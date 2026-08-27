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EU konečně řekla, jak to bude se střídáním času: Do kalendáře si zapište rok 2031Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Kdo doufal, že si příští jaro už hodiny přetáčet nebude, zůstane zklamaný. […]
EU konečně řekla, jak to bude se střídáním času: Do kalendáře si zapište rok 2031
Zdroj: Spotřebitelov.cz
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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Seniorovi zmizelo z účtu 2,5 milionu: Nová vlna podvodů se šíří Českem, v hlavní roli falešná bankéřka a 1 aplikace
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Tenhle průkaz pro seniory je zdarma pro každého 55+. Máte s ním slevy na dopravu i lázně, ale Češi ho pořád přehlíží
PrimaProstor.cz
dnes, 03:56
3 min
EU konečně řekla, jak to bude se střídáním času: Do kalendáře si zapište rok 2031
Spotřebitelov.cz
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