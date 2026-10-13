Český závodník Salač přijede do Mostu na superbiky a potká se s fanoušky. Organizátoři změnili termín i ceny vstupenek

Kdo letos stál v polovině května na mosteckém diváckém svahu, příští rok by si měl do kalendáře zapsat jiné datum. WorldSBK Czech Round 2027 se přesouvá na první červnový víkend, tedy zhruba o tři týdny později než letošní ročník, který se jel od 15. do 17. května 2026. První předprodejová vlna je podle pořadatele výrazně levnější než minule. Celý víkend vyjde na 1 390 Kč, pokud vstupenku koupíte do 11. listopadu 2026. K tomu Autodrom Most slibuje Filipa Salače, který má v areálu strávit celý víkend s autogramiádami a osobními setkáními. Závodit ale nebude a přesné časy jeho programu zatím nikdo nezná. Podle nás je největší lákadlo jinde než v samotném Salačovi. Levný víkendový lístek, paddock v ceně a červnové počasí z Mostu dělají spíš celý motorkářský víkend než jednodenní výlet na závody.
Červen místo května: proč Most posunul superbiky
V posunu termínu není žádná krize ani vynucená změna. PR manažer Autodromu Most Radek Laube v oficiální aktualitě okruhu vysvětluje, že červnový termín dává větší šanci na příjemné letní počasí. Zároveň má pořadatel víc prostoru pracovat s programem celého víkendu.
Kdo zažil květnový Most, ví, o čem je řeč. Severočeská pánev umí v polovině května nabídnout cokoli od slunce po studený vítr. Pro diváka, který stráví na svahu tři dny, je to rozdíl mezi piknikem a přežíváním v bundě.
Červnový termín má i další efekt. Most přestává být jarní rozjezdovou akcí a posouvá se blíž k sezoně, kdy se na motorkách jezdí naplno. Kdo do Mostu vyrazí po vlastní ose a na dvou kolech, ocení teplejší silnice i delší večery.
Superbiky se do Mostu vracejí pravidelně od roku 2021. Ročník 2027 bude sedmou sezonou v řadě a smlouva s okruhem platí až do roku 2030. Červnový termín tak může být víc než jednorázový experiment.
Víkend levněji, než letos stál jeden den
Ceník první vlny je nejsilnější argument, proč se rozhodnout hned. Vstupenky zdražují postupně:
|Vstupenka
|Do 11. 11. 2026
|Do 31. 12. 2026
|Do 31. 5. 2027
|Na místě
|Víkend
|1 390 Kč
|1 590 Kč
|1 790 Kč
|1 990 Kč
|Pátek
|400 Kč
|neuvedeno
|neuvedeno
|neuvedeno
|Sobota
|990 Kč
|neuvedeno
|neuvedeno
|neuvedeno
|Neděle
|990 Kč
|neuvedeno
|neuvedeno
|neuvedeno
U jednodenních vstupenek pořadatel zatím zveřejnil jen ceny první vlny.
Pro srovnání: před letošním ročníkem stála jednodenní vstupenka v první vlně 1 100 Kč. Sobota nebo neděle v Mostě 2027 tedy vyjde levněji, než letos stál jeden den v nejvýhodnější fázi prodeje. Víkend je jen o 290 Kč dražší. Kompletní ceník roku 2026 se nám ale v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo, takže přesné procento zlevnění spočítat nemůžeme. Pořadatel sám mluví o „výrazně nižší“ ceně oproti ročníku 2026.
Rozdíl mezi první vlnou a nákupem u pokladny dělá 600 Kč. To je zhruba plná nádrž pro silniční motorku, nebo dvě večeře v Mostě.
Zajímavý je i pohled do zahraničí. Britský Donington Park letos prodával víkend superbiků v předprodeji zhruba za 1 850 Kč a na místě přibližně za 2 700 Kč. V ceně byla i takzvaná Paddock Show, ne však stejný volný přístup jako v Mostě. Srovnání je třeba brát s rezervou, protože jde o jiné fáze prodeje a jiný obsah vstupenky. I tak vychází Most jako jedna z dostupnějších zastávek šampionátu.
Klíčový detail najdete na oficiální stránce závodu. Všechny typy vstupenek zahrnují divácký svah i paddock. Žádný příplatek za vstup mezi boxy a týmové zázemí pořadatel neuvádí.
Salač v Mostě: podpisy a fotky, závod ne
Před dvěma dny Filip Salač dojel sedmý ve Velké ceně Indonésie Moto2. Pro stanici Nova Sport po závodě popsal, že se mu od prvního kola motala hlava a poslední tři kola „jenom přežíval“. Den před závodem se otrávil jídlem a těšil se, že bude spát minimálně do úterý. Přesto se z jedenáctého místa na startu prokousal do první desítky.
Po Mandalice je podle našeho výpočtu sedmý v průběžném pořadí se 153 body. Vede Manuel González s 265,5 bodu před Izanem Guevarou s 260 a Ivanem Ortolou se 191,5. O titul Salač nebojuje, v širší špičce kategorie ale pevně je. Pro mosteckou akci je důležitější červen. Na domácí Velké ceně v Brně tehdy vystoupal na pódium a ukázal, že ho české publikum umí vyhecovat.
V Mostě ho fanoušci uvidí v jiné roli. Organizátoři uvádějí, že bude v areálu celý víkend a zapojí se do autogramiád a osobních setkání. Fanoušci si od něj mají odnést podpis nebo společnou fotku. Závodní start pořadatel nikde nezmiňuje a ani to nedává smysl. Moto2 není součástí víkendu superbiků a Salač má podle přehledu jezdců na webu MotoGP i pro rok 2027 místo v Moto2 u týmu OnlyFans American Racing.
Setkání se Salačem pořadatel představuje jako součást programu pro návštěvníky, ne jako samostatný VIP produkt. Speciální vstupenku na autogramiádu zatím nezmiňuje. Časy, místa ani kapacity zatím zveřejněné nejsou. S jistotou tedy víme, co se bude dít, ale ne kdy a kde. Garanci osobního setkání pro každého návštěvníka nikdo nedává, a kdo chce podpis, bude si muset hlídat doplněný harmonogram.
Co uvidíte na trati
Program ročníku 2027 tvoří čtyři kategorie: WorldSBK, WorldSSP, WorldWCR a Yamaha Cup. Novinkou pro Most je WorldWCR, tedy ženské mistrovství světa. Pořadatel v této souvislosti připomíná Adélu Ouředníčkovou, která v seriálu letos jezdí. Její start v Mostě 2027 ale zatím potvrzený není.
Ve WorldSBK se karty míchají i mezi hvězdami. Pořadatel upozorňuje na příchod Jacka Millera do týmu Pata Maxus Yamaha a Brada Bindera k továrnímu týmu BMW. Dva jezdci se zkušenostmi z MotoGP na mosteckém okruhu by sami o sobě stáli za cestu.
Kompletní startovní listina na rok 2027 zatím neexistuje. Pro představu o české stopě stačí ročník 2025, kdy v Mostě jeli Ondřej Vostatek, Petr Svoboda a Filip Novotný. S divokou kartou se přidali Filip Feigl, Jonáš Kocourek a Daniel Tureček.
Samotný okruh měří 4 212 metrů a má 21 zatáček. Z diváckého svahu je vidět velká část dění, což je v Mostě tradiční výhoda proti okruhům, kde fanoušci sledují hlavně obrazovky.
Návštěvnost potvrzuje, že Most patří k silným zastávkám šampionátu. Letos přišlo 53 952 lidí, v předchozích letech se čísla blížila 60 tisícům. Největší motoristickou akcí v Česku ale superbiky nejsou. Brněnská MotoGP letos přilákala 171 230 diváků. Most nabízí menší, komornější a dostupnější zážitek, a to je pro řadu fanoušků výhoda.
Vstupenky, doprava a co zatím chybí
Vstupenky se prodávají přes web Autodromu Most. Globální obchod WorldSBK sice termín od 4. do 6. června v kalendáři uvádí, u českého podniku ale zatím svítí „připravujeme“. Kdo chce cenu první vlny, musí nakoupit u pořadatele okruhu.
O lístcích koupených na jiný termín pořadatel nic neuvádí. O klasické přeložení už prodaných vstupenek nejde, jde o nový termín v kalendáři oproti letošku. Kdo by si přesto nebyl jistý, měl by zkontrolovat potvrzení objednávky nebo se obrátit na e-shop Autodromu Most.
Praktické informace pro rok 2027 mají teprve přibýt. Letošní uspořádání ale napovídá, jak to bude vypadat:
- Motorky parkovaly zdarma u polygonu na adrese Hořanská cesta 205, dokud stačila kapacita.
- Auta mohla využít veřejné plochy v okolí okruhu, parkoviště v centru Mostu a parkoviště Hipodrom.
- Kyvadlová doprava zdarma jezdila z Hipodromu přes obchodní dům Prior v centru na zastávku Pod Resslem u autodromu. Ráno mezi 8. a 11. hodinou jezdila po půl hodině, pak hodinově a odpoledne opět zhruba po třiceti minutách.
Co zatím chybí: časový harmonogram po dnech, časy Salačových autogramiád a startovní listina. Letošní program na 15. až 17. května byl známý do detailu, pro rok 2027 ho ale použít nejde.
Kdo nestihne nakoupit do 11. listopadu, zaplatí za stejný víkend víc. Při nákupu u pokladny to bude o 600 Kč víc, než kolik dnes stačí na tři dny superbiků, paddock a šanci odnést si podpis českého jezdce z Moto2. V Mostě to bude první červnový víkend roku 2027 a podle nás nejlevnější vstupenka do motorkářského léta.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta