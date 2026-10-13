Vlastní zahrada neznamená vlastní pravidla. Kdo pokácí strom bez povolení, zaplatí pokutu, kterou nečekal. Stačí jeden obvod navíc

Vlastní zahrada neznamená vlastní pravidla. Kdo pokácí strom bez povolení, zaplatí pokutu, kterou nečekal. Stačí jeden obvod navícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kácení stromů na zahradě bez dovolení je risk, hrozí vysoká pokutaZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 13.10.2026 18:33
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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