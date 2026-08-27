Spát v létě jen pod prostěradlem je chyba. Odborník na spánek vysvětlil, proč se v noci probudíte

Tělo před usnutím aktivně snižuje svou vnitřní teplotu, rozšiřuje cévy v kůži a končetinách a potřebuje kolem sebe vrstvu, která vzniklé teplo i vlhkost plynule odvádí. Prostěradlo tuto regulační funkci zvládá jen omezeně: chybí mu vzduchová mezivrstva, schopnost tlumit teplotní výkyvy a kapacita pojmout pot. Výsledkem bývá cyklus přehřátí, zpocení a probuzení, který se opakuje hlavně ve druhé polovině noci.
Proč se v horké ložnici budíte: mechanismus, který rozhoduje o hloubce spánku
Odborný přehled publikovaný v časopise
Frontiers in Neuroscience popisuje takzvané mikroklima lůžka, tedy prostředí mezi pokožkou a lůžkovinou. Optimální rozmezí se pohybuje zhruba mezi 31 a 35 °C. Jakmile teplota u těla vybočí nad tuto hranici a zároveň stoupne vlhkost, mozek reaguje přechodem do mělčích fází spánku a častějším probouzením. Studie z University of Utah Health potvrzuje, že vlhké horko v posteli ubírá především hluboký a REM spánek, tedy právě ty fáze, v nichž se tělo regeneruje a konsoliduje paměť.
Samotné prostěradlo přitom tuto kaskádu brzdí jen slabě. Tenká vrstva bavlny či směsového materiálu pojme minimální množství vlhkosti, rychle se nasytí a přestane odpařovat pot. Vzduchový polštář mezi kůží a látkou prakticky neexistuje, takže chybí i přirozený izolační a ventilační mechanismus. Lehká letní přikrývka naproti tomu vytváří právě tu mezivrstvu, která kolísání teploty a vlhkosti tlumí.
Z čeho letní přikrývka funguje: materiály pod drobnohledem
Systematický přehled v
Journal of Sleep Research z roku 2024 shrnul desítky studií o vlivu textilních vláken na kvalitu nočního odpočinku. Klíčové parametry, které rozhodují o tom, zda se člověk v noci vzbudí, jsou dva: propustnost pro vodní páru a schopnost šířit vlhkost po ploše materiálu. Len v podmínkách vlhkého horka vedl k menšímu podílu bdělosti než kombinace bavlněného prostěradla s polyesterovou podložkou. Duté syntetické vlákno drží vzduch v dutinách, lépe ventiluje a snáze se pere, proto ho výrobci volí pro cenově dostupné letní modely. Lehké prachové peří propouští vlhkost relativně volně a zůstává vzdušné, takže péřová přikrývka v letním provedení nemusí automaticky znamenat přehřátí. Polyester absorbuje vlhkost nejhůř. Textilní vědkyně Rebecca Van Amberová z webu The Conversation upozorňuje, že polyesterové lůžkoviny mohou kolem druhé hodiny ranní vyvolat nepříjemný pocit lepkavosti.
Pro výběr v obchodě se vyplatí sledovat hodnotu TOG: čím nižší, tím menší izolační schopnost. Letní přikrývky se pohybují kolem TOG 4,5, zatímco celoroční varianty mívají hodnotu dvojnásobnou.
Kolik stojí lepší spánek: cenová mapa českého trhu
Letní přikrývky patří k nejdostupnějším položkám spánkové výbavy. Aktuální nabídka v českých e-shopech pokrývá široké rozpětí:
Prodejce Model / typ Rozměr Orientační cena IKEA Lehké a chladivé varianty (např. GRÄSROTSFLY) 150 × 200 cm od 399–499 Kč JYSK Letní syntetika, duté vlákno, 500 g výplně 135 × 200 cm 600 Kč (akce) / 1 199 Kč 4Home Kvalitex Luxus plus letní, 450 g dutého vlákna 140 × 200 cm 839 Kč SCANquilt Chladivá Sq 1, specializovaná na pocení 135 × 200 cm 3 690 Kč
Za čtyři sta korun tedy pořídíte základní model, za necelý tisíc solidní střední třídu. Prémiové varianty s aktivním chladivým potahem se pohybují kolem tří a půl tisíce. Podle nás dává pro většinu domácností smysl sáhnout po střední kategorii s dutým vláknem nebo lehkým peřím a prodyšným bavlněným potahem; návratnost v podobě klidnějších nocí se dostaví rychle.
Co ještě udělat, když přikrývka sama nestačí: pravidla pro horkou ložnici
Výměna přikrývky je nejsnazší zásah, ale v rozpálené ložnici nad 25 °C potřebuje podporu.
Státní zdravotní ústav doporučuje udržovat v místnosti 18–20 °C a vlhkost mezi 45 a 65 procenty. Národní zdravotnický informační portál doplňuje konkrétní návyky: Přes den zatemnit okna roletami nebo závěsy a zabránit prohřívání místnosti. Večer důkladně vyvětrat, ideálně průvanem, který vymění celý objem vzduchu. Vyřadit kávu tři až čtyři hodiny a alkohol čtyři až šest hodin před ulehnutím. Odložit telefon mimo dosah postele; modré světlo i mentální stimulace oddalují usínání.
Kombinace lehké letní přikrývky, větrání a zatemnění funguje jako trojnožka: každý prvek sám o sobě pomůže jen částečně, dohromady ale dokážou stáhnout teplotu mikroklimatu u kůže do komfortního pásma i bez klimatizace.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák