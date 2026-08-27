Stylistka varuje české seniorky: okamžitě přestaňte nosit tuhle kabelku. Prozradí váš věk na první pohled

Většina žen řeší u kabelky barvu, materiál a cenu. Na jednu jedinou věc se přitom v zrcadle nikdy pořádně nepodívá, i když právě ona rozhoduje o tom, jestli postava působí svěže, nebo unaveně. A napravit se dá během jedné minuty.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Rozhoduje výška, ve které kabelka končí
Platí jednoduché pravidlo: kabelka opticky zvětší tu partii těla, u které se zastaví. Když se zastaví u boků, přitáhne pozornost přesně tam. Když visí ještě níž, někam ke stehnům, stáhne dolů pohled i celou siluetu.
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Postava tím ztratí na výšce a působí zavaleji, i když se od loňska vůbec nezměnila. Klíčová je délka popruhu, kterou spousta žen nastavila kdysi dávno a od té doby na ni nesáhla.
Foto: Shutterstock.com Stylistka varuje před jednou konkrétní délkou
Právě na tenhle detail upozorňuje i odbornice. „Ty totiž nesluší většině žen bez ohledu na postavu nebo outfit,“ uvedla pro Kupi.cz o kabelkách končících v oblasti kyčlí stylistka Galina Králová.
Zároveň dodává, že vyloženě zakázané kousky dnes neexistují. Jde spíš o to, že některé střihy a délky prostě nelichotí.
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Nejlíp funguje délka, při které kabelka sedí zhruba mezi podpažím a pasem. Ruce zůstanou volné, siluetu to nerozbíjí a pohled zůstává nahoře.
Většina kabelek má popruh s přezkou, takže úprava zabere pár vteřin a nestojí ani korunu. Vyzkoušejte si ji před zrcadlem ve stejném kabátu, ve kterém kabelku běžně nosíte.
Foto: Freepik.com Velikost přizpůsobte své postavě
Objemná nákupní taška je praktická, ale nižší ženě ubere opticky pár centimetrů výšky. Drobnou postavu robustní model doslova pohltí a působí, jako by kabelka nesla ženu.
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Vyšší ženy si větší objem dovolit můžou. Pokud si nejste jistá, sáhněte po střední velikosti, která pojme peněženku, brýle i klíče a přitom nepřeroste vaši siluetu.
Odstíny, které kabelce sluší víc než černá
Černá je jistota, po které Češky sahají automaticky. Světlejší a teplejší tóny přitom pleť u obličeje rozzáří, zatímco tmavá kabelka celému outfitu spíš přidá na váze.
„Kabelka je jako rám obrazu,“ uvedla pro Svět ženy stylistka Linda Neumanová, která se věnuje klientkám ve věku 40+. Zkuste karamelovou, čokoládovou, smetanovou nebo tlumenou šalvějovou. Jeden takový kousek promění i kabát, který nosíte pátou sezónu.
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