Dokud je dostupná potrava a podmínky to dovolují, může být medvěd aktivní i pozdě na podzim. A pokud se u lidských domů válí snadno dostupné jídlo, dostává ještě jeden velmi praktický důvod zimní program odložit.
Pět obcí během jednoho týdne
Mezi 30. říjnem a 5. listopadem se upozornění týkala Habury, Ďurďoše, Medzibrodu, Hronské Dúbravy a Čertižného. Nejde o jednu migrující celebritu, která by si objela turné po slovenských obcích, ale o několik hlášení v oblastech, kde je výskyt medvěda součástí reality.
ŠOP radí zvýšit pozornost hlavně ráno a večer, držet se cest, dát o sobě vědět hlasem a mít psy na vodítku. Obyvatelům zároveň opakovaně doporučuje zabezpečit odpad a nenechávat dostupné zbytky potravy.
A právě poslední bod je důležitější, než vypadá. Medvěd totiž nechodí k popelnici proto, že si přečetl adresu obce. Chodí tam proto, že jeho nos našel kalorie.
Zimní spánek nemá pevné datum nástupu
Hibernace medvědů není pracovní smlouva s nástupem 1. listopadu. Její začátek ovlivňuje počasí, dostupnost potravy, pohlaví, věk i reprodukční stav zvířete. Samci mohou zůstávat aktivní déle než samice, zejména březí, které potřebují zimní doupě dříve.
Pokud je podzim teplý a potrava dostupná, není nijak šokující, že medvěd pořád chodí krajinou. Jeho tělo má před zimou jediný mimořádně silný projekt: vytvořit energetické zásoby. A v této fázi roku je otázka „co se dá sníst“ podstatnější než lidská představa, že už by měl dávno spát.
Bobík tento životní model označil za biologicky velmi sympatický. Redakce mu zakázala používat hibernaci jako argument pro vánoční přejídání.
Popelnice je medvědí fastfood bez pokladny
Nezajištěný komunální odpad, zbytky potravin, krmivo pro zvířata nebo spadané ovoce mohou medvěda přitáhnout k obydlím. Nejhorší na takovém zdroji je, že bývá předvídatelný. Zvíře si velmi rychle zapamatuje, kde se vyplatilo hledat.
A tím se z běžného medvěda může postupně stávat problémový soused. Ne proto, že by se rozhodl nenávidět lidi, ale protože si jejich prostředí spojí s odměnou. Proto ochranáři pořád opakují nudně praktické věci kolem kontejnerů. Fungují lépe než dramatické statusy o „medvědovi u vesnice“.
Redakční verdikt
Listopadový medvěd není porucha přírody. Je to medvěd, který ještě nenašel důvod vypnout sezónu. Pokud mu k tomu člověk navíc připraví otevřený bufet u popelnice, neměl by se potom tvářit překvapeně, že host přišel.
Pan Mňau připomíná, že nejlepší soužití s medvědem je takové, při kterém si ani jedna strana nemusí druhou pořádně prohlédnout. To znamená respekt, odstup a žádné krmení. Ani úmyslné, ani to líné v podobě pytle odpadků vedle kontejneru.
Medvěd možná ještě nespí. To ale není pozvánka zkontrolovat osobně, co právě dělá. Žlutá kočka doporučuje nechat jeho listopadový program na něm.
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Zdroje: Štátna ochrana prírody SR – Pozor Medveď, aktuální upozornění [1], Pozor Medveď – Upozornenie na výskyt medveďa: Medzibrod a Hronská Dúbrava [2], img ai generated