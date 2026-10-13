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Několikrát jsem málem umřel, přiznal Tyson. Legendárního boxera ze závislosti vytáhla metoda, které se zpočátku děsil

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Mike Tyson v roce 2024 dostal osm transfuzí a přišel o polovinu krve. O smrti ale mluví i jinak: jako o zážitku, který mu přinesl jed ropuchy.
Několikrát jsem málem umřel, přiznal Tyson. Legendárního boxera ze závislosti vytáhla metoda, které se zpočátku děsil

Několikrát jsem málem umřel, přiznal Tyson. Legendárního boxera ze závislosti vytáhla metoda, které se zpočátku děsil

Zdroj: Paula R. Lively/ Creative Commons Attribution 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.10.2026 19:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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