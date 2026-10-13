Počítač, který Steve Wozniak spájel v garáži, jde po 50 letech do dražby. Může vynést až 17 milionů korun

Jde o exemplář známý mezi sběrateli jako „Hatfield“, počítač Apple-1 z raného období Applu, vedený v Apple-1 Registry pod číslem 48. Deska pochází z druhé výrobní série NTI z roku 1976, tedy z období, kdy Steve Wozniak počítače Apple-1 ručně osazoval a sestavoval v garáži rodiny Jobsových v Los Altos. Online aukce probíhá od 4. do 14. října 2026 v rámci newyorské aukce Bonhams s názvem „History of Science, Technology & Computing“. Horní hranice odhadu činí 800 000 dolarů, což při kurzu ČNB ze 7. října 2026 odpovídá přibližně 17,5 milionu korun. To je ale pouze odhadovaná cena pod kladívkem. Skutečná částka, kterou vítěz zaplatí, bude výrazně vyšší.
Proč zrovna tento kus stojí tolik
Dochovaných počítačů Apple-1 není na světě mnoho. Apple-1 Registry eviduje 74 ověřených a 20 téměř ověřených exemplářů, z nichž 19 se nachází v muzeích. „Hatfield“ se od většiny ostatních liší kombinací čtyř vlastností, které společně výrazně zvyšují jeho hodnotu:
- Funkčnost. Registr ho vede jako provozuschopný. Naposledy byl otestován v roce 2013 a od té doby podle majitele nebyl otevřen ani upravován.
- Provenience. Historie počítače je doložena od prvního majitele Freda Hatfielda z New Hampshire přes aukční prodej v květnu 2013 až po současnou soukromou sbírku v Belgii.
- Wozniakův podpis. Nachází se na horní hraně desky.
- Jobsův dopis. Originální korespondence z 18. ledna 1978, v níž Steve Jobs jako viceprezident pro provoz autorizoval výměnu Apple-1 za desku Apple II 4K. Podmínkou bylo vrácení původní desky bez paměťových čipů a doplatek 400 dolarů. Podle specialisty Bonhams Jeffreyho Krala jde o jedinou známou dochovanou korespondenci tohoto typu týkající se Apple-1.
Právě tento dopis dělá z „Hatfielda“ mimořádně zajímavý historický artefakt. Fred Hatfield totiž nabídku odmítl.
Muž, který řekl Jobsovi ne
Fred Hatfield si Apple-1 koupil, protože se zajímal o dekódování rádiových signálů. Počítač ho ale zklamal nedostatkem použitelného softwaru. Když mu Steve Jobs napsal s nabídkou výměny za Apple II, Hatfield ji odmítl. Nebylo to z prozíravosti budoucího sběratele. Jednoduše nechtěl doplácet 400 dolarů za něco, co ho už jednou nenadchlo.
V rozhovoru pro NPR později přiznal, že pro něj šlo o „starý kus elektroniky“, který roky převážel v krabici. Když ho v roce 2013 prodal za 40 000 dolarů, připadala mu tato částka „docela rozumná“. Při následné aukci však počítač vynesl 666 150 dolarů. Horní hranice odhadu pro říjen 2026 je oproti tomu přibližně o pětinu vyšší.
Ironie je zřejmá: kdyby Hatfield Jobsovu nabídku přijal, svět by měl o jeden Apple II více, ale o jeden mimořádně cenný Apple-1 méně. Právě odmítnutá výměna dnes paradoxně zvyšuje hodnotu tohoto exempláře, protože se zachovala původní sestava i kompletní dokumentace.
Kolik to doopravdy bude stát
Částka 17,5 milionu korun vychází z horní hranice odhadu, tedy 800 000 dolarů. Dolní hranice činí 500 000 dolarů, což odpovídá necelým 11 milionům korun. Odhad je ale jen orientační a nezahrnuje poplatky aukční síně.
Bonhams u amerických aukcí účtuje takzvané buyer’s premium, tedy přirážku pro kupujícího, která se připočítává k ceně pod kladívkem. Pokud by se Apple-1 vydražil za horní odhadovanou částku 800 000 dolarů, celková kupní cena by podle uvedeného výpočtu dosáhla 1 016 500 dolarů, tedy přibližně 22,2 milionu korun. A to ještě před započtením dopravy, pojištění, cla a případné newyorské daně z prodeje.
Pro kontext: dosavadní rekord aukční síně Bonhams u počítačů Apple-1 pochází z října 2014, kdy se jiný exemplář prodal za 905 000 dolarů. Kupujícím bylo muzeum Henry Ford Museum. Apple-1 Registry však eviduje i vyšší výsledky: 945 000 dolarů v září 2024 a 2,75 milionu dolarů v lednu 2026 za prototyp. Registr zároveň výslovně varuje před představou, že ceny Apple-1 neustále rostou. Extrémní částky dosahují především exempláře s mimořádnou kombinací vlastností, k nimž „Hatfield“ patří.
Jak se draží z Česka
Český zájemce se může aukce zúčastnit. Bonhams pro online přihazování vyžaduje založení účtu a ověření totožnosti i adresy. U amerických aukcí je vhodné počítat s registrací alespoň dva pracovní dny před uzavřením aukční položky. Aukční síň může požadovat také finanční referenci nebo zálohu. Přihazovat lze buď postupně, nebo nastavením maximální částky, kterou je zájemce ochoten zaplatit. Aukční položky se uzavírají postupně a příhoz v posledních pěti minutách automaticky prodlužuje příslušný lot o dalších pět minut.
Po úspěšném nákupu přijde faktura obvykle do 24 hodin. Dopravu, balení, clo a dovozní daně hradí kupující. Pokud by si nový majitel nechal položku předat přímo v New Yorku, Bonhams účtuje místní daň z prodeje bez ohledu na zemi, ze které kupující pochází.
Padesát let a pořád relevantní
Načasování aukce není náhodné. Říjen 2026 připadá na období padesátého výročí založení Applu a specialista Bonhams Jeffrey Kral pro agenturu Reuters výslovně uvedl, že zvýšený zájem o historii společnosti dělá z tohoto období příhodný okamžik pro aukci. Apple-1 „Hatfield“ se tak vrací na trh v době, kdy je příběh garážových začátků Applu znovu v centru pozornosti.
Deska, kterou Wozniak navrhoval a ručně osazoval v době, kdy Apple ještě neměl ani vlastní kancelář, se nyní nachází v belgické sbírce a čeká na nového majitele. Ať už skončí v muzeu, nebo v trezoru soukromého sběratele, Hatfieldovo odmítnutí Jobsovy nabídky z ní udělalo víc než jen historický hardware. Je to doklad okamžiku, kdy se budoucnost jedné z nejhodnotnějších technologických společností světa odvíjela od rozhodnutí jediného muže – a ten řekl ne.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda