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Sysel obecný: kapesní hlídač stepi, který osm měsíců spí a zbytek roku dohlíží na provoz

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Sysel obecný vypadá jako někdo, kdo si celý život spletl louku s recepcí. Vykoukne z nory, postaví se na zadní, rozhlédne se, zkontroluje okolí a zase zmizí pod zem. Člověk má pocit, že právě sleduje velmi malého správce areálu. Jenže tenhle roztomilý dozorčí je zároveň specialista na život v krátké trávě, mistr hibernace a v Česku také zvíře, o které se musí aktivně bojovat, protože z krajiny mizel tak důkladně, až mu zůstaly jen izolované ostrůvky vhodného světa.
Sysel obecný: kapesní hlídač stepi, který osm měsíců spí a zbytek roku dohlíží na provoz

Sysel obecný: kapesní hlídač stepi, který osm měsíců spí a zbytek roku dohlíží na provoz

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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