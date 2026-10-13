Pracující důchodci mohou získat vyšší penzi a ušetřit na pojistném. Aktuální kalkulačka spočítá obě výhody

Lidé, kteří při starobním důchodu pracují, by mohli od státu opět získat nárok na pravidelné zvyšování penze. Podle vládního návrhu se jim má důchod zvedat o 1,5 procenta výpočtového základu za každý odpracovaný rok. Projednávaná novela zákona o důchodovém pojištění počítá také s automatickým přidáváním peněz pro lidi starší 80 let.
Návrh kombinuje dvě výhody pro pracující seniory
Vláda navrhuje změnit pravidla pro starobní důchodce, kteří si přivydělávají. Podle novely z dílny ministerstva práce by si tito lidé mohli ponechat současnou slevu na sociálním pojištění a zároveň by se jim za odpracovaný čas opět zvyšoval důchod. Soubor změn nyní posuzují poslanci a část opatření by měla platit od ledna 2027.
„Předkládáme změny, které mají jasný cíl – ocenit ty, kteří chtějí i po odchodu do důchodu zůstat pracovně aktivní, lépe podpořit seniory ve velmi vysokém věku a zároveň zjednodušit fungování celého systému,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
Změna reaguje na nedostatek pracovníků v mnoha profesích. Delší setrvání starších lidí v zaměstnání má podle ministerstva podpořit výkon ekonomiky a přinést seniorům vyšší příjmy.
Zvýšení se odvíjí od výpočtového základu
Za každých 12 měsíců výdělečné činnosti se má důchod zvýšit o 1,5 procenta výpočtového základu. Pokud člověk odpracuje pouze část roku, získá poměrnou část tohoto navýšení. Výpočtový základ je individuální částka, ze které úředníci každému seniorovi vyměřují jeho starobní důchod.
K tomuto přepočtu navíc pracujícím důchodcům podle návrhu zůstane sleva na sociálním pojištění, která zvedá aktuální čisté příjmy. Ta činí 6,5 procenta z hrubé mzdy u zaměstnanců, případně z vyměřovacího základu u živnostníků. Kdo se rozhodne pracovat, získá tak vyšší čistou mzdu ihned a následně i trvalé zvýšení budoucí penze.
Kalkulačka práce v důchodu
Spočítejte si, kolik ušetříte na pojistném a o kolik by vám mohl vzrůst důchod. Výpočtový základ najdete v rozhodnutí o přiznání důchodu, pokud ho neznáte, stačí zadat jen mzdu.
Kolik vám přidá práce v důchodu
Zadejte svou mzdu nebo výpočtový základ a zjistěte, o kolik si polepšíte.
Hrubá měsíční mzda (Kč) Pro výpočet slevy na pojistném. Pokud ji nechcete zadávat, nechte prázdné.
Výpočtový základ vašeho důchodu (Kč) Najdete ho v rozhodnutí o přiznání důchodu. Pokud ho neznáte, nechte prázdné.
Kolik měsíců v roce pracujete Spočítat přínos práce
Sleva na pojistném měsíčně–
Vyšší důchod měsíčně–
Výpočet je orientační. Sleva na pojistném je 6,5 % z hrubé mzdy zaměstnance a platí pro starobní důchod vyplácený v plné výši. Zvýšení důchodu o 1,5 % výpočtového základu za odpracovaný rok je zatím vládní návrh, který musí schválit Parlament, a poprvé by se projevilo v lednu 2028. OSVČ mají výpočet slevy i zvýšení jiný, proto je tato kalkulačka nepočítá. Přesnou částku sdělí Česká správa sociálního zabezpečení.
Zaměstnancům úřad přepočítá důchod automaticky
Zvýšení důchodu za odpracované měsíce proběhne u zaměstnanců automaticky vždy v lednu. První automatické navýšení plánuje úřad na leden 2028. Úředníci České správy sociálního zabezpečení využijí data z pravidelných měsíčních hlášení zaměstnavatelů a lidé nebudou muset podávat žádosti.
Do prvního hodnoceného období se podle ministerstva práce částečně započte i práce od letošního září do konce roku 2026.
Osoby samostatně výdělečně činné budou muset o přepočet požádat. Učiní tak prostřednictvím ročního přehledu o příjmech a výdajích. Stát jim posoudí nárok a důchod následně navýší zpětně od ledna daného roku s jednorázovým doplatkem.
Penze automaticky poroste i lidem starším 80 let
Novela zákona pamatuje také na seniory ve velmi vysokém věku, kterým rostou výdaje na zdravotní péči, léky, kompenzační pomůcky i sociální služby. Od roku 2027 navrhuje ministerstvo zavedení pravidelného zvyšování procentní výměry důchodu od 80 let věku.
|Věk seniora
|Navrhované zvýšení důchodu
|80, 85, 90 a 95 let
|500 Kč měsíčně
|100 let
|1 000 Kč měsíčně
K navýšení by docházelo automaticky v pětiletých intervalech bez ohledu na to, zda člověk pracuje. Opatření se má týkat již vyplácených i nově přiznaných důchodů.
Novela upravuje rovněž výplatu důchodů do zahraničí. Ministerstvo navrhuje legislativně ukotvit současnou praxi při vyplácení penzí v jiné než české měně a jasně stanovit pravidla pro úhradu nákladů za směnu měn.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, portal.gov, e15, zpravy.kurzy, finance).