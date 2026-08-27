Sedíte na ní i vy? Židle za pár korun ovládla v 90. letech celé Česko a teď se vrací. Prodala se miliardakrát a designéři pláčou

Odhady filmových dokumentaristů mluví o miliardě prodaných kusů po celém světě, což z ní činí nejrozšířenější kus nábytku v dějinách. Muzea ji vystavují jako emblém masové spotřeby, kritici ji proklínají jako ztělesnění plastového odpadu, a přesto ji každé léto někdo hodí do košíku. V sezoně 2026 se tahle paradoxní kariéra opakuje znovu, tentokrát s novými barvami, UV filtry a příměsí recyklátu.
Padesát sekund na vznik legendy: jak Monobloc dobyl svět
Příběh začíná v sedmdesátých letech. Francouzský průmyslník Henry Massonnet představil v roce 1972 model Fauteuil 300, zahradní křeslo vstřikované z jednoho kusu termoplastu v cyklu pod dvě minuty. Pozdější továrny čas stlačily na 50 až 55 sekund. Jediná výrobní linka tak chrlí kolem 1 500 židlí denně. Žádné šrouby, žádná montáž, žádný textil. Hotový kus váží kolem dvou kilogramů, snese déšť, stačí ho opláchnout hadicí a po sezoně nastohovatelný komín zabere v kůlně minimum místa.
Klíčový akcelerátor rozšíření? Na samotný typ nikdo nepodal patent. Jakmile se osvědčil, začaly ho kopírovat desítky výrobců od Turecka po Brazílii. Vitra Design Museum sleduje linii od poválečných experimentů Vernera Pantona přes Helmuta Bätznera až k Massonnetovu průlomu a konstatuje, že výsledek je paradoxní: demokratický předmět, který zpřístupnil sezení miliardám lidí, se zároveň stal symbolem neudržitelné nadprodukce.
Proč designéři pláčou a zákazníci přesto platí
Kritika míří ze tří směrů najednou. MoMA ve svých výstavních popisech řadí Monobloc mezi příklady plastového znečištění a nekontrolované spotřeby. Magazín Wallpaper ho označuje za ztělesnění kultury na jedno použití. Vitra upozorňuje, že objekt nesplňuje současná kritéria udržitelnosti.
Jenže zákazník v hobby marketu řeší jiný problém. Potřebuje čtyři místa k sezení na grilování, nechce utrácet tisíce a chce je mít hned. Monobloc tohle splňuje lépe než cokoli jiného v uličce. Lehkost, voděodolnost, omyvatelnost, stohovatelnost a okamžitá připravenost k použití: tahle kombinace vlastností nemá v dané cenové hladině konkurenci. Poškozený kus jednoduše vyhodíte a koupíte nový. Právě ta snadnost nahrazení ovšem živí i ekologickou výtku.
Bad Bunny, nostalgie a nový kulturní kredit plastové židle
V lednu 2025 portorikánský rapper Bad Bunny umístil na obal alba „Debí Tirar Más Fotos“ dvě prázdné bílé plastové židle. Záběr spustil vlnu nostalgického čtení: pro miliony lidí v Karibiku a Latinské Americe představuje Monobloc vzpomínku na dětství, rodinné oslavy, posezení před domem. Washington Post popsal, jak se z utilitárního předmětu přes noc stal kulturní artefakt.
Designová média na to reagovala v únoru 2026 další vlnou článků. Wallpaper analyzoval, proč právě nejbanálnější židle na světě dokáže vyvolat tak silnou emocionální odezvu. Odpověď tkví v její všudypřítomnosti: kdo ji zná, spojuje si ji s konkrétním místem a okamžikem. A přesně tenhle mechanismus funguje i v Česku: bílé plastové křeslo na chatě u rybníka je pro generaci narozenou v osmdesátých a devadesátých letech stejně ikonické jako skládací lehátko s pruhy.
Recyklát, barvy a UV filtry: čím se liší dnešní verze od devadesátkového originálu
Současný sortiment se od tehdejšího archetypu viditelně posunul. Vedle klasické bílé varianty s područkami nabízejí řetězce tmavé, olivové i pískové odstíny. JYSK u modelu DAGALI deklaruje 90 % recyklovaného polypropylenu. Hornbach prodává Toomax Bistrot Italia s komunikovaným ekologickým atributem recyklovaného plastu. IKEA u modelu SKARPÖ uvádí minimálně pětinu recyklovaného materiálu a možnost dalšího zpracování podle lokální infrastruktury.
UV stabilizátory řeší jeden z historických neduhů: křehnutí a žloutnutí po několika sezonách na slunci. Nosnost se u řady modelů pohybuje kolem 110 kilogramů, což odpovídá běžným kovovým alternativám. Maloobchod už plastové sezení neprezentuje jako nouzové řešení pro kemp, ale jako plnohodnotný prvek terasy.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák