Čtyři body po sedmi zápasech. Vancouver s Hronkem se propadá tabulkou NHL a série proher nemá konce

Ještě dvě minuty před koncem druhé třetiny to v Madison Square Garden vypadalo na vyrovnaný večer. Elias Pettersson v čase 16:56 vyrovnal v oslabení na 2:2 a Canucks měli zápas zase pod kontrolou. Za 89 sekund ale Tye Kartye vrátil Rangers vedení a pro Vancouver začalo posledních jednadvacet minut, ve kterých inkasoval čtyři góly a nedal ani jeden. Utkání z 11. října 2026 skončilo 6:2 pro domácí. Bilance Canucks po sedmi zápasech je 2-5-0 se skóre 24:35. Filip Hronek strávil na ledě přes 27 minut, nejvíc z celého týmu. Jeho jméno se proto v souvislosti s propadem nabízí jako první. Čísla z New Yorku ale ukazují, že problém Vancouveru je širší než jeden obránce.
Jednadvacet minut, které rozhodly
Časová osa závěru zápasu odhaluje, jak rychle se Vancouver rozpadl. Po Kartyeho gólu v 18:25 druhé třetiny šel Brock Boeser v čase 19:17 na trestnou lavici. Rangers přesilovku přenesli do třetí části a v čase 1:04 zvýšili na 4:2. Tím bylo prakticky rozhodnuto.
Branky v 5:57 a 15:22 třetí třetiny už jen dopsaly konečné skóre. Za Rangers skórovali dvakrát Kartye a Will Cuylle, po jednom Alexis Lafrenière a Gabe Perreault. Za Vancouver se kromě Petterssona trefil Jake DeBrusk.
Průběh po třetinách:
|Třetina
|Vancouver
|Rangers
|1.
|1
|1
|2.
|1
|2
|3.
|0
|3
|Celkem
|2
|6
Útočník Drew O’Connor po zápase podle oficiálního shrnutí NHL.com řekl, že tým nechal chyby nabalovat jako sněhovou kouli. Trenér Manny Malhotra mluvil o chybějících detailech a intenzitě a o problémech, které tým trápí a které je nutné vyřešit. Konkrétního hráče nejmenoval.
Rangers přitom nastoupili v nezáviděníhodné situaci. Šlo o jejich první zápas po zprávě, že Igor Šesťorkin kvůli zranění dolní části těla vynechá zbytek sezony. Brankoviště převzal Dylan Garand a chytil 19 z 21 střel. Vancouver tedy nedokázal využít večer, kdy soupeř hrál bez své největší opory.
Hronek: důvěra, nebo přetížení?
Hronkova individuální čísla z New Yorku vypadají takto:
- čas na ledě: 27:12 (nejvíc v týmu)
- z toho při hře pět na pět: 24:02
- v přesilovce: 0:55
- v oslabení: 2:15
- střídání: 30
- body: 0+0
- střely: 1
- plus/minus: −2
Minus dva bude vždycky vypadat špatně. Jenže obránce, který tráví na ledě skoro polovinu zápasu a nastupuje v obraně proti nejlepším formacím soupeře, logicky sbírá i víc minusových bodů. Hronek je ve Vancouveru veden jako pravý obránce prvního páru a alternativní kapitán. Jeho osmiletá smlouva v hodnotě přes 1,3 miliardy korun, tedy zhruba 165 milionů korun za sezonu do ročníku 2031/32, jasně říká, jakou roli od něj klub čeká.
Podle nás je jeho čas na ledě spíš ukazatelem toho, jak úzký okruh hráčů Malhotra v krizi považuje za spolehlivé. Když trenér pošle jednoho beka na víc než 27 minut v zápase, který se mu sype, nehledá viníka. Hledá stabilitu. Vancouver navíc hrál v New Yorku druhý zápas během dvou dnů, protože den předtím prohrál v New Jersey 1:4. Takové minutáže na konci týdne bolí víc než jindy.
Z Hronkova výkonu nelze vyčíst přímou odpovědnost za porážku. Lze z něj vyčíst, že Vancouver na něm stojí víc, než je zdravé.
Brankář, oslabení a třetí třetiny
Kdybychom hledali jediné číslo, které vysvětluje debakl, byla by to úspěšnost zákroků. Kevin Lankinen dostal šest gólů z 25 střel, zasáhl tedy jen devatenáctkrát. Úspěšnost 76 % v NHL na výhru nestačí prakticky nikdy.
Brankáři ale nepomohla ani obrana před ním. Ve třetí třetině Rangers přestříleli Vancouver 10:4. Oslabení fungovalo jen na 50 % a právě přesilovkový gól na začátku třetí části byl pro hostující tým tím nejbolestivějším. Je zde i jistá ironie. Vancouver v oslabení skóroval, když Pettersson vyrovnával, a zhruba o čtyři minuty později v oslabení rozhodující gól sám dostal.
Rangers jsou navíc tým, který umí třetí třetiny doma. Podle NHL.com v nich na vlastním ledě přestříleli soupeře 9:1 a doma začali sezonu bilancí 4-0-0. Vancouver jim do karet hrál přesně tím, co ho trápí nejvíc. Pustil soupeře do přesilovky a nechal ho rozjet tempo.
Nejférovější závěr proto zní, že selhala kombinace tří věcí: defenzivní struktura v závěru zápasu, speciální formace a brankář, a to v jeden večer najednou. Pokud se to opakuje, přestává jít o smůlu.
Série proher a srovnání s loňskem
Vancouver v posledních čtyřech zápasech prohrál takto:
- 4. října doma s Vegas 2:3
- 8. října v Carolině 2:7
- 10. října v New Jersey 1:4
- 11. října u Rangers 2:6
Skóre série je 7:20. V prvních třech zápasech sezony přitom měli Canucks aktivní skóre 17:15, celková nerovnováha 24:35 tedy vznikla takřka celá během posledního týdne. Tým, který na startu dával góly, přestal střílet a zároveň začal výrazně víc inkasovat.
Srovnání s loňskem je nepříjemné. Podle zápasového přehledu sezony 2025/26 měl Vancouver po sedmi zápasech bilanci 4-3-0 a osm bodů. Letos má po stejném počtu utkání o dvě výhry a čtyři body méně.
Rozdíl oproti večernímu soupeři je ještě ostřejší. Rangers mají bilanci 5-2-0 a deset bodů. Podle tabulky Hockey.com jsou třetím týmem Východní konference, v Metropolitní divizi jim patří druhé místo.
Vancouver je na Západě třináctý a v Pacifické divizi šestý. Na osmé místo, které zatím vede do play-off, ztrácí dva body, protože hranice leží na šesti bodech. Po sedmi zápasech to žádná propast není. Trend je ale špatný a k případné trenérské změně nebo výměnám v kádru zatím žádné ověřené zprávy nemáme. Jisté je jen to, že tlak na reakci roste s každým dalším zápasem.
Co čeká Vancouver a kde se dívat
Okno k nápravě se otevírá hned. Jenže na cizím ledě. Canucks čekají tři venkovní zápasy během pěti dnů:
- 14. října v 1:45 u New York Islanders
- 15. října na Floridě
- 17. října v Tampě
Florida a Tampa jsou soupeři, proti kterým se slabé oslabení a nejisté třetí třetiny trestají tvrdě. Pokud Vancouver neustojí ani zápas na Long Islandu, pojede na jih s pěti prohrami v řadě.
Rangers mezitím hostí 14. října v 1:15 našeho času Tampu Bay. V jejich sestavě nastupuje i Jaroslav Chmelař. Proti Vancouveru odehrál jako pravý křídelník čtvrté formace 9:28 ve dvanácti střídáních, vystřelil jednou a skončil bez bodu s nulovou bilancí. V šesti letošních zápasech zatím nebodoval a hraje na nováčkovskou smlouvu, po sezoně bude omezeně volným hráčem.
Čeští diváci mají podle přehledu NHL.com všechny zápasy k dispozici přes NHL.tv na DAZN, vybraná utkání vysílají stanice Nova a Prima. Konkrétní zařazení obou nočních zápasů je potřeba ověřit v aktuálním televizním programu.
Hronek pojede na Long Island znovu jako muž, kterému trenér věří nejvíc. Pokud se však tým před ním nezlepší v oslabení a za ním nezačne chytat brankář, nepomůže ani dalších sedmadvacet minut na ledě. Pro Vancouver by bylo nejlepší, kdyby jich český bek mohl odehrát méně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka