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Otík z Ulice je k nepoznání. Filip Rajmont shodil přes 20 kilo a změnil životní styl

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Filip Rajmont, kterého diváci znají jako Otíka z Ulice, se pustil do velké proměny. Na váze už má přes dvacet kilogramů dole a přiznává, že nešlo jen o to začít víc cvičit. Herec si musel srovnat v hlavě, co chce změnit a proč. K hubnutí ho přivedly nejen kila navíc, ale také věk a pocit, že jeho tělo už nefunguje jako dřív.
Filip Rajmont

Filip Rajmont

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 18:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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