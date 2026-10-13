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Lampard ukončil čekání dlouhé 25 let. Coventry konečně vyhrálo doma v Premier League a Newcastle schytal čtyři góly

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Frank Lampard zažil s Coventry City večer, na který se bude dlouho vzpomínat. Jeho mužstvo porazilo Newcastle United 4:1 a slavilo první domácí vítězství v Premier League po pětadvaceti letech. Ještě nedávno přitom nováček soutěže vypadal jako jeden z hlavních kandidátů na sestup, když prohrál první čtyři zápasy bez jediného vstřeleného gólu. V pondělí ovšem ukázal úplně jinou tvář. Vedle zkušenějších střelců se prosadil také osmnáctiletý Stephen Mfuni, který vstřelil svůj první gól v seniorském fotbale.
Lampard ukončil čekání dlouhé 25 let. Coventry konečně vyhrálo doma v Premier League a Newcastle schytal čtyři góly

Lampard ukončil čekání dlouhé 25 let. Coventry konečně vyhrálo doma v Premier League a Newcastle schytal čtyři góly

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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