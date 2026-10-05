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Tesco prodávalo kuřecí prsa se salmonelou. Zkontrolujte si šarži

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Pokud si běžně dáváte nakoupené maso do mrazáku a rádi chodíte do Tesca, tak zbystřete. Česká zemědělská a potravinářská inspekce potvrdila v jednom ze vzorků bakterie salmonely. A to dokonce dva druhy.
Tesco prodávalo kuřecí prsa se salmonelou. Zkontrolujte si šarži

Tesco prodávalo kuřecí prsa se salmonelou. Zkontrolujte si šarži

Zdroj: TZ Státní zemědělské a potravinářské inspekce
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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