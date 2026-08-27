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Tenhle průkaz pro seniory je zdarma pro každého 55+. Máte s ním slevy na dopravu i lázně, ale Češi ho pořád přehlíží

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Existuje kartička, kterou dostane každý, kdo žije v Česku a je mu […]
Tenhle průkaz pro seniory je zdarma pro každého 55+. Máte s ním slevy na dopravu i lázně, ale Češi ho pořád přehlíží

Tenhle průkaz pro seniory je zdarma pro každého 55+. Máte s ním slevy na dopravu i lázně, ale Češi ho pořád přehlíží

Zdroj: -
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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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