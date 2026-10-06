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Test znalostí na téma původ v Česku oblíbených jídel: Pro gurmány by skóre 7/10 neměl být problém

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Jídlo odjakživa cestovalo s obchodníky, vojáky i uprchlíky a v průběhu staletí se přizpůsobovalo novým chutím i dostupným surovinám. To, co dnes považujeme za národní specialitu jedné země, dost často vzniklo úplně jinde. Dokážete správně určit původ slavných pokrmů světové gastronomie?
Fotografie croissantu

Fotografie croissantu

Zdroj: Foto: Hortensja Bukietowa / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, croissant
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 02:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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