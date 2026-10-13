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Christopher Judge slaví 62 let. Kvůli Teal’covi si sedm let holil hlavu, dnes nosí dlouhé vlasy

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Představitel bojovníka Teal'ca ze seriálu Hvězdná brána Christopher Judge dnes slaví 62 let. Z herectví ho vyřadily problémy s alkoholem a operace kyčlí.
Christopher Judge, Hvězdná brána

Christopher Judge, Hvězdná brána

Zdroj: FOTO:MGM Television / distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:03

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