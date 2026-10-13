Pastrňák přiletěl kvůli natáčení ze Švédska a zavřel se sám do šatny. Ledecká mezitím prozradila jejich rituál

Sobota 1. srpna 2026 začala pro Davida Pastrňáka v půl šesté ráno v Praze. Následoval golf na Moravě, odpoledne zápas Baníku se Slavií, který skončil debaklem 0:4, a večer už byl zpátky v Praze na Oktagonu 92 na Štvanici. Celé to odjel autem. Vrtulník podle svých slov odmítl, protože se vrtulníků bojí. O pár dní později už stál ve filmovém ateliéru, kde Tipsport natáčel novou kampaň s Ester Ledeckou a Pavlem Šulcem. Právě odtud se pak hokejista vracel do Švédska, kde tráví většinu léta. Za klidnými reklamními záběry tedy stojí hodně pečlivě poskládaný kalendář. A Tipsport z natáčení udělal součást samotného příběhu.
Léto mezi Švédskem, Ostravou a Štvanicí
Rozhovor, který Pastrňák poskytl iSportu přímo při natáčení, vyšel 5. srpna. Třicetiletý útočník v něm popsal, proč léto tráví ve Švédsku: vyhovuje mu tamní klid, zázemí pro trénink a parťáci, mezi nimiž je i William Nylander. Pražské natáčení tak bylo vloženou zastávkou, ne přirozeným bodem na mapě.
Přesun z Ostravy na Štvanici prý zabral „něco přes tři hodiny“. Pomohlo počasí a to, že se u Brna netvořily kolony. Kdo někdy jel po D1 v sobotu večer, ví, že je to skoro větší výkon než samotný hattrick.
Do týmu Boston Bruins se Pastrňák vrátil s novou rolí. Klub ho 27. září oficiálně jmenoval 28. kapitánem v historii Bruins. Reklama, která v říjnu naběhla do televizí, tak ukazuje muže, jenž mezitím povýšil i v NHL.
Poušť, pobřeží a futuristické město bez cesty do zahraničí
Kampaň stojí na filmové stylizaci. Pastrňák, Ledecká a Šulc v ní dostali akční role, které iSport rovnou označil za „hollywoodské“. Kreativní koncept připravila agentura Mannschaft, produkci zajistil Woobetz a režírovalo duo Mugshots, tedy Tomáš Brožek a Jindra Malík.
Exotické kulisy přitom nevznikaly v zahraničí. Ateliér v Prague Studios osadili LED stěnami, na kterých se promítalo pobřeží, poušť i futuristická města. Herci stáli v Praze, divák vidí půl světa.
Proč tvůrci nesáhli po umělé inteligenci, která by podobné prostředí vykouzlila levněji? Michal Kramer z Tipsportu v rozhovoru pro MediaGuru vysvětlil, že firma AI používá na pohybovou grafiku, klíčové vizuály, zrychlení procesů nebo čistě produktová videa. U vizuálně náročných televizních spotů ji ale zatím nepovažuje za plnohodnotnou náhradu klasické produkce. Podle nás je to rozumná sázka: tváře, za které značka platí, chce divák vidět skutečné, ne vygenerované.
Podle tiskové zprávy na MAM kampaň běží od 7. října v televizi, online i na venkovních plochách a počítá se s ní na 12 až 18 měsíců.
|Co
|Kdy
|Oktagon 92, Pastrňák na Štvanici
|1. 8. 2026
|Rozhovor z natáčení na iSportu
|5. 8. 2026
|Hokejová vlna s Hrouzkem
|10. 9. 2026
|Šulc na dotáčkách v Praze
|září 2026
|Start hlavní kampaně
|7. 10. 2026
Iluze, která ukazuje vlastní kulisy
Největší novinka není v tom, kdo v reklamě hraje. Tipsport divákovi rovnou ukazuje, jak se triky dělají. Výsledné akční záběry se prolínají se štábem, technikou a holými stěnami ateliéru. Vedle televizních spotů vznikla řada samostatných videí pro YouTube a sociální sítě.
To je oproti dřívější komunikaci výrazný posun. Starší kampaň „Držíme palce sportovním hrdinům“ stála na jednoduché hlášce „Co děláááš? Držím palec!“, která podle iSportu zdomácněla. Nová vlna sází na opak prosté hlášky: velkou podívanou a zároveň její rozebrání na součástky.
Tenhle přístup podle nás funguje chytřeji než klasický lesklý spot. Divák ví, že je to reklama, a značka to ani nezakrývá. Místo toho mu nabídne to, co by stejně chtěl vidět: jak se hvězdy chovají, když zrovna netočí.
Dva ambasadoři, kteří se potkali až po letech
Ledecká a Pastrňák spolu v kampaních Tipsportu vystupují roky, osobně se ale poprvé potkali až v roce 2025. Ledecká tehdy pro MAM přiznala, že se už při natáčení o čtyři roky dřív těšila, jak si s ním potřese rukou. Jenže každý točil zvlášť. Ruce si podali až v pražském Mánesu při kampani „Síň slávy sázkařů“.
Podle Tipsportu je společné natáčení oba bavilo a firma na to letos navázala. Pastrňák už loni říkal, že Ledecká přináší na plac skvělou atmosféru a že jsou sehraní. Sympatie nekončí u kamery: když Ledecká jela olympijský závod v únoru 2026, Pastrňák jí veřejně fandil a gratuloval.
Šulc jako logistický oříšek
Třetí tvář do týmu přibyla teprve v dubnu, kdy Tipsport představil Pavla Šulce jako fotbalového ambasadora. Značka zdůrazňovala, že jde o fotbalistu roku, tahouna Lyonu a reprezentanta, který osloví mladší publikum na sociálních sítích.
Dostat ho do Prahy ale nebylo snadné. iSport otevřeně psal, že „nahnat Šulcíka na natáčení“ byl logistický problém a kvůli dotáčkám se nasazení celé kampaně opozdilo. Šulc podle ČT sport přijel na natáčení autem v neděli, den po sobotním zápase Lyonu. Z ateliéru vznikl i Tipcast 142, v němž mluví o zranění kolene, o tom, proč zůstal v Lyonu, i o reprezentaci.
Výsledná reklama trvá desítky vteřin. Za nimi stojí ranní start v půl šesté, tři hodiny po dálnici, nedělní cesta z Francie a ateliér, kde poušť svítí z LED panelů. Tipsport tentokrát prodává i tohle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta