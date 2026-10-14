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Proč se modely z Lega nerozsypou ani při otočení hlavou dolů? Tajemství není ve výstupcích, ale uvnitř

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Dnešní stavebnice Lego proslula pevnou soudržností, díky které postavené modely drží pohromadě i při přenášení. Když však dánská rodinná dílna v roce 1949 vyrobila své první plastové kostky, ze spodní strany byly zcela duté a sebemenší otřes stěnu zbořil. Řešení přinesl až nápad na vnitřní válcové trubičky, který si výrobce nechal patentovat 28. ledna 1958 a vytvořil tak slavnou spojovací sílu provázející i české dětské pokoje osmdesátých a devadesátých let.
Sestavené průzkumné vozidlo stavebnice Lego ze slavné série Classic Space z roku 1980.

Sestavené průzkumné vozidlo stavebnice Lego ze slavné série Classic Space z roku 1980.

Zdroj: InSapphoWeTrust from Los Angeles, California, USA / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 14.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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