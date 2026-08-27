Kdo má ve sklepě tuto starou litinovou bábovkovou formu, má štěstí. Sběratelé za ni nabízejí i 5 000 Kč

Při úklidu sklepa se často vynoří věci, které roky nikdo nevzal do ruky. Bývá mezi nimi i těžká kovová forma na bábovku, dávno vyřazená z provozu a černá stářím. Většina lidí ji odsune stranou jako haraburdí, jenže právě takový kus bývá překvapivě žádaný. A kdo by ho chtěl zpeněžit, ať odolá pokušení pustit se do formy s drátěnkou.
Proč litina válí i po sto letech
Kouzlo staré litiny je hlavně ve fyzice. Těžké železo se rozehřívá pozvolna, zato pak drží stálou teplotu a rozvádí ji do těsta ze všech stran. Bábovka se díky tomu propeče až do středu a navrch se jí udělá pevná, křupavá kůrka. Není náhoda, že k litinovým formám sahají i profesionální cukráři s nejmodernějším vybavením.
Roli hraje i to, jak formy vznikaly. Odlévaly se po kusech do ručně připravených modelů, takže se dva výrobky nikdy úplně nekryjí a ledakterý nese drobnou stopu po odlití. Co by dnešní pásová linka odmítla jako vadu, čte sběratel jako otisk lidské ruky. Bohatě zdobený reliéf, který litina bez potíží unese, k tomu formě dodává punc malého uměleckého předmětu.
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Smaltované litinové nádobí kdysi nechybělo skoro v žádné domácnosti a stál za ním celý průmysl. Zdravotně nezávadný smalt objevil počátkem 19. století chemik Eduard Bartelmus, který pocházel z Havlíčkova Brodu. Se svými bratry otevřel roku 1833 v Brně vůbec první tuzemskou dílnu na smaltované nádobí, další provoz pak přibyl nedaleko Berouna.
Za první republiky šlo o obor, který vyvážel do celého světa, a největší jméno si udělala českobudějovická smaltovna Sfinx. Po znárodnění v roce 1948 dostali všichni výrobci jednotné označení a spousta menších provozů výrobu časem zavřela. Dnes v Česku zbyla v podstatě jediná smaltovna litinového nádobí, kterou v Oseku u Hořovic před krachem zachránil Jan Novák. „Byla to láska na první pohled,“ popsal pro Český rozhlas svůj začátek se smaltem. Vyrábějí tu věrné repliky starého nádobí a zachraňují litinové kusy, které by jinak dojely na sběrném dvoře.
Kolik za starou formu dnes dají
A teď to hlavní. Ne z každé zděděné formy se ale vyklube výhra. Obyčejné hliníkové a plechové kusy z druhé poloviny minulého století na aukci nikoho nenadchnou, jdou za pár set korun a někdy o ně není zájem ani zadarmo. Úplně jiná liga je stará litinová forma se správnými znaky.
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Za zachovalý a žádaný litinový kus se cena šplhá do řádu tisíců korun. U opravdových starožitností, tedy kousků starých kolem sta let, se cena řídí zachovalostí, stářím i vzácností a nejčastěji se drží v pásmu 2 000 až 5 000 korun. Ten úplně nejvzácnější kousek pak atakuje i hranici kolem 5 000 Kč. Že takových forem koluje víc, dokládá i to, že jen v kategorii starožitných forem na pečení visí na Aukru stovky nabídek.
Podle čeho poznáte opravdu cenný kus
Než formu odnesete do bazaru, otočte ji a prohlédněte si dno. Právě tam bývá schovaná značka výrobce, iniciály slévárny nebo název města, kde se odlévalo. Když nápis rozluštíte, ověřte ho ve sběratelských soupisech nebo s formou zajděte za odhadcem, protože potvrzený původ umí výslednou cenu pořádně zvednout.
Prozradí se ale i samotná forma:
Materiál: pravá litina má do ruky nečekanou váhu a reliéf s ostrými, hlubokými hranami, jaký sériová výroba nenabídne. Tvar: hladké kruhové formy jsou k mání všude, kdežto členité a neobvykle zdobené kusy s výrazným reliéfem mizí z inzerátů nejrychleji. Stav: prasklý kov, rozjetá rez nebo odštípnutý smalt cenu stlačí dolů, naopak tmavý nános usazený lety bývá spíš plusem. Drátěnku nechte ve skříni Přečtěte si také: Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte v igelitovém sáčku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim zplesniví do dvou dnů
A jsme u chyby, která napáchá největší paseku. Na staré litině i mědi se během let usadí tmavý povlak a spousta lidí ho odstraní v domnění, že jde o letitou špínu. Jenže tuhle vrstvu, která se na kovu ukládá celá desetiletí, mají sběratelé v úctě a vyleštěný povrch je naopak odradí. Jediné odpoledne s drátěnkou nebo agresivní chemií tak umí shodit hodnotu formy o několik tisíc.
Tmavý nános usazený na litině za desítky let drží cenu starého kusu nahoře a drátěnka ho sedře během jednoho odpoledne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jestli si kousek chcete nechat a dál v něm péct, litina se vám odvděčí. Umytou formu nikdy nenechte oschnout samu, otřete ji dosucha a přetřete tenkou vrstvou oleje, ať se nezačne dělat rez. S takovou údržbou vydrží prakticky napořád a bábovku v ní možná upečou ještě vaše vnoučata.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/mate-doma-hnedou-formu-na-babovku-po-babicce-sberatele-sili-a-nabizi-az-5-000-kc-kus-20260528-8525.html, https://www.denik.cz/pribehy-a-rozhovory/smaltovani-cesko-20220602.html, https://strednicechy.rozhlas.cz/babovky-pekace-nebo-livanecniky-smaltovane-nadobi-jak-od-babicky-vznika-v-oseku-9218539, https://aukro.cz/starozitne-kovove-formy-na-peceni, https://www.umimeporadit.cz/zustala-vam-doma-stara-forma-na-babovku-sberatele-po-ni-jdou-jako-posedli