Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zázračný český hliníkový motor naprosto šokoval Evropu. Blok do legendárního Embéčka chtěl i Renault

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tlakově litý hliníkový motor vzadu, samonosná karoserie a nová moderní továrna. Škoda 1000 MB způsobila v šedesátých letech revoluci a motorizovala celé Československo.
Modrý historický osobní automobil Škoda 1000 MB na výstavě veteránů

Modrý historický osobní automobil Škoda 1000 MB na výstavě veteránů

Zdroj: Jiří Sedláček / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 19:55

Reklama
Další články z Retro Radar
Proč se modely z Lega nerozsypou ani při otočení hlavou dolů? Tajemství není ve výstupcích, ale uvnitř
Proč se modely z Lega nerozsypou ani při otočení hlavou dolů? Tajemství není ve výstupcích, ale uvnitř
Nástup drahých amerických burgerů zničil dokonalý bufetový systém. Přečtěte si smutný konec Automatu
Nástup drahých amerických burgerů zničil dokonalý bufetový systém. Přečtěte si smutný konec Automatu

Když se v automatu Koruna vhodila mince do prosklené skříňky, ozvalo se cvaknutí a zákazník si odnesl...

Motocykl Jawa Pérák šokoval Paříž. Stroj se skrytým světlem a pružinami zničil konkurenci
Motocykl Jawa Pérák šokoval Paříž. Stroj se skrytým světlem a pružinami zničil konkurenci

Legendární motocykl Jawa dvě stě padesát Pérák vznikal v naprostém utajení před očima okupantů. Po válce...

Létající auta i města pod kopulí. Jak si v ČSSR malovali rok 2000
Létající auta i města pod kopulí. Jak si v ČSSR malovali rok 2000

Práce jen na pár hodin denně, automatické vaření, létající talíře a města pod sklem. Dobové časopisy i...

Československé Kytary Jolana byly hlavní zbraní během začátků The Beatles
Československé Kytary Jolana byly hlavní zbraní během začátků The Beatles

Precizní řemeslo z Hradce Králové a Hořovic, zářivý lak a nezaměnitelný tón. Elektrické kytary Jolana a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Další články z kategorie Auto-moto
Zobrazit více
Auto-moto
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.