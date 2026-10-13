Otík z Ulice je k nepoznání. Filip Rajmont shodil přes 20 kilo a změnil životní styl

Filip Rajmont, kterého diváci znají jako Otíka z Ulice, se pustil do velké proměny. Na váze už má přes dvacet kilogramů dole a přiznává, že nešlo jen o to začít víc cvičit. Herec si musel srovnat v hlavě, co chce změnit a proč. K hubnutí ho přivedly nejen kila navíc, ale také věk a pocit, že jeho tělo už nefunguje jako dřív.
Filip Rajmont (49) patří k tvářím Ulice už řadu let. Jeho Ota Puklický se z neukotveného bohéma postupně proměnil v oblíbeného učitele a ředitele školy. V soukromí se ale herec rozhodl pro změnu, která se seriálovou rolí nemá mnoho společného. Začal pracovat na své kondici a výsledky už jsou znát.
Rajmont se do cvičení pustil už před několika lety. Jenže shazování kilogramů mu zkomplikovala práce. Kvůli jedné herecké roli totiž musel naopak přibrat. „
popsal. Když pak chtěl kila dostat zase dolů, zjistil, že to není tak snadné jako přibrat kvůli roli. Přesto se nevzdal a začal na sobě pracovat znovu. Ke sportu jsem se dokopal asi před třemi lety. Tak jsem cvičil a docela se mi dařilo být štíhlejší, ale pak jsem dostal roli, o které teda nebudu mluvit, ale tam jsem musel ztloustnout ještě třeba o dvanáct kilo, což mi šlo,“ Dvacet kilo dole a další cíl před sebou
Před pár týdny vyšlo najevo, že Rajmont shodil přes dvacet kilogramů. Jeho proměna přitom neskončila u samotného cvičení. Herec si uvědomil, že bez změny přístupu by se mu dlouhodobě nedařilo.
„Musel jsem změnit mozek,“ vysvětloval. Filip Rajmont vypadá báječně (foto: NextFoto)
O důvodech své proměny mluvil už na začátku roku.
„Mně jako v podstatě už bude táhnout na padesát každou chvíli, čili to není jenom z estetických důvodů, což mě hlavně nutilo. Říkal jsem si, že už jsem trošku přes míru, už to začalo být nekomfortní, ale taky už to tělo nefunguje, jak fungovávalo bez cvičení,“ uvedl. Herec tedy neřešil pouze to, jak vypadá na obrazovce. Chtěl se cítit lépe i při běžných činnostech. S přibývajícím věkem si začal víc uvědomovat, že pohyb už nemůže nechávat stranou. Pomáhá mu trenér i úprava jídelníčku
Rajmont si na svou proměnu přizval osobního trenéra Pavla Šalitroše. Ten mu pomáhá nejen s cvičením, ale také s jídelníčkem. Právě pravidelnost a strava pro něj představovaly důležitou část celého procesu.
Herec se přitom netají tím, že při pracovním vytížení není vždy jednoduché najít čas na přípravu jídla. Proto hledal způsob, který by dokázal skloubit s natáčením a dalšími povinnostmi. Pomohla mu krabičková strava, díky níž nemusel každý den složitě vymýšlet, co bude jíst.
Změnu pocítil také v běžném životě. Bydlí ve čtvrtém patře bez výtahu a rád by schody zvládal bez zadýchání. Nejde o žádný velký sportovní výkon, ale o obyčejnou situaci, ve které člověk rychle pozná, jak na tom s kondicí skutečně je.
Na obrazovce mu kila navíc neodpouštěl ani sám Otík
Rajmont si ze svého vzhledu umí udělat legraci. Když v Ulici hraje Otíka, dobře ví, jak jeho postava před kamerou působí. Popsal, že mu na výsledném obrazu vadí i to, jak kamera zdůrazňuje jeho tělesné proporce
. „Štve mě, jak vypadám. přiznal s nadsázkou. Jeho seriálová popularita přitom nestojí na vzhledu. Otík si diváky získal hlavně tím, jak se během let změnil a jak se snaží zvládat problémy ve škole i v osobním životě. Rajmont navíc loni obhájil vítězství v anketě TV Nova o největšího sympaťáka Ulice. Když točím toho Otíka, tak přijde nejdřív břicho a potom teprve ta postava,“
Přes dvacet kilogramů dole je výrazný výsledek, Rajmont ale původně mířil ještě dál. V době, kdy promluvil o prvních jedenácti shozených kilogramech, měl před sebou další práci.
„Teď jedenáct z toho, co jsem chtěl, ale ještě potřebuju tak dvacet,“ řekl tehdy. Od té doby se jeho váha posunula výrazně dolů. Změna pro něj ale není jen číslo na váze. Musel si najít režim, který zvládne dodržovat i při pracovním vytížení, a přijmout, že bez pravidelného pohybu už to nepůjde tak snadno jako dřív.
Zdroje: redakce, tv.nova.cz, kiniotip2.cz, blesk.cz, prozeny.cz