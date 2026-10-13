Lampard ukončil čekání dlouhé 25 let. Coventry konečně vyhrálo doma v Premier League a Newcastle schytal čtyři góly

Po čtvrt století se Coventry konečně dočkalo
Když Coventry City naposledy slavilo domácí vítězství v Premier League, psal se rok 2001. Klub tehdy po dlouhých letech mezi anglickou elitou sestoupil a následovalo období, během kterého se musel vyrovnat nejen s výsledkovými problémy, ale také s finančními a organizačními komplikacemi. V jednu chvíli dokonce působil až ve čtvrté nejvyšší soutěži.
Pro fanoušky, kteří zažili jeho předchozí prvoligovou éru, tak návrat do Premier League znamenal obrovský úspěch. Jenže samotný vstup do nové sezony příliš důvodů k oslavám nenabízel.
Coventry prohrálo úvodní čtyři utkání a ani jednou neskórovalo. Lampardovo mužstvo působilo, jako by se stále učilo, jak velký rozdíl existuje mezi druhou nejvyšší soutěží a Premier League. V posledních dnech se však začala situace měnit. Po prvním vítězství přišel pondělní domácí zápas proti Newcastlu. A právě ten se proměnil v nejlepší večer dosavadní sezony.
Penalta otevřela zápas. Newcastle pak promarnil velké šance
Coventry vstoupilo do utkání aktivně a vedení se ujalo už v šesté minutě. Brankář Newcastlu Lukáš Horníček fauloval v pokutovém území Sidikiho Cherifa a rozhodčí nařídil penaltu. Jack Rudoni ji proměnil a poslal domácí do vedení.
Newcastle měl během prvního poločasu několik dobrých příležitostí odpovědět. Matías Fernández-Pardo však nedokázal využít své šance a jednu z jeho střel po obejití brankáře zachránil těsně před brankovou čárou Bobby Thomas. Právě neproměněné možnosti hostů se později ukázaly jako rozhodující. Krátce po přestávce totiž Cherif zvýšil na 2:0 přesnou střelou zpoza pokutového území. Pro devatenáctiletého útočníka to byl první gól v dresu Coventry.
Newcastle ještě dokázal utkání zdramatizovat. V 70. minutě se nádhernou střelou z dálky prosadil obránce Sven Botman a hosté začali usilovat o vyrovnání. Lampard se ale nerozhodl pouze bránit jednobrankový náskok.
Lampard odmítl zatáhnout mužstvo do obrany
Právě závěrečná část zápasu ukázala, proč může být Frank Lampard pro Coventry správným trenérem. I když Newcastle začal po snížení tlačit, domácí nechávali v útočných pozicích několik hráčů a snažili se využívat prostor, který soupeř při snaze o vyrovnání otevíral. V 81. minutě se tato odvaha vyplatila.
Střídající Ellis Simms využil chybu soupeře a tečovanou střelou zvýšil na 3:1. O pět minut později pak přišla chvíle osmnáctiletého Stephena Mfuniho. Talentovaný fotbalista, který přišel v létě na hostování z Manchesteru City, napřáhl a střelou o tyč uzavřel výsledek na 4:1. Pro Mfuniho šlo o první gól v seniorském fotbale a současně historicky nejnižší věk střelce Coventry v Premier League. Zatímco jeho spoluhráči slavili další důležité vítězství, Newcastle musel přijmout druhou venkovní porážku 1:4 za sebou.
Coventry začíná vypadat jako skutečné mužstvo Premier League
Po čtyřech porážkách bez vstřeleného gólu by bylo snadné odepsat Coventry jako tým, který na nejvyšší soutěž nestačí. Jenže pondělní utkání ukázalo, že Lampard dokáže své mužstvo postupně přizpůsobit nárokům soutěže.
Coventry bylo aktivní při napadání, dokázalo využívat chyby soupeře a zejména ve druhém poločase mělo odvahu pokračovat v útočném fotbale i ve chvílích, kdy by se řada nováčků raději stáhla do obrany. To neznamená, že má boj o záchranu vyhraný. Dvě vítězství po špatném začátku sezony jsou povzbudivá, ale k dlouhodobému úspěchu bude potřebovat podobné výkony pravidelně opakovat.
Lampard také po zápase připomněl, že jeho tým musí zůstat nohama na zemi. Jediný výborný večer totiž ještě nezaručuje dalších třicet kvalitních utkání. Pro Coventry má však pondělní výsledek výjimečný význam.
Před pětadvaceti lety klub opustil Premier League a dlouho nevěděl, kdy se do ní vrátí. Nyní konečně získal domácí vítězství a dokázal přitom vstřelit čtyři góly mužstvu, které ještě před výkopem patřilo mezi favority. Frank Lampard možná zatím nevytvořil tým schopný pravidelně porážet nejlepší kluby Anglie. V pondělí ale ukázal, že Coventry nemusí být v Premier League pouze do počtu.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Sky Sports – Coventry 4-1 Newcastle: Sky Blues earn first home win of season [2], The Guardian – Coventry land long-awaited home win as Mfuni seals rout of Newcastle [3].