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Šťavel vystřelí semena metry daleko a motyka ho jen namnoží. Kdo záhon v září nechá být, na jaře nebude vědět kam dřív skočit

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Vlastimil Šindelář, zahradnický poradce spjatý s Florou Olomouc, na to upozorňoval už v červnovém podcastu: šťavel růžkatý i jeho žlutokvětí příbuzní těží z klimatického posunu a dřívější mrazy, které je držely na uzdě, přicházejí čím dál později.
Šťavel vystřelí semena metry daleko a motyka ho jen namnoží. Kdo záhon v září nechá být, na jaře nebude vědět kam dřív skočit

Šťavel vystřelí semena metry daleko a motyka ho jen namnoží. Kdo záhon v září nechá být, na jaře nebude vědět kam dřív skočit

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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