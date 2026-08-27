Skříň zakladatele Carlsbergu se objevila v second handu. Spoje bez jediné mezery prozrazují řemeslnou techniku, kterou už nikdo neumí

Právě okamžik, kdy se anonymní starý nábytek vrátí do čitelného příběhu, z něj dělá něco úplně jiného. Srovnatelný kabinet ze stejného ornamentálního okruhu a s vazbou na Jacobsenovy dnes figuruje v dealerské nabídce za zhruba 1,1 milionu korun. Mezi tím kusem a neoznačenou skříní v second handu stojí jediná věc: doložená provenience. Ale právě ta je u tohoto nálezu zatím spíš přesvědčivou stopou než uzavřeným důkazem.
Kdo byli Jacobsenovi a proč na tom záleží
Carl Jacobsen nebyl zakladatelem pivovaru Carlsberg, tím byl jeho otec J. C. Jacobsen. Carl založil Ny Carlsberg a spolu s manželkou Ottilií vybudoval na kodaňském Valby Bakke domácnost, která daleko přesahovala pojem „vila bohaté rodiny“. Původní Bakkegården obývali od roku 1880, novou vilu dokončili v roce 1892. Dům zůstal v rodině až do roku 1998.
Jejich domov byl přímo napojený na soukromou uměleckou sbírku. Historické sály přiléhající k vile sloužily jako soukromá glyptotéka, zárodek pozdější Ny Carlsberg Glyptotek. Carl a Ottilie nežili jen mezi nábytkem, žili mezi uměním. Každý kus mobiliáře v takovém prostředí musel odpovídat estetickému standardu, který si pár kladl na vlastní sbírku antických soch a malířských děl. Právě proto má jakýkoli dochovaný nábytek z tohoto okruhu jinou váhu než stylově podobný kus z běžné měšťanské domácnosti.
Co skutečně znamenají „spoje bez jediné mezery“
Formulace zní téměř mysticky, ale za ní stojí konkrétní řemeslo. Nejpravděpodobněji jde o tradiční truhlářské spoje typu čep a dlab. Victoria and Albert Museum je uvádí jako základní pevný způsob spojení dřeva, Science Museum Group pak zdůrazňuje přesné vsazení čepu do dlabání bez jakékoli vůle.
Co to v praxi znamená:
- Velmi těsné tolerance, řádově desetiny milimetru, dosažené ručním dopasováním.
- Pečlivá volba materiálu, dřevo muselo být správně vysušené a stabilizované, aby se spoj neotevřel sesycháním.
- Časová náročnost, každý spoj se řezal, zkoušel, upravoval a znovu zkoušel, dokud neseděl napevno.
Není to ztracená technologie. Je to technologie, která se z hlavního proudu vytratila, protože je pomalá a drahá. Dánská firma Carl Hansen & Søn dnes provozuje speciální učňovskou dílnu THE LAB právě proto, aby tyto dovednosti aktivně uchovávala. Několikaletý výcvik pod mistrem, práce s ručním nářadím, opakování stovek spojů: to není magie, to je investice času, kterou sériová výroba nedovoluje. Že takový spoj na skříni z konce 19. století drží dodnes bez mezery, vypovídá o kvalitě řemeslníka, nikoli o nadpřirozenu.
Provenience: kde končí fakta a začíná dedukce
Tady je potřeba být přesný. Doložitelné je toto: Carl a Ottilie žili na Valby Bakke, dům zůstal v rodině do roku 1998, jejich domácnost byla prostorem vysoké estetické ambice. Na trhu existuje srovnatelný kabinet s mořskými motivy, připisovaný okruhu architekta Hanse J. Holma a spojovaný s rezidencí Jacobsenových; dealer na platformě 1stDibs ho nabízí za 343 136 DKK (zhruba 1,1 milionu korun) a odkazuje na odbornou literaturu kunsthistoričky Mirjam Gelfer-Jørgensenové.
Co doložitelné není: přesná cesta skříně z vily do bazaru. Pokud se část mobiliáře rozptýlila přes dědictví, stěhování nebo vyklízení po roce 1998 bez dokumentace, mohl se kus v běžném oběhu jevit jako starý, ale nepojmenovaný nábytek. Je to věrohodný scénář. Není to důkaz.
Právě v tom spočívá napětí celého příběhu. Sběratel Luca Hansen zřejmě dovodil původ kombinací dekoru, proporcí a provenienčního pátrání, ne okamžitým šestým smyslem, ale schopností přečíst řemeslný jazyk kusu a napojit ho na doložený kulturní okruh. Rozdíl mezi „hezkou starou skříní“ a sběratelskou položkou za milion korun pak stojí na jediném: na síle toho napojení.
Co z toho plyne pro české bazary
Analogie existuje. V českých second handech a starožitnictvích se občas objeví rozptýlený mobiliář z vilových a měšťanských interiérů z období 1890–1930. Bez provenience se obtížně rozezná od běžné produkce. Praktické znaky, které stojí za pozornost:
- Kvalitní masiv nebo dýha, ne překližka.
- Původní kování: mosaz, litina, nikoli moderní šrouby.
- Ruční spoje viditelné na zadní nebo spodní straně.
- Papírové štítky, inventární čísla, razítka výrobce.
- Neobvyklý nebo ambiciózní dekor, který neodpovídá sériové produkci.
Nejdůležitější pravidlo: nebrousit, nepřetírat, neopravovat svépomocí. Špatná domácí oprava umí hodnotu nevratně zničit. Prvním krokem má být dokumentace (vše vyfotit, včetně zadní stěny a spodku) a teprve pak konzultace s restaurátorem historického nábytku. NPÚ provozuje technologickou laboratoř s poradenskou pomocí k historickým materiálům, specializované firmy jako Antik Praha doporučují porovnávat nabídky a obracet se na odborníky dříve, než se člověk rozhodne cokoli prodat nebo upravit.
Proč příběh převáží dřevo
Vila Tugendhat v Brně ukazuje totéž z opačné strany: interiér jako umělecké dílo, kde každý kus nábytku má přesné místo a význam. Domácnost Jacobsenových fungovala na stejném principu, prostor, kde se bydlení a umění prolínaly. Nábytek z takového prostředí nese víc než řemeslnou kvalitu. Nese kontext.
Skříň z dánského bazaru je zatím někde na půl cesty. Řemeslo na ní je nesporné: spoje, dekor, materiál mluví samy za sebe. Provenienční stopa k Jacobsenovým je přesvědčivá, ale ne uzavřená. A právě v té mezeře mezi „přesvědčivou“ a „uzavřenou“ se skrývá to, co dělá sběratelství tak fascinujícím: jeden doložený dokument, jedno inventární číslo, jedna fotografie z dobového interiéru může z anonymního kusu udělat artefakt za milion.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková