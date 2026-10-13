HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři milí parťáci z Přerova touží po novém a klidném domově

Rocky
Rocky má šest let a je kastrovaný. Rocky je pes, který si vás získá během pár vteřin. Na první pohled silák, ale uvnitř obrovský miláček, který miluje lidi a kontakt s nimi. Jakmile má u sebe člověka, je šťastný, mazlení, hra nebo jen společná chvíle, všechno bere. Hračky jsou jeho velká radost, přetahování by mohl hrát klidně celý den. Ale pozor! Umí být i majetnický, co se hraček týče.
Na vodítku se teprve učí, začátky byly divočejší, tahal hodně, ale dělá pokroky a postupně se zlepšuje. Potřebuje v tom pokračovat a mít vedle sebe člověka, který ho povede trpělivě a důsledně. Náhubek zvládá bez problémů. Se psy se snáší spíše individuálně, při společných procházkách si jich většinou moc nevšímá, ale i tak je potřeba brát to s opatrností. Do nového domova ho doporučujeme určitě jako jedináčka, aby měl svůj klid a plnou pozornost.
Rocky není pes pro úplného začátečníka. Potřebuje zkušenějšího člověka, který nastaví jasná pravidla a dá mu vedení. Děti proto nedoporučujeme. Byt nebo dům pro něj není zásadní, důležitější je přístup, práce s ním a dostatek aktivit.
Je to zlatíčko s velkým potenciálem. Jen potřebuje někoho, kdo mu ukáže, jak svět funguje a bude mít trpělivost ho světem provést. Devil
Devil má 11 let a je kastrovaný. Devil je hodný a velmi kontaktní pes, který si ale potřebuje k člověku nejdřív vytvořit důvěru. Proto je nutné, aby se budoucí majitel přišel několikrát seznámit. Jakmile si zvykne, je to milý parťák, který miluje vodu, tenisáky a jakékoliv hračky. Na vodítku chodí hezky a procházky si užívá.
S ostatními psy vychází spíše individuálně, není vyloženě konfliktní. Problém má s koly, která ho silně rozrušují. Specifický je u krmení, může si jídlo hlídat, proto je potřeba ho krmit odděleně a dopřát mu při krmení klid bez kontaktu. Z tohoto důvodu není vhodný k malým dětem. Ideální je pro něj domov se zahradou, kde bude mít svůj prostor.
Má lehkou dysplazii kyčle a spondylózu páteře, potřebuje proto klidnější režim a kloubní výživu. Dior
Dior má 10 let a je kastrovaný. Dior je stafordšírský teriér, který u nás v útulku žije už od roku 2017, kdy přišel jako asi roční pes. Dnes je z něj klidnější, vyrovnaný psí parťák, který má rád svůj režim a jistoty.
Za plotem si hlídá své teritorium, umí zaštěkat a dát najevo, že tady má všechno pod kontrolou. Mimo kotec je ale úplně jiný, na vodítku chodí klidně, zvládá náhubek i základní povely a je celkově velmi dobře ovladatelný.
Dior je spíš gaučový typ. Miluje teplo, slunce a pohodlí, v zimě je mu výrazně lépe uvnitř než venku. Rád se zavrtá do dek a peřin, odpočívá a užívá si klid. Hračky, zejména plyšáky, má také v oblibě. K lidem je přátelský a mazlivý, ale potřebuje čas, aby si vytvořil důvěru. Ideální jsou pro něj častější návštěvy, díky kterým se postupně více otevře. K dětem se nehodí.
Se psy je nekonfliktní a spíše si jich nevšímá. Dior hledá klidný domov, kde bude mít své pohodlí, jistotu a trpělivého člověka, kterému se postupně plně odevzdá.
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