Christopher Judge slaví 62 let. Kvůli Teal’covi si sedm let holil hlavu, dnes nosí dlouhé vlasy

Christopher Judge, Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Christopher Judge, Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Christopher Judge, Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Christopher Judge, Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Christopher Judge, Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Christopher Judge, Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Christopher Judge, Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima Christopher Judge, Hvězdná brána, FOTO: MGM Television / distr. FTV Prima
Představitel mimozemského bojovníka Teal’ca ze seriálu Hvězdná brána právě slaví dvaašedesáté narozeniny. Christopher Judge dnes vypadá úplně jinak než v dobách své nejslavnější role. Svalnatou postavu a holou hlavu se zlatým znakem vyměnil za dlouhé vlasy a kvůli vážným zdravotním problémům omezil hereckou kariéru. Konec holé hlavy a zmařená šance v Atlantidě
Christopher Judge přišel na původní casting seriálu
s delšími vlasy. Tvůrci ho požádali o úplné oholení hlavy a slíbili mu, že to bude nutné pouze na tři epizody. Nakonec si vlasy nemohl nechat narůst celých sedm let. Hvězdná brána
V dobách natáčení tak měl hlavu zcela hladkou a čelo mu zdobil charakteristický zlatý znak. Plány na dlouhý účes měl už před lety při přípravách seriálu Hvězdná brána Atlantida. Chodil za tvůrci a zkoušel různé varianty včetně dlouhých kudrlin. Roli ale nakonec dostal Jason Momoa.
Operace zad a ústup z akčních rolí
Dnes nosí vlasy dlouhé až na ramena. Loni na podzim se na brněnském setkání fanoušků Comic-Con Junior ukázal s výrazně plnější tváří. Změna vzhledu a ústup z akčních rolí úzce souvisí s jeho zdravotním stavem. V srpnu 2019 přestal chodit a musel podstoupit operaci zad, obou kyčlí a kolene. Následná dlouhá rehabilitace zdržela i vydání videohry God of War Ragnarok, ve které namluvil hlavní postavu bojovníka Krata.
Změny na svém těle nezastírá a o herecké kariéře mluví velmi opatrně. Letos v létě se spekulovalo o jeho účasti v chystaném hraném filmu God of War. Sám k tomu uvedl, že fyzické hraní role je pro něj dnes něco úplně jiného než práce v dabingovém studiu.
Záchrana díky protialkoholní léčbě
Po skončení natáčení Hvězdné brány měl potíže se sháněním nových rolí. Chodil na castingy pro epizodní role o třech větách a frustrace z neúspěchu nakonec přispěla k problémům s alkoholem. Dostal dva tresty za řízení v opilosti a soud mu nařídil ústavní léčbu. Původně dvanáctiměsíční program se protáhl na šest let. Od roku 2012 však abstinuje a svou první střízlivou roli získal právě ve hře God of War.
Hlubší hlas a vtipy na natáčení
Loni na brněnském výstavišti prozradil fanouškům detaily z tvorby postavy Teal’ca.
„Na začátku Hvězdné brány jsem mluvil výš než obvykle, aby Teal’c nebyl až moc děsivý,“ popsal v rozhovoru pro web Reflex. Tvůrci po několika dílech ale rozhodli o změně a jeho hlasový projev postupně klesal do hercovy přirozené hloubky. Během natáčení panovala podle něj uvolněná atmosféra a herci si dělali naschvály. Jeho velkým parťákem v žertech byl představitel Jacka O’Neilla . Richard Dean Anderson
Judge je komunitě fanoušků stále velmi blízký, pravidelně jezdí na setkání a letos kritizoval chystaný seriál God of War z produkce Amazonu. Nelíbilo se mu vynechání původních scenáristů.
„Když byl oznámen seriál, nebyl najatý žádný ze scenáristů God of War, co si o tom myslíte? Tito lidé jsou v tomto světě God of War ponořeni dvacet let, ale někdo s ním bude scenáristicky umět pracovat lépe?“ řekl letos na akci FanExpo. Tím poukázal na častý problém adaptací slavných videoher.
Seriál Hvězdná brána aktuálně vysílá Prima COOL.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( reflex, idnes, svg, deadline).