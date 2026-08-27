Meteorologové vydali předpověď na září. Počasí se vymkne normálu ve všech směrech

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Kdo už měl letošních veder plné zuby, může si oddechnout. Podle aktuální měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se počasí v Česku konečně vrací do normálu – a to hned v několika ohledech najednou. Jenže co potěší milovníky příjemných teplot, zklamává ty, kteří se těšili na plné košíky hub.
Konec tropů: teploty spadnou o více než deset stupňů
Poslední srpnový týden bude podle ČHMÚ dokonce nejchladnější z celého sledovaného období. Denní maxima se budou pohybovat jen lehce nad 20 °C, v noci pak teploty klesnou na příjemných 10 až 13 °C. Pro srovnání – ještě před pár dny se rtuť teploměru šplhala k třicítce.
„Teplotně silně nadnormální a dlouhodobě suché období na našem území končí a počasí se vrací k historicky typičtějšímu letnímu průběhu,“ uvedli meteorologové ve svém výhledu.
V první polovině září se sice znovu mírně oteplí, návrat úmorných veder ale současný výhled nenaznačuje. Týdenní průměry maximálních teplot očekává ČHMÚ mezi 19 a 24 °C. S postupujícím zářím mohou noční teploty klesat i pod 10 °C – ideální podmínky pro spaní s otevřeným oknem.
Houbařům se září nevyplatí
Zatímco běžní smrtelníci si od extrémních teplot odpočinou, houbaři mají důvod k obavám. Déšť sice po dlouhém suchu přišel a ještě v závěru srpna může místy půdě výrazně pomoci, s příchodem září ale srážek znovu ubude.
„Následující dva týdny pak budou srážkově průměrné nebo podprůměrné, úhrny budou pravděpodobně oscilovat kolem 10 mm za týden,“ předpovídá ČHMÚ.
Aktuální mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou meteorologové sestavují podle vláhových podmínek, hovoří jasně. Na většině území Česka je pravděpodobnost růstu hub hodnocena jako nízká, na některých místech dokonce velmi nízká. Lepší podmínky mapa ukazuje jen lokálně – zejména v některých horských a příhraničních oblastech.
Kde hledat houby v září 2025?
Houby potřebují kromě vhodných teplot především dostatek vláhy v půdě. Přeháňky a bouřky mohou situaci místně rychle zlepšit, jejich účinek ale často zasáhne jen malou oblast. Pokud tedy zářijové srážky zůstanou kolem předpokládaných hodnot, houbařská sezóna bude mít velmi rozdílnou podobu podle toho, kde skutečně zaprší.
- Šumava a Český les – tradičně vyšší srážkové úhrny
- Krkonoše a Jizerské hory – horské oblasti s lepší vláhou
- Beskydy – příhraniční oblast s příznivějšími podmínkami
- Lokality po bouřkách – sledujte radar a vyrazte 3-5 dní po vydatném dešti
Co nás čeká do poloviny září?
Celkově meteorologové očekávají do poloviny září teplotně i srážkově průměrné období. Po předchozích vedrech tak Česko čeká příjemnější teplotní režim – ideální na výlety, turistiku i práci na zahradě. Zároveň ale zatím nic nenasvědčuje plošnému a výraznému zlepšení podmínek pro houby.
Zatímco většina lidí si od extrémních teplot konečně odpočine, houbaři budou muset spoléhat hlavně na místní déšť – a trochu štěstí při výběru lokality.
Zdroje článku: chmi.cz, centrum.cz, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský