Šťavel vystřelí semena metry daleko a motyka ho jen namnoží. Kdo záhon v září nechá být, na jaře nebude vědět kam dřív skočit

Jenže problém nekončí u počasí. Biologie těchto drobných rostlin je překvapivě sofistikovaná, a právě září jim otevírá dveře dokořán. Když zahradník sklidí zeleninu a nechá záhon holý, nabídne šťavelu přesně to, co potřebuje: světlo, prostor a stále dostatečné teplo.
Semena jako projektily: jak daleko šťavel střílí
Zralý lusk šťavelu praskne a katapultuje semena do okolí s překvapivou razancí. Podle NC State Extension dokáže šťavel růžkatý (Oxalis corniculata) rozmetat svůj obsah až do vzdálenosti téměř pěti metrů. Cornell u šťavelu evropského (Oxalis stricta) uvádí dosah kolem dvou metrů, kalifornský UC IPM zhruba tři metry. Každý lusk přitom obsahuje 10 až 50 semen.
Představte si to v měřítku záhonu: jediná přehlédnutá rostlina u okraje chodníku zasáhne plochu několika čtverečních metrů. A protože jedna rostlina za sezonu vytvoří přes 5 000 semen, stačí pár neošetřených exemplářů k zamoření celé parcely. Semenáče navíc začínají kvést přibližně za čtyři týdny po vyklíčení, takže během jednoho léta proběhne hned několik reprodukčních vln.
Proč je září pro šťavel zlatým obdobím
Po sklizni rajčat, fazolí nebo salátu zůstane obnažená zemina. Pro šťavelová semena je to jako rozsvítit reflektor: ke klíčení totiž nezbytně potřebují světlo. Čerstvá semena postrádají dormanci, jsou životaschopná okamžitě po dozrání. Optimální rozmezí teplot pro vzcházení leží přibližně mezi 10 a 29 °C, což v českém září bez problémů splňuje většina zahrad od nížin po pahorkatiny.
K tomu se přidává druhý mechanismus. V půdě po pletí a kultivaci zůstávají úlomky stolonů a mělkých oddenků. Šťavel růžkatý se plazí při zemi, zakořeňuje v uzlech a z každého ponechaného fragmentu znovu obrůstá. Šťavel evropský vytváří podpovrchové oddenky těsně pod hladinou substrátu. Holý záhon tak funguje jako expanzní koridor: shora dopadají vystřelená semena, zespodu regenerují vegetativní zbytky.
Motyka, nebo nůž? Kdy ruční zásah pomáhá a kdy škodí
Mělká plečka zvládne likvidovat mladé semenáčky, dokud mají jen několik lístků. Problém nastává u staršího, zakořeněného porostu. Hrubší kultivace rozruší oddenky a stolony na menší kousky, z nichž každý dokáže regenerovat. Zároveň přemístí semena z hlubších vrstev blíž k povrchu, přímo ke světlu, které spouští klíčení. Zahradník tak paradoxně rozmnožuje přesně to, co chtěl zničit.
Efektivnější přístup vyžaduje trpělivost a správný nástroj. Úzký odplevelovací nůž v mírně vlhké půdě umožní vytáhnout celý kořenový systém vcelku. Zásadní pravidlo: zasáhnout dřív, než se na rostlině objeví lusky. Vypleté rostliny se zralými tobolkami nepatří do domácího kompostu, běžná zahradní hromada nedosáhne teplot potřebných ke zničení semen, která v půdě vydrží nejméně pět let.
Jak ochránit prázdný záhon před zaplevelením
Nejúčinnější obrana spočívá v zastínění půdy. Vrstva organického mulče o tloušťce sedm až osm centimetrů (sláma, seno, drcená kůra) odřízne semenům přístup ke světlu a dramaticky sníží vzcházivost. Geotextilie pod mulčem účinek ještě zesílí.
Druhou cestou je rychlý výsev krycí plodiny. Hustě setá hořčice, pohanka nebo žito zaplní prostor dřív, než ho obsadí šťavel. Univerzální „zázračná“ meziplodina specificky proti šťavelu ovšem neexistuje, podstatou je rychlé zapojení porostu a konkurenční stín.
Kdo chce vědět, jak moc rozšířený protivník ho čeká: databáze Pladias eviduje šťavel evropský v 535 základních mapovacích polích a 1 349 kvadrantech po celém Česku, šťavel růžkatý je doložen i ze severních a chladnějších oblastí. Obě rostlinky vypadají nevinně, nízké, s drobnými žlutými kvítky a trojčetnými lístky připomínajícími jetel. Právě ta nenápadnost je činí tak nebezpečnými.
Proč šťavel bývá zákeřnější než pýr nebo pcháč
Pýr plazivý buduje hustou síť oddenků v orniční vrstvě, pcháč oset zapouští kořeny do hloubky několika metrů. Oba patří mezi nejtěžší soupeře na polích. Šťavel oproti nim působí jako trpaslík, jenže právě jeho drobný vzrůst ho chrání před včasným odhalením. Zahradník si ho v záhonu plném mrkve nebo petržele všimne, až když prasknou první lusky. A v tu chvíli už je pozdě: semena letí, stolony se plazí a v půdě čekají zálohy na příštích pět let.
Mezi jednotlivými druhy existují rozdíly v agresivitě. Šťavel růžkatý se rozlézá po povrchu a zakořeňuje v každém uzlu, v hustě osázeném záhonu ho pak prakticky nelze vybrat po částech. Šťavel evropský roste vzpřímeněji, ale kompenzuje to mělkými oddenky a obrovskou produkcí semen. Šťavel prérijní (Oxalis dillenii) je o něco menší a místo oddenků spoléhá na kůlový kořen.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková