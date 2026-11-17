Otevřené kontejnery, jídlo kolem popelnic a krmení koček či holubů mohou současně znamenat catering pro potkany. Pan Mňau chce zdůraznit, že kočka za tuto logistickou chybu opravdu nemůže.
Pátá deratizace není známka toho, že potkan neumí číst upozornění
Město Prešov provádí běžně několik plošných deratizací ročně. Letos jich bude pět a vedle nich bylo podle místní firmy provedeno už 52 mimořádných zásahů. Největší problémy hlásí sídliště Sekčov.
Deratizace dokáže populaci výrazně snížit, ale pokud prostředí dál poskytuje potravu a úkryty, potkani mají velmi jednoduchou strategii: přeživší se rozmnoží a prázdný prostor znovu zaplní.
Městský potkan není génius. Jen jsme mu postavili bufet
Potkan hnědý je mimořádně přizpůsobivý všežravec. Nevyžaduje gurmánský zážitek. Stačí dostupné zbytky potravy, odpadky a místo, kde se může schovat. Kontejnerové stojisko je proto z potkaního pohledu kombinace supermarketu, restaurace a stavební parcely.
Deratizéři upozorňují, že problém zhoršují otevřené kontejnery a zbytky jídla odkládané kolem nich. Potkani jsou navíc schopni poškodit některé nádoby, pokud cítí potravu uvnitř.
A pak přichází oblíbená lidská věta: „Já jen krmím kočky.“ Ano. Jenže granule na zemi nemají biologický čip, který je odemkne pouze kočce. Totéž platí pro krmení holubů.
Bobík tento princip pochopil okamžitě. Jídlo bez dozoru je podle něj veřejná nabídka.
Proč se množí tak rychle
Potkani mají krátký reprodukční cyklus, několik vrhů ročně a mláďata dospívají rychle. Pokud mají dost potravy a úkrytů, populace může růst velmi svižně. Proto je odstranění potravy stejně důležité jako samotné hubení.
Je to trochu jako vytírat podlahu, zatímco necháte téct kohoutek. Deratizace pracuje na následku. Otevřený odpad produkuje další příčinu.
Potkan není padouch. Je oportunista
Žlutá kočka nemá potřebu dělat z potkana morálního nepřítele města. Nedělá nic, co by nebylo biologicky velmi logické. Najde zdroj potravy, úkryt a bezpečné místo, tak je využije.
To samozřejmě neznamená, že ho chceme na sídlišti. Potkani mohou přenášet patogeny, poškozovat infrastrukturu a ve velkých počtech představují hygienický problém. Jen je užitečné vědět, že samotný potkan nevytvořil otevřený kontejner ani misku granulí pod lavičkou.
Redakční verdikt
Prešov může provést pátou, šestou i sedmou deratizaci. Pokud však potkan po zásahu vyleze z nory a první, co uvidí, bude hromada jídla vedle kontejneru, město mu právě poslalo velmi smíšenou zprávu.
Pan Mňau podporuje krmení koček, ale žádá, aby probíhalo tak, že jídlo skutečně sní kočka a zbytek nezůstane přes noc jako otevřený raut pro hlodavce.
To je méně dramatické než „invaze potkanů“. Zato to může fungovat.
Potkan nepotřebuje pozvánku. Stačí mu miska, díra a lidská nedůslednost. Vstupenky jsou vyprodány.
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Zdroje: STVR – Potkany trápia prešovské sídliská. Mesto plánuje už piatu deratizáciu v tomto roku [1], img ai generated