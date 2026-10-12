Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounů

Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounůZdroj: Wikimedia Commons, TSgt. Fernando Serna
Článek byl publikován 12.10.2026 10:36
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