100 ml amoniaku do sudu s dešťovkou a zálivka funguje jako tekuté hnojivo. Většina zahrádkářů ale udělá chybu v ředění

Zahradničení je živelný tanec živlů a lidské vynalézavosti, kdy každá kapka vody a každé zrnko půdy v sobě skrývá potenciál. Objevte inovativní způsob, jak podpořit zdraví vaší zahrady: pomocí směsi čpavku, peroxidu vodíku a dešťové vody.
Proč právě dešťová voda?
Dešťová voda je pro zahrádkáře jako zlato. Je měkká, neobsahuje minerály a chemikálie, které jsou obsaženy ve vodovodní vodě, a má neutrální pH, takže je pro rostliny velmi dobře vstřebatelná.
Navíc zřízení systému sběru dešťové vody je opravdu jednoduché. Připevněte na dům, garáž nebo skleník okapy a
svody, které ji odvedou do zásobních sudů nebo nádrží a je to. V oblastech náchylných k zamokření pak zvažte vybudování dešťové zahrady nebo malého jezírka, které bude přirozeně shromažďovat a uchovávat přebytečnou vodu. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Chcete-li vytvořit silné, ale bezpečné hnojivo pro rostliny, smíchejte 100 ml amoniaku a 100 ml peroxidu vodíku s 200 litry zachycené dešťové vody. Co dělá na zahradě čpavek?
Čpavek, zdroj dusíku, má zásadní význam pro zdravý růst rostlin. Podle webu
AMMPower pomáhá při fotosyntéze, podporuje svěží zelené listy a zlepšuje jejich celkový zdravotní stav. Při přímém použití na rostliny je však třeba jeho sílu mírnit, jak upozorňuje web ScienceDirect, aby nedošlo k případnému poškození. Vytvoření dokonalé směsi
Chcete-li vytvořit silné, ale bezpečné hnojivo pro rostliny, smíchejte 100 ml amoniaku a 100 ml peroxidu vodíku s 200 litry zachycené dešťové vody. Tato směs rostliny nejen vyživuje, ale také pomáhá potlačovat patogeny v půdě.
Před použitím směsi čpavku a peroxidu je nezbytné ji řádně naředit. Obecnou zásadou je zředit jeden díl roztoku čpavku a peroxidu deseti díly vody.
Tím zajistíte, že směs bude dostatečně silná, aby rostlinám prospěla a přitom jim neuškodila. Klidně si celou výživnou dávku rozmíchejte přímo v sudu a pak už jen zalévejte. Zdroj fotografie: Pixabay Tento přístup je nákladově efektivní, šetrný k životnímu prostředí a neuvěřitelně uspokojivý, když sledujete, jak vaše zahrada vzkvétá.
K aplikaci používejte konve nebo postřikovač s hadicí, ideálně brzy ráno nebo pozdě večer, kdy jsou teploty nižší. Tím zabráníte rychlému odpařování roztoku a zajistíte, že se účinně vstřebá. Mimochodem,
amoniak vám na zahradě pomůže ve více ohledech, jak už Chalupáři-Zahrádkáři také psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři