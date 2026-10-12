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Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounů

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Stíhací letouny, které střeží vzdušný prostor pobaltských států, reagovaly v týdnu od 28. září do 4. října na pět případů porušení pravidel mezinárodního letového provozu.
Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounů

Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounů

Zdroj: Wikimedia Commons, TSgt. Fernando Serna
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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