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Socialistická pýcha stála na Západu: Žvýkačky Pedro potřebovaly holandskou bázi i italské stroje

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Kultovní československá žvýkačka Pedro voněla po ovoci a proslula obřími bublinami, za kterými však stála technologie ze svobodného světa. Přestože se růžové kvádříky vyráběly ve středočeské Velimi, elastická surová báze se musela dovážet za devizy z Nizozemska a vysokorychlostní balicí automaty pocházely z Itálie. Domácí průmysl dodal levný cukr z polabské řepy, směnný provoz a legendární obal s chlapcem v sombreru.
Žena nafukující velkou růžovou bublinu z bublinové žvýkačky.

Žena nafukující velkou růžovou bublinu z bublinové žvýkačky.

Zdroj: Jim McCluskey from Everett, Washington, United States / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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