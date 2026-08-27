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Stylistka varuje české seniorky: okamžitě přestaňte nosit tuhle kabelku. Prozradí váš věk na první pohled

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Dennívýzva
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Většina žen řeší u kabelky barvu, materiál a cenu. Na jednu jedinou věc se přitom v zrcadle nikdy pořádně nepodívá, i když právě ona rozhoduje o tom, jestli postava působí svěže, nebo unaveně. A napravit se dá během jedné minuty.
Stylistka varuje české seniorky: okamžitě přestaňte nosit tuhle kabelku. Prozradí váš věk na první pohled

Stylistka varuje české seniorky: okamžitě přestaňte nosit tuhle kabelku. Prozradí váš věk na první pohled

Zdroj: Extrainspirace.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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