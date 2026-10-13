Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři milí parťáci z Přerova touží po novém a klidném domově

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve spolupráci s útulky v Olomouckém kraji pravidelně hledáme zájemce o adopce zvířat, která přišla o své páníčky. Dnes jde o pejsky Rockyho, Devila a Diora z přerovského útulku. Hledají klidný domov, ve kterém se promění ve skvělé parťáky.
HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři milí parťáci z Přerova touží po novém a klidném domově

HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři milí parťáci z Přerova touží po novém a klidném domově

Zdroj: Útulek pro zatoulaná zvířata Přerov
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:12

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
VIDEO: Jak správně oblékat hanácký kroj? Dvě muzea natočila praktický návod
VIDEO: Jak správně oblékat hanácký kroj? Dvě muzea natočila praktický návod
Třetí pátrání s vrtulníkem za týden. Seniora na Šumpersku ale našel pes Deryk
Třetí pátrání s vrtulníkem za týden. Seniora na Šumpersku ale našel pes Deryk

Během uplynulého týdne potřetí létal nad územím Olomouckého kraje policejní vrtulník s termovizí. Tentokrát...

Chyba při sčítání zřejmě vzala v Olomouci mandát Pirátům. Volby půjdou k soudu
Chyba při sčítání zřejmě vzala v Olomouci mandát Pirátům. Volby půjdou k soudu

Chyba při sčítání v jednom z okrsků v Olomouci zřejmě vzala Pirátům mandát v zastupitelstvu. Volby proto...

Dva životy vyhasly pod Mohelničákem. Osobní auto se seniory smetly dva kamiony
Dva životy vyhasly pod Mohelničákem. Osobní auto se seniory smetly dva kamiony

Tragická nehoda zastavila v pondělí odpoledne provoz na rušném tahu I/35 mezi Šumperskem a východními...

Štít proti ránám z estakády. ŘSD chystá montáž unikátního krytu pod D1 u Přerova
Štít proti ránám z estakády. ŘSD chystá montáž unikátního krytu pod D1 u Přerova

Vytoužené úlevy od hlučných projevů od dálniční estakády by se měli v následujících týdnech dočkat...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.