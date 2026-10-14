Zázračný český hliníkový motor naprosto šokoval Evropu. Blok do legendárního Embéčka chtěl i Renault

V šedesátých letech znamenal příchod nového rodinného vozu obrovskou událost pro celé Československo. Revoluční automobil s motorem vzadu a samonosnou karoserií navždy změnil tuzemský motoristický svět.
Zahájení sériové výroby modelu Škoda 1000 MB na jaře roku devatenáct set šedesát čtyři znamenalo největší technologický skok v dějinách československého automobilového průmyslu. Původní technickou dokumentaci, konstrukční výkresy i historické vozy dnes uchovává
Národní technické muzeum v Praze ve své sbírce silniční dopravy. Vývoj tuzemských i zahraničních automobilů mapuje také Technické muzeum v Brně v oborové expozici historických vozidel. Výrobní čísla, statistiku registrací i dobové prodejní ceny eviduje magazín Statistika&My Českého statistického úřadu. Patentovanou technologii tlakového lití hliníkových bloků a ochranné známky registruje Úřad průmyslového vlastnictví v databázi patentů a fungování automobilových závodů podléhalo pravidlům předpisu Hospodářský zákoník číslo 109 z roku 1964 Sbírky zákonů.
Motocykl Jawa Pérák šokoval Paříž. Stroj se skrytým světlem a pružinami zničil konkurenci Projekt tisíciletí: Jak v Mladé Boleslavi vyrostla nová automobilka
Cesta k novému lidovému vozu začala již v polovině padesátých let pod kódovým označením NOV, což znamenalo nový osobní vůz. Původní modely jako Škoda Octavia nebo Felicia využívaly klasickou koncepci s páteřovým rámem a motorem vpředu, která však v šedesátých letech rychle zastarávala. Vedení státu i podniku se proto rozhodlo pro radikální řez. V Mladé Boleslavi vyrostl na ploše osmdesáti hektarů zcela nový supermoderní výrobní závod se čtyřiceti halami, vlastní slévárnou a elektrárnou.
Výstavba nové továrny byla obrovskou investicí, která měla Československo zařadit mezi vyspělé automobilové velmoci. Konstruktéři opustili těžký rám a navrhli lehkou samonosnou celokovovou karoserii. Podobně odvážný technický přístup zvolili konstruktéři po válce, když vyvíjeli legendární
motocykl Jawa Pérák, a boleslavská novinka kráčela ve stejných stopách technické ctižádosti. Pohled na dochovaný exemplář vozu Škoda 1000 MB v prostorách podnikového muzea v Mladé Boleslavi. Tlakově litý hliník a český patent: Světový unikát pod zadní kapotou
Největší technický klenot vozu se ukrýval v motorovém prostoru za zadní nápravou. Řadový čtyřválec o objemu devět set osmdesát osm kubických centimetrů disponoval blokem motoru vyrobeným z hliníkové slitiny technologií tlakového lití. Tuto revoluční metodu vyvinul a zdokonalil český inženýr Josef Polák. Československo se tak stalo první zemí v Evropě, která dokázala vyrábět hliníkové bloky motorů tímto vysoce efektivním způsobem.
O patentovaný způsob lití projevily okamžitý zájem světové automobilky a licenci později zakoupil například francouzský Renault. Hliníkový motor vážil pouhých padesát šest kilogramů a celý automobil díky tomu dosahoval neuvěřitelně nízké pohotovostní hmotnosti kolem sedmi set padesáti kilogramů. Nízká váha zajišťovala velmi slušnou dynamiku a spotřebu okolo sedmi litrů benzínu na sto kilometrů, což položilo základ pro pozdější sportovní úspěchy, které korunovalo slavné kupé
Škoda 110 R.
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Karoserie modelu Škoda 1000 MB patří dodnes k nejkrásnějším československým automobilovým návrhům. Přídi dominovala usměvavá chromovaná maska s oválným středem a chromovanými křidélky, kterým motoristé přezdívali vousy. Elegantní zaoblené linie doplňovala štíhlá střecha s panoramatickým zadním oknem. Na zadních blatnících poutaly pozornost mřížky pro přívod vzduchu k chladiči motoru, které pro svůj tvar získaly lidové označení žábry.
Geniálním detailem bylo umístění hrdla palivové nádrže. Když řidič přijel k benzinové pumpě, nemusel odemykat žádné víčko na boku karoserie. Stačilo jemně pootočit a odklopit kruhový chromovaný znak s okřídleným šípem na pravém předním blatníku, pod kterým byla nálevka chytře schována. Uvnitř vozu čekala prostorná kabina s velkou zvláštností: přední i zadní sedadla se dala během chvíle sklopit do dokonalé roviny a proměnit v pohodlné dvoulůžko pro přespání v kempu.
Důmyslný konstrukční detail v podobě odklápěcího znaku automobilky ukrývajícího víčko palivové nádrže. Tisíc malých bolestí i splněný sen: Život s Embéčkem na silnici
Písmena MB znamenala v oficiálním názvu Mladá Boleslav, lidová tvořivost jim však brzy přiřkla přiléhavější význam: Tisíc malých bolestí. První výrobní série trpěly dětskými nemocemi, mezi které patřilo přehřívání chladicí soustavy při jízdě do táhlých kopců nebo netěsnosti karoserie při prudkém dešti. Boleslavští technici však automobil průběžně vylepšovali a většina majitelů nedala na svůj vůz dopustit.
V prodejnách Mototechny stála nová Škoda 1000 MB čtyřicet čtyři tisíc korun, což odpovídalo zhruba třiceti měsíčním platům. Na koupi se čekalo v nekonečných pořadnících a lidé museli skládat vázané vklady na vkladní knížky. Podobně jako o dvě desetiletí později vyvolala horečku moderní
Škoda Favorit, bylo i Embéčko symbolem rodinného úspěchu. Do roku devatenáct set šedesát devět vyrobili v Boleslavi více než čtyři sta čtyřicet tisíc kusů, z nichž téměř polovina zamířila na export do celého světa.
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Provedení vozu Roky výroby Výkon motoru Hlavní odlišnost a výbava Základní model Standard Od roku 1964 do roku 1969 Čtyřicet dva koní Původní provedení s chromovanými žábrami Provedení de Luxe Od roku 1966 do roku 1969 Čtyřicet osm koní Bohatší chromované lišty a lepší interiér Dvoudveřové kupé MBX Od roku 1966 do roku 1969 Padesát dva koní Elegantní karoserie bez středových sloupků Silnější model 1100 MB Od roku 1967 do roku 1969 Padesát dva koní Zvýšený objem motoru na jedenáct set kubíků Často kladené otázky o legendárním Embéčku
Co znamenala zkratka MB v názvu vozu? Oficiálně šlo o zkratku města Mladá Boleslav, kde sídlil mateřský závod. Motoristé si zkratku překřtili na Tisíc malých bolestí kvůli počátečním technickým nedostatkům prvních sérií.
V čem spočívala světová unikátnost motoru Škoda 1000 MB? Blok motoru byl vyroben z hliníkové slitiny metodou tlakového lití podle patentu českého inženýra Josefa Poláka. Šlo o první velkosériově vyráběný motor tohoto typu v celé Evropě. Kde bylo u tohoto automobilu umístěno hrdlo palivové nádrže? Nalévalo se na pravém předním blatníku. Hrdlo nádrže bylo důmyslně ukryto pod kruhovým znakem Škoda, který stačilo odklopit do strany. Zdroje fotografií Osobní automobil Škoda 1000 MB: Jiří Sedláček / Wikimedia CC 4.0 Škoda 1000 MB v mladoboleslavském muzeu: Ralf Roletschek / Wikimedia CC 3.0 Detail skrytého hrdla nádrže Škoda 1000 MB: Ralf Roletschek / Wikimedia CC 3.0