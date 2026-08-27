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Nemáte doma tuhle starou hračku z období ČSSR? Dnes má hodnotu klidně i 235 000 Kč

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Stará krabice s hračkami putuje po generace ze skříně na půdu a […]
Nemáte doma tuhle starou hračku z období ČSSR? Dnes má hodnotu klidně i 235 000 Kč

Nemáte doma tuhle starou hračku z období ČSSR? Dnes má hodnotu klidně i 235 000 Kč

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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