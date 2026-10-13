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100 ml amoniaku do sudu s dešťovkou a zálivka funguje jako tekuté hnojivo. Většina zahrádkářů ale udělá chybu v ředění

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Vezměte si konev a pojďte se postarat o to, aby vaše zahrada kvetla a plodila s plnou silou. Pomůže vám s tím amoniak.
Silná zálivka z amoniaku a dešťové vody: Jen pár kapek do sudu a je to

Silná zálivka z amoniaku a dešťové vody: Jen pár kapek do sudu a je to

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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