Pokud je otvor relativně velký, používá třífázový plán. Když je menší než vzdálenost mezi očima, přidá další krok. Pan Mňau uznává, že tvor bez páteře právě předvedl lepší krizový management než mnoho porad.
Tři chobotnice a otvor, který se pořád zmenšuje
Výzkumníci sledovali tři mladé chobotnice obecné a nabízeli jim otvory různých velikostí. Chtěli zjistit, jak přesně zvíře organizuje pohyb, když musí celé měkké tělo dostat skrz pevnou překážku.
U většího otvoru postupovala chobotnice v zásadě ve třech fázích. Nejprve prostor prozkoumala jedním ramenem, potom protáhla část paží a nakonec za nimi přenesla hlavu, plášť a zbytek těla.
Jenže při užším otvoru přidala další organizační krok. Zbývající ramena si musela přesunout dříve a tělo protahovala jiným pořadím.
To není detail. Znamená to, že chobotnice neuplatňuje jednu univerzální techniku a pak se jen víc zmáčkne. Podle rozměru překážky mění motorický plán.
Bez kostí neznamená bez pravidel
O chobotnicích se rádo říká, že se protáhnou všude, kam projde jejich zobák. Studie tuto populární zkratku trochu komplikuje. Pevný zobák je sice zásadní nepoddajná část těla, ale skutečným limitem může být i šířka ramen v místě, kde se napojují na tělo.
Chobotnice tedy není biologická tekutina. Její měkkost má strukturu, svaly, nervový systém a fyzické limity. Jen jsou proti našim kostem extrémně velkorysé.
Osm ramen není chaos. Je to distribuované řízení
Ramena chobotnice obsahují obrovské množství neuronů a dokážou lokálně zpracovávat informace o dotyku a pohybu. Zvíře tak nemusí každý milimetr pohybu řídit způsobem, jakým člověk vědomě plánuje ruku.
Právě kombinace centrálního řízení a lokální práce ramen dává chobotnici schopnost prozkoumávat prostor a přizpůsobovat se mu téměř v reálném čase.
Když tedy strčí jedno rameno do škvíry, není to bezmyšlenkovité šmátrání. Je to průzkumná jednotka.
Bobík okamžitě navrhl, že by podobný systém potřeboval při hledání párku pod lednicí. Redakce odmítla financovat osm dalších končetin.
A pak samozřejmě přišli roboti
Jakmile vědci zjistí, že nějaké zvíře elegantně řeší fyzikální problém, inženýr někde otevře notebook. Výzkumníci vidí možnou inspiraci pro měkké roboty, kteří by se dokázali protahovat sutinami při záchranných operacích.
To zní skvěle, ale právě studie ukazuje, proč nestačí vyrobit měkkou hadici. Robot musí být pružný, ale současně dost silný, aby dokázal zbytek těla skrz otvor skutečně protáhnout. Potřebuje také koordinaci a schopnost měnit postup podle situace.
Jinými slovy, vyrobit něco měkkého je snadné. Vyrobit něco měkkého, co se chová jako chobotnice, je úplně jiná liga.
Redakční verdikt
Chobotnice nepřekonává úzké otvory proto, že „nemá kosti a nějak se tam nacpe“. Má konkrétní strategie a podle velikosti překážky je mění.
To je možná na celé věci nejlepší. Tvor, který na první pohled vypadá jako osm chapadel přilepených k hlavě, má při průchodu dírou pořádek. Člověk má kostru, dvě ruce a často se zasekne už při stěhování pohovky.
Pan Mňau odmítá další srovnávání.
Chobotnice má plán A a plán B. Žlutá kočka po několika redakčních poradách uznává, že bychom si ho možná měli zavést také.
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Zdroje: Reuters – Octopuses follow two strategies to squeeze through tiny holes [1], Journal of Experimental Biology – studie popisující strategie průchodu chobotnic úzkými otvory, listopad 2026, img ai generated