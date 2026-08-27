Na půdě v krabici od bot mohou ležet hodinky za 450 000 Kč. O ceně rozhodne patina, kterou nelze uměle vyrobit

Příběhy „pokladu ze zásuvky“ se na internetu objevují pravidelně a často v nich chybí to nejdůležitější: identifikace konkrétního modelu, fotografie ciferníku, zadního víka, strojku. Bez těchto detailů nelze bezpečně tvrdit, že šlo o půlmilionový svatý grál. Co ale tvrdit lze, a co je pro každého, kdo doma najde staré hodinky, mnohem užitečnější, je logika, podle které sběratelský trh vintage kusy oceňuje. A ta logika je neintuitivní. Nejcennější totiž často není to, co vypadá nejlépe.
Proč škrábance bývají cennější než lesk
Laik by čekal, že hodinky za statisíce musí vypadat jako nové. Opak je pravdou. Na sběratelském trhu existuje jasná hierarchie: hned za „new old stock“, tedy nikdy nenošeným kusem v originálním balení, stojí nejvýše hodinky v originálním stavu s takzvanou honest patinou. Tedy s přirozeným opotřebením, které vznikalo roky nošení, a s díly, do kterých nikdo nezasahoval.
Christie’s výslovně popisuje, že u některých modelů může ciferník, který časem zhnědl (takzvaný tropický ciferník), stát víc než tentýž model v původní barvě. Takovou patinu totiž uměle jednoduše nevytvoříte. Hodinkee přidává jednoduché pravidlo: cokoli nepřeleštěného je napříč trhem cennější. Důvod? Přeleštění odstraní materiál z pouzdra, zaoblí hrany, změní proporce. A to je nevratné. Hodinky po refinishi vypadají hezčí, ale sběratel ví, že ztratily kus své identity.
Jak poznat, že je kus opravdu originální
Rozhoduje soulad celku. Ciferník, ručky, pouzdro, luneta i opotřebení mají „stárnout spolu“. Pokud je pouzdro podezřele dokonalé, ale ciferník nese stopy desetiletí, něco nesedí. Fratello upozorňuje na konkrétní varovné znaky: zaoblené hrany pouzdra prozrazují přeleštění, nově doplněná luminiscenční hmota v ručkách nesedí k patině zbytku, vyměněná korunka nebo vložka lunety rozbíjí konzistenci.
Zkušený hodinář dokáže dotónovat ručky tak, že to laik nepozná. Ale odhalí se nesoulad s dalšími částmi, třeba pod UV lampou nebo při detailním srovnání odstínů stárnutí. Právě proto je u cenných nálezů klíčové neposílat hodinky na kosmetickou renovaci dřív, než je posoudí specialista na vintage kusy.
Praktický checklist pro každého, kdo najde staré hodinky:
- Neleštit pouzdro, nečistit ciferník, nevyměňovat ručky ani lume
- Nenosit je a nezkoušet vodotěsnost
- Zdokumentovat stav fotografiemi ze všech stran včetně zadního víka
- Uložit do suché krabičky mimo přímé slunce a silné magnety
- Nechat ocenit u specialisty, který rozumí hodnotě originality
Co říkají aukční výsledky
Částka 450 000 korun, která se v souvislosti s nálezem z půdy mediálně objevila, není na vintage trhu nijak výstřední. Na jarní aukci Dorothea v květnu 2026 se Patek Philippe Calatrava prodal za zhruba 425 000 korun, vintage Audemars Piguet Royal Oak z roku 1978 za přibližně 360 000 korun. A to jsou střední patra. Výš jdou výsledky dramaticky: Rolex Sea-Dweller za 2,2 milionu korun, Patek Philippe z roku 1910 za 9,6 milionu.
Zajímavé je, že největší dlouhodobé zhodnocení nepřinesly jen nejdražší ikony. Analýza Chrono24 z března 2026 ukazuje, že od roku 2018 výrazně posílily i dostupnější klasiky: Cartier Tank Vermeil o 299 %, Omega Speedmaster ref. 3310.10 o 119 %. Trh s vintage hodinkami přitom k červnu 2026 rostl o 4,7 % za půl roku; po covidové korekci se tedy stabilizoval, ale oddělila se organická sběratelská poptávka od spekulace. Hypované reference jako Patek Nautilus 5712/1A jsou stále zhruba 45 % pod vrcholem roku 2022.
Kde v Česku začít
Kdo má doma potenciálně cenný kus, nemusí hned létat do Ženevy. Dorotheum má pražskou pobočku a nabízí bezplatné a nezávazné ocenění, stačí hodinky přinést nebo poslat fotografie. Jako orientační online vstup funguje bezplatný odhad na Chrono24. Aukro s dvanácti miliony návštěv měsíčně může posloužit jako domácí tržiště, ale pro kusy v řádu statisíců korun nedává smysl; chybí tam specializovaná expertiza i mezinárodní publikum kupců.
U hodinek s odhadní cenou nad sto tisíc korun se vyplatí napojení na mezinárodní aukční síť. Dorotheum to umožňuje přímo z Prahy: český majitel předá kus v Česku, ale finální dražba osloví kupce z celé Evropy. Formální znalecký posudek, tedy písemný certifikovaný dokument, má individuální cenu, kterou je třeba domluvit přímo; veřejný ceník se nám v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat.
Co zničí hodnotu nejrychleji
Vlhkost. Christie’s výslovně uvádí, že může zničit ciferník i strojek. Ale stejně destruktivní je „dobře míněný“ zásah: jedno přeleštění pouzdra, jedna výměna ruček za nové, jedno vyčištění ciferníku, a z kusu za statisíce je kus za zlomek. U vintage hodinek se hodnota často ztrácí jedním odpolednem u hodináře, který nechápe, že zákazník nechce „jako nové“, ale „jako tehdy“.
Správné skladování je přitom jednoduché: chladné a suché místo, ochranná krabička, nízká vlhkost, žádné přímé slunce, žádné silné magnety. K tomu fotodokumentace, záznam sériových čísel a u cennějších kusů pojištění.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková