Proč se modely z Lega nerozsypou ani při otočení hlavou dolů? Tajemství není ve výstupcích, ale uvnitř

Dnešní stavebnice Lego proslula pevnou soudržností, díky které postavené modely drží pohromadě i při přenášení. Když však dánská rodinná dílna v roce 1949 vyrobila své první plastové kostky, ze spodní strany byly zcela duté a sebemenší otřes stěnu zbořil. Řešení přinesl až nápad na vnitřní válcové trubičky, který si výrobce nechal patentovat 28. ledna 1958 a vytvořil tak slavnou spojovací sílu provázející i české dětské pokoje osmdesátých a devadesátých let.
Každý, kdo v osmdesátých nebo devadesátých letech vysypal na koberec dětského pokoje obsah pestré krabice s logem Lego, znal ten nezaměnitelný zvuk. Plastové dílky zachrastily o podlahu a stačilo vzít dvě základní obdélníkové kostky a přitisknout je k sobě. Ozvalo se jemné, ale přesvědčivé cvaknutí. Spojení drželo tak spolehlivě, že z něj šlo postavit vysokou věž, hradbu nebo vesmírnou loď a přenést ji přes celý pokoj na psací stůl, aniž by se konstrukce v rukou rozpadla. Byla to vlastnost, kterou jsme brali jako naprostou samozřejmost a která dávala dánské stavebnici ohromný náskok před většinou dobové konkurence.
Když jste ale kostku otočili dnem vzhůru, objevila se mechanická záhada, nad níž většina dětí nepřemýšlela. V dutině pod osmi horními výstupky se neskrývala prázdnota, ale tři přesně umístěné duté trubičky. Právě tyto nenápadné válce představují jeden z nejvýznamnějších vynálezů v historii hraček dvacátého století. Než se totiž v lednu 1958 objevily na rýsovacím prkně, bylo stavění z plastových kostek pro děti spíše zkouškou trpělivosti plnou nechtěného bourání.
Duté kostky z acetátu celulózy: Proč se stavby v raných 50. letech hroutily
Příběh moderní kostky nezačal v Dánsku na zelené louce. Když truhlář Ole Kirk Christiansen a jeho syn Godtfred začali po druhé světové válce v městečku Billund experimentovat s novými technologiemi vstřikování plastů, pořídili si v roce 1947 první britský vstřikovací lis. Společně se strojem dorazily do dílny i vzorky tehdejších britských plastových kostek Kiddicraft, které si nechal na přelomu třicátých a čtyřicátých let patentovat britský vynálezce Hilary Page. Dánové design mírně upravili a v roce 1949 uvedli na trh své první stavební dílky pod názvem
Automatic Binding Bricks. Expozice stavebnic Lego v mnichovském Deutsches Museum připomíná nástup systému v 50. letech. Do roku 1958 byly kostky zespodu duté a stavby se snadno hroutily.
Tyto rané kostky však měly zásadní konstrukční vadu: ze spodní strany byly zcela duté. Na horní ploše sice měly výstupky, ale vnitřek tvořila pouze prázdná obdélníková schránka s tenkými stěnami. Když dítě položilo jednu kostku na druhou, výstupky spodního dílku se sice opřely o okraje horního, ale mezi plochami nevznikalo téměř žádné tření. Kostky na sobě držely pouze díky gravitaci, podobně jako skutečné cihly na zednické stavbě, ovšem bez malty. Jakýkoliv pokus o postavení mostu, převislé střechy nebo přenesení sestaveného domečku skončil okamžitým rozpadem.
Situaci navíc zhoršoval použitý materiál. V padesátých letech se kostky lisovaly z acetátu celulózy (CA). Tento plast sice nabízel krásné syté barvy, ale postupem času vysychal, smršťoval se a deformoval. Kostky po několika měsících používání ztrácely přesný tvar, hrany se prohýbaly a už tak slabé spojení se stávalo zcela nepoužitelným. Když začala firma v polovině padesátých let expandovat do Německa, vedoucí tamního prodeje Axel Thomsen čelil tvrdé kritice obchodníků i rodičů: děti si stěžovaly, že jejich modely padají při sebemenším závanu vzduchu a stavebnice neplní svůj slib.
Náčrt z ledna 1958: Jak vnitřní trubičky vytvořily slavnou svornou sílu
Klíčový zlom nastal v lednu 1958. Godtfred Kirk Christiansen si uvědomoval, že bez pevného a spolehlivého spojení nemá plastová stavebnice šanci dlouhodobě přežít v konkurenci tradičních dřevěných a kovových hraček. Dne 23. ledna 1958 se v Billundu sešel s německým zástupcem Axelem Thomsenem, aby našli definitivní konstrukční řešení. Zkoušely se různé varianty – plné vnitřní čepy, podélné lišty i křížové výztuhy. Všechny tyto nápady však buď příliš komplikovaly výrobu, nebo omezovaly možnosti, jak kostky vůči sobě pootáčet.
Geniální řešení, které Godtfred během diskuse načrtl na papír, spočívalo v přidání dutých kruhových trubiček na spodní stranu kostky. U klasické kostky s osmi výstupky (2×4) umístil do podélné osy přesně tři vnitřní válce. Když se na tuto kostku nasadí spodní dílek, horní výstupky vklouznou do mezer mezi vnitřními trubičkami a vnějšími obvodovými stěnami. Každá trubička se dostává do kontaktu hned se čtyřmi sousedními výstupky, čímž vzniká dokonale rozložené tříbodové třecí sevření.
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Tento princip pružného lícování přinesl vlastnost, kterou výrobce oficiálně nazývá
clutch power – svorná síla nebo stavební přilnavost. Její kouzlo spočívá v přesné rovnováze: sevření je dostatečně pevné, aby udrželo desítky spojených kostek nad sebou i při otočení vzhůru nohama, ale zároveň natolik pružné, aby dílky dokázaly snadno rozebrat prsty malého dítěte. Vedení firmy si uvědomilo převratnost nápadu a jednalo bleskově. Přesně 28. ledna 1958 ve 13 hodin a 58 minut podal Godtfred Kirk Christiansen na dánském patentovém úřadě přihlášku na „stavební dílec pro hračky“. Následovaly patenty po celém světě včetně amerického spisu US Patent 3,005,282, který princip detailně popsal pro mezinárodní trhy.
V roce 1963 navíc dánský výrobce nahradil nestabilní acetát celulózy moderním akrylonitrilbutadienstyrenem (ABS). Tento tuhý a rozměrově stálý polymer umožnil vyrábět vstřikovací formy s extrémní přesností na pět tisícin milimetru (0,005 mm). Právě kombinace vnitřních trubiček a mikroskopické přesnosti ABS zpečetila mechanický triumf, který se od té doby nemusel měnit.
Poklad z Tuzexu i porevoluční záplava: Co našly české děti v krabicích
V československých reáliích sedmdesátých a osmdesátých let představovalo originální dánské Lego nedosažitelný sen většiny dětí. V běžných hračkářstvích nákupního podniku Drobný zboží se západní stavebnice prakticky nevyskytovala. Kdo po ní toužil, musel mít příbuzné v západním Německu nebo Rakousku, případně museli rodiče vystát frontu na
bony do Tuzexu. Katalog s žlutým hradem z roku 1978 nebo kosmickými loděmi řady Classic Space z počátku osmdesátých let patřil k nejstřeženějším pokladům školních lavic.
Domácí průmysl se sice snažil nabídnout náhrady, ale musel volit jiné konstrukční cesty. Populární stavebnice Seva z Kovozávodů Semily (uvedená v roce 1979) vsadila na systém modrých a bílých plastových křížových nosníků spojovaných kolíčky. Když pak v roce 1987 Chemoplast Vyškov představil stavebnici Cheva, šlo sice o skládací kostky, ale s odlišnými rozměry a jiným vnitřním žebrováním, které bránilo přímé kompatibilitě. Podobně jako u dobové mánie, kdy se na chodbách škol směňovala
plastová céčka, byla i každá dovezená západní kostka předmětem pečlivého opatrování. Klasické plastové kostky Lego prosluly pevnou soudržností. Za jejich stabilitou stojí systém vnitřních trubiček patentovaný v roce 1958.
Skutečná exploze přišla až po listopadu 1989. V devadesátých letech zaplavily pulty českých hračkářství legendární řady Piráti s lodí Black Seas Barracuda, středověké hrady Black Knights i moderní policejní stanice. Generace devadesátých let už mohla vysypat na podlahu celé kbelíky kostek. A když dítě po třiceti letech vzalo do ruky základní červený obdélník 2×4, našlo na spodní straně naprosto totožné tři válcové trubičky, jaké Christiansen načrtl v zimě roku 1958.
Česká stopa je dnes navíc mnohem hlubší, než by se mohlo zdát. Od roku 2000 funguje v Kladně jeden z největších výrobních a balicích závodů společnosti Lego na světě. Zdejší linky potiskují minifigurky a kompletují stavebnice pro celou Evropu. Pokud dnes vezmete kostku vylisovanou ve středočeském Kladně v roce 2026 a spojíte ji s původní kostkou vyrobenou v Billundu na jaře roku 1958, zacvaknou do sebe s naprosto stejným odporem a budou pevně držet. Za téměř sedmdesát let se na základním rastru nezměnila ani setina milimetru.
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Důvod, proč systém výstupků a vnitřních trubiček přežil bez nutnosti revize, spočívá v jeho ohromující matematické čistotě. Godtfred Kirk Christiansen nechtěl vytvořit pouhou hračku na jedno použití, ale otevřený systém (
System in Play), jak detailně dokumentuje historický archiv na oficiálních stránkách The LEGO Group. Každý nový dílek, střešní zkosení, kolo nebo okenní rám musely striktně respektovat základní geometrický modul odvozený z rozteče trubiček a výstupků.
O tom, jakou tvůrčí svobodu tento princip nabízí, svědčí slavný matematický výpočet. Pokud vezmete pouhých šest základních kostek 2×4 stejné barvy, lze je vzájemně zkombinovat do neuvěřitelných
915 103 765 různých sestav. Možnosti stavění jsou prakticky nekonečné, a přitom k nim stačí elementární fyzikální princip třecího sevření v dutině plastového kvádru.
Zatímco většina technických vymožeností, které plnily dětské pokoje osmdesátých a devadesátých let – od kazetových magnetofonů přes černobílé televizory až po disketové mechaniky – dnes odpočívá v muzeích techniky, plastová kostka s trubičkami uvnitř zůstala živou součástí každodenního světa. Vynález z 28. ledna 1958 vyřešil mechanický problém tak dokonale, že na něm ani po generacích nebylo co vylepšovat.