Siniaková měla nakročeno k parádnímu obratu. Ve třetím setu ale úplně odpadla a ve Wuhanu skončila v prvním kole

Na centrálním dvorci Dongfeng Voyah Center Court to v úterý 13. října chvíli vypadalo na jeden z nejcennějších singlových výsledků Siniakové za celý podzim. Proti Ljudmile Samsonovové, 43. hráčce světa, prohrála první set 1:6. Ve druhém ztrácela 3:5 a soupeřka podávala na postup. Česká tenistka pak získala čtyři gamy v řadě a vynutila si rozhodující sadu. Ta se jí ale rozpadla během několika minut. Výsledek z jejího pohledu zní 1:6, 7:5, 2:6 a na posledním turnaji kategorie WTA 1000 v sezoně končí hned v prvním kole. Rok po čtvrtfinále na stejném místě.
Čtyři gamy, které vrátily zápas
Úvod nenaznačoval nic dobrého. Od stavu 1:1 ztratila Siniaková pět gamů po sobě a první set trval jen chvíli. Ve druhém se držela, ale za stavu 3:5 byla jednou nohou mimo turnaj.
Obrat přišel přes příjem. Nejprve udržela podání na 4:5, pak Samsonovové sebrala servis, když Ruska podávala na vítězství, a srovnala na 5:5. Další vlastní hru zvládla na 6:5. Rozhodl dlouhý dvanáctý game, ve kterém Siniaková prorazila podruhé a set získala 7:5.
V tu chvíli měla momentum, zlepšený příjem a soupeřku, která vítězství pustila z ruky. Na papíře ideální výchozí pozice pro třetí set.
Stejná série, opačné znaménko
Třetí sada začala přesně opačně. Siniaková hned v úvodním gamu ztratila podání. Ve druhém měla šanci na okamžitý rebrejk, Samsonovová ale dlouhou hru udržela a potvrdila vedení 2:0. Ve třetím gamu přišla Češka o servis znovu a o chvíli později svítilo na tabuli 0:4.
Čtyři získané gamy na konci druhého setu tak vystřídaly čtyři ztracené na začátku třetího. Siniaková ještě snížila na 1:4 a 2:5, víc už to nebylo. Samsonovová zápas dopodávala čistou hrou.
Jasný důvod propadu zatím chybí. Hráčka se k zápasu veřejně nevyjádřila a o zdravotním problému neinformovaly ani turnajové zprávy. Herně je ale obraz zřetelný: přišla o servis ve dvou ze tří úvodních gamů, a to proti soupeřce, která svůj vlastní servis držela velmi pevně.
Vzorec, ne jeden míč
Kdo hledá zlomový moment, najde ho ve druhém gamu třetí sady, kdy Siniaková nevyužila šanci na rebrejk. Statistika celého zápasu ale ukazuje, že nešlo o jeden míč. Rozhodoval dlouhodobější vzorec.
|Ukazatel
|Siniaková
|Samsonovová
|Vyhrané body po prvním podání
|61 %
|80 %
|Proměněné brejkboly
|2 ze 6
|5 z 8
Rozdíl devatenácti procentních bodů na prvním servisu je v ženském tenise propast. Samsonovová díky němu přežila i ztracený druhý set. Siniaková naopak musela každý návrat do zápasu vydřít na příjmu, zatímco její podání zůstávalo zranitelné. Podle nás je to nejvýmluvnější rys celého utkání: česká tenistka umí zápas zdramatizovat a soupeřku dostat pod tlak, jenže v rozhodující fázi ji opakovaně srazí ztracený servis a rychlá série gamů za sebou. Stalo se to v prvním setu za stavu 1:1 a znovu na začátku třetího.
Vzájemná bilance se tím překlopila na stranu Samsonovové 3:2. Siniaková vyhrála dvakrát v Bad Homburgu v letech 2023 a 2024, Ruska uspěla v Montrealu 2023, letos v Bad Homburgu a teď ve Wuhanu. Sázkové kanceláře přitom před zápasem viděly jen mírnou výhodu Samsonovové. Nečekal se jednoznačný výsledek, spíš vyrovnaný souboj, který se otočil na detailech podání.
Účet za loňské čtvrtfinále: 205 bodů
Porážka bolí víc kvůli tomu, co Siniaková ve Wuhanu předvedla před rokem. V roce 2025 došla do čtvrtfinále a Jessice Pegulaové podlehla až ve třech setech 2:6, 6:0, 3:6. WTA ten výsledek dodnes uvádí mezi singlovými vrcholy její sezony vedle titulu na turnaji WTA 125 ve Varšavě.
Podle oficiálního přehledu WTA má čtvrtfinále ve Wuhanu hodnotu 215 bodů, účast v prvním kole 10 bodů. Hrubý rozdíl tedy činí 205 bodů. Přesný dopad na pořadí závisí na tom, které výsledky se jí podle pravidel WTA započítávají, a také na výkonech hráček kolem ní. Směr je ale jasný.
Pokles navazuje na sestupnou křivku celé sezony. V červnu se Siniaková ve dvouhře vyšplhala na letošní maximum, 32. místo. Na konci září byla 55. a oficiální žebříček k 12. říjnu ji vedl na 87. pozici. Na velkých turnajích se opakuje stejný scénář: jedna výhra a konec. Na US Open i v Pekingu skončila ve 2. kole, v Cincinnati ve 3. kole a teď ve Wuhanu hned na startu. S postavením kolem osmé a deváté desítky nemůže na velkých akcích počítat s nasazením. Další singlový program po Wuhanu navíc zatím není potvrzený.
Debl jako jiný svět
Ve čtyřhře přitom Siniaková žije úplně jinou sezonu. Je deblovou světovou jedničkou a s Taylor Townsendovou se už v polovině srpna jako první pár kvalifikovala na Turnaj mistryň v Indian Wells. Ve Wuhanu pokračuje se Storm Hunterovou, se kterou tu loni čtyřhru vyhrála. Obhájkyně titulu jsou podle losu WTA nasazené jako trojka a do osmifinále postoupily bez boje.
Z dalších Češek ve dvouhře se dařilo Marii Bouzkové, která smetla Claru Tausonovou 6:1, 6:2. Sára Bejlek nestačila na Jasmine Paoliniovou 3:6, 4:6. Karolína Muchová jako šestá nasazená vstoupí do turnaje až ve druhém kole.
Siniaková ve Wuhanu ukázala, že se umí vrátit ze stavu, kdy soupeřka podává na vítězství. Ve třetím setu ale zase ztratila servis dřív, než stačila zúročit náskok v sebevědomí. Dokud se jí bude tahle série opakovat, budou její singlové návraty končit stejně jako v úterý.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář