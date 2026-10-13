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Počítač, který Steve Wozniak spájel v garáži, jde po 50 letech do dražby. Může vynést až 17 milionů korun

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Aukční síň Bonhams nabízí v online dražbě jeden z mála funkčních kusů Apple-1 s podpisem Wozniaka i dopisem od Jobse. Odhad sahá až k 17 milionům Kč.
Počítač, Apple-1

Počítač, Apple-1

Zdroj: Hodus Vladimir / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 18:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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