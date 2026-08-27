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Sedíte na ní i vy? Židle za pár korun ovládla v 90. letech celé Česko a teď se vrací. Prodala se miliardakrát a designéři pláčou

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Monobloc. Jediný výlisek z polypropylenu, čtyři nohy, mírně prohnuté opěradlo, područky odlité v jednom tahu. Kdo vyrůstal v devadesátkách, zná ji z balkonů panelových domů, zahrádek restaurací a kempů u Máchova jezera.
Sedíte na ní i vy? Židle za pár korun ovládla v 90. letech celé Česko a teď se vrací. Prodala se miliardakrát a designéři pláčou

Sedíte na ní i vy? Židle za pár korun ovládla v 90. letech celé Česko a teď se vrací. Prodala se miliardakrát a designéři pláčou

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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