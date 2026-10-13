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Pracující důchodci mohou získat vyšší penzi a ušetřit na pojistném. Aktuální kalkulačka spočítá obě výhody

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Pracujícím důchodcům by se měla podle návrhu znovu zvyšovat penze za odpracované roky. Novela počítá také s pravidelným přidáváním lidem starším 80 let.
Pracující důchodci si podle novely ponechají slevu a získají nárok na vyšší penzi.

Pracující důchodci si podle novely ponechají slevu a získají nárok na vyšší penzi.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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