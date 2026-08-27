Vyhlašujeme nejhorší pantofle pro seniory. Pořád je nosí a neví, co všechno si tím způsobují

Doma je přece bezpečno. Přesně tahle věta stojí za spoustou zbytečných úrazů. Velká část pádů se u seniorů odehraje ve vlastním bytě, mezi ložnicí a kuchyní, tedy v místech, která nikdo za nebezpečná nepovažuje. A jedním z tichých viníků bývá obyčejná domácí obuv, kterou nosíme celé dny. Některé pantofle přitom nohu ohrožují víc, než by měly. Poznáte je podle několika znaků.
Bačkory bez paty, ze kterých noha vyklouzává
Nejrozšířenější prohřešek jsou nazouváky a pantofle s volnou patou. Vypadají pohodlně, obují se jedním pohybem a právě proto je senioři milují. Potíž je, že takovou obuv chodidlo pořádně nedrží. Noha se v ní při každém kroku viklá ze strany na stranu a stačí vlhká podlaha v koupelně nebo nerovný práh, aby přišel pád.
Aby bačkora nespadla, začne člověk podvědomě krčit a svírat prsty. Tím se úplně změní způsob chůze. Kroky se zkracují, chodidlo pracuje nepřirozeně a nohy se unaví mnohem dřív. Zároveň roste riziko zakopnutí.
Podrážka hladká jako sklo
Druhý typický kandidát na nejhorší papuče jsou staré sešlapané bačkory, které se nosí několik zim po sobě. Jejich podrážka bývá ohlazená do ztracena a po dlažbě i po plovoucí podlaze klouže skoro jako led. A právě ohlazená podrážka bez profilu bývá tím, co člověka na hladké podlaze pošle k zemi.
Podle stavu podrážky se pozná, jestli papuče ještě na hladké podlaze drží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Bezpečnější podrážka je z materiálu s dostatkem pryže a se zřetelným protiskluzovým vzorkem. Drážky by přitom měly zůstat spíš mělké, aby se za ně nedalo zakopnout. Pomůže i pružná podešev, která došlap trochu tlumí.
Levné pantofle, ve kterých se noha zapaří
Třetí skupina jsou nejlevnější syntetické papuče z umělé látky. V nich se noha nevětrá, potí se a vlhko uvnitř vytváří ideální prostředí pro plísně, podráždění pokožky a nepříjemný zápach. Navíc bývají tak měkké a beztvaré, že nohu nijak nezpevní.
Lepší službu udělá přírodní materiál, třeba ovčí vlna nebo kůže. Ten hřeje, ale zároveň nechá pokožku dýchat. Roli hraje i velikost. Spoustu seniorů trápí otoky, takže papuče mají mít dost místa, ale ne tak velké, aby v nich noha plavala.
Tři nejčastější prohřešky shrnuje tabulka:
Typ domácí obuvi V čem je nebezpečná Nazouváky a pantofle s volnou patou Chodidlo v nich pořádně nedrží, noha se viklá a hrozí pád Staré sešlapané bačkory s hladkou podrážkou Ohlazená podrážka klouže po dlažbě i plovoucí podlaze skoro jako led Nejlevnější syntetické papuče Noha se v nich potí, hrozí plísně, podráždění pokožky i zápach, a obuv nohu nijak nezpevní Co všechno si tím senioři způsobují
Nevhodná obuv patří mezi faktory, které u seniorů zvyšují riziko pádu, a pád ve vyšším věku bývá vážná věc. Často po něm následuje zlomenina, v nejhorším případě zlomenina krčku stehenní kosti, tedy jeden z nejzávažnějších úrazů stáří. Asi třetina seniorů podle dat, na která upozorňuje projekt pojišťovny Kooperativa, upadne alespoň jednou za rok a zhruba dvě třetiny těchto pádů se stanou doma.
Pád ve vyšším věku často končí zlomeninou a dlouhým návratem k běžné chůzi. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
I bez dramatického pádu si člověk špatnými botami škodí pomalu. Dlouhé nošení nevhodné obuvi může přispět k:
bolestem a otokům nohou, patní ostruze, zborcené nožní klenbě, bolestem Achillovy šlachy nebo kolen, bolestem zad.
Nohu není dobré roky trápit v něčem, co ji nedrží.
Jak vypadají bačkory, které nohu opravdu ochrání
Dobrá zpráva je, že bezpečná domácí obuv nemusí být drahá ani ošklivá. Hlídejte hlavně uzavřenou nebo aspoň zpevněnou patu, která nohu udrží na místě, protiskluzovou podrážku a padnoucí velikost. Ocení se i pásek na suchý zip, který si poradí i s oteklou nohou.
Docent Dalibor Pastucha, přednosta ostravské Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství, přitom upozorňuje, že sešlapané pantofle bez pevné paty patří u seniorů po pádu k nejčastějším nálezům. Dobře padnoucí bačkora se zpevněnou patou a protiskluzovou podrážkou podle něj „může doslova rozhodnout, jestli člověk uklouzne, nebo situaci ustojí,“ řekl pro projekt Kooperativy Bezpečnost má zelenou. A pokud si senior v chůzi přestává věřit, sáhnout po vycházkové holi není žádná ostuda. Rozumnější je pořídit ji včas než až po pádu.
Zdroje: https://www.koop.cz/bezpecnost-ma-zelenou/vsechny-clanky/pady-senioru, https://www.peter-wagner.cz/obuv-pro-seniory, https://www.arno.cz/clanek/jak-vybrat-domaci-obuv-pro-seniory, https://www.oveckahreje.cz/nas-blog/jak-vybrat-idealni-pantofle-pro-seniory/, https://mojezdravi.zeny.cz/zdravy-zivotni-styl/je-chozeni-naboso-doma-zdrave-co-se-deje-s-nasimi-chodidly-6187.html, https://www.koop.cz/bezpecnost-ma-zelenou/vsechny-clanky/zlomenina-krcku-u-senioru