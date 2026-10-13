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Vlastní zahrada neznamená vlastní pravidla. Kdo pokácí strom bez povolení, zaplatí pokutu, kterou nečekal. Stačí jeden obvod navíc

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Pokud máte na zahradě strom, kterého se potřebujete zbavit, zkontrolujte, zda k tomu nemusíte mít povolení. Neobezřetnost by se prodražila.
Kácení stromů na zahradě bez dovolení je risk, hrozí vysoká pokuta

Kácení stromů na zahradě bez dovolení je risk, hrozí vysoká pokuta

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 18:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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