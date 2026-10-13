Kindl hrál v Detroitu po boku Lidströma a Jágra. Dnes mu klub nabízí novou roli, ale manželka má jiný plán

18. dubna 2026 večer v Grenoblu zvedali hokejisté Bordeaux nad hlavu trofej, kterou klub nikdy předtím nedržel. Páté finálové utkání skončilo 5:2, série 4:1 a mezi šampiony stál i jednačtyřicetiletý obránce ze Šumperka. O půl roku později mluví Jakub Kindl v podcastu Livesport Daily jako člověk na rozcestí. Sám říká, že je „jednou nohou v hokejovém důchodu“, oficiálně ale nic neoznámil. Detroit Red Wings ho mezitím začínají vtahovat do klubových aktivit, zatímco manželka by ráda ještě jednu evropskou sezonu. Kindlův příběh ukazuje, že konec kariéry nemusí přijít ze dne na den. Může to být pomalé přecházení z kabiny do kanceláře, z hotelů do vlastní kuchyně, a to v organizaci, která ho kdysi poslala do velkého hokeje.
Bordeaux z posledního místa až k titulu
Kdyby v polovině listopadu někdo v Bordeaux mluvil o titulu, podle Kindla by se mu vysmáli. Po deseti kolech byl tým poslední. Pak se zlepšoval zápas od zápasu, v únoru a březnu chytil formu a v play off se podle Kindla proměnil ve „válec“.
Čísla to potvrzují. Základní část Ligue Magnus zakončilo Bordeaux na čtvrtém místě se 75 body. V play off pak prohrálo jen dvakrát ve čtrnácti zápasech, jak ukazuje přehled sezony na webu Stats Magnus. Finálovou sérii s Grenoblem dovršilo venku a získalo první mistrovský titul v klubové historii.
Kindl k tomu přidal 37 zápasů v základní části s bilancí 4+17. V play off už hrál hlavně defenzivně: 13 utkání, jedna asistence a +7 v hodnocení plus/minus. Na veterána, který v té době měl za sebou přes dvacet let profesionálního hokeje, solidní vizitka.
Nejvíc ho ve Francii nepřekvapila hra, ale tribuny. Fanoušci podle něj nepískali ani ve chvílích, kdy se týmu nedařilo, a stáli za ním celou sezonu. Pro hráče, který zažil tlak Detroitu i nervozitu evropských kabin, to byla vzácná zkušenost.
Číslo čtyři vedle čísla pět
Aby bylo jasné, proč Kindla Detroit pořád táhne, je potřeba se vrátit do roku 2005. Red Wings si ho tehdy vybrali v prvním kole draftu jako celkově devatenáctého. V NHL pak odehrál 331 zápasů základní části, nasbíral 16 gólů a 58 asistencí a přidal 20 utkání v play off. Kompletní čísla eviduje profil na EliteProspects.
Detroit té doby byl jedním z nejsilnějších týmů ligy a šatna byla plná legend. Kindl nosil číslo 4, Nicklas Lidström pětku, a tak v kabině seděli vedle sebe. Mladý Čech sledoval každý detail švédského kapitána: jak se připravuje, co dělá mimo led a jak dlouho. „Když jsem viděl Lidströma na rotopedu, šel jsem na něj taky,“ popisuje dnes.
Z hvězdného Detroitu si odnesl hlavně profesionalitu. Lidström, Zetterberg a další podle něj nebyli hlasití, prostě tvrdě a poctivě pracovali. Už v roce 2016 označoval Detroit za „dobrou školu“ vedle jmen jako Lidström, Hašek nebo Yzerman.
Doba v Detroitu měla ale i stinnou stránku. Kádr byl tak silný, že se mladý obránce těžko prosazoval. Kindl slýchal, že by měl jít jinam, protože tady hrát nebude. Takový tlak podle něj člověka dostane do stavu, kdy přestává být sám sebou. Zpětně zdůrazňuje trpělivost a práci. Cesta k úspěchu prý není jednoduchá a nikdo to netvrdí. I v období mimo sestavu se tehdy snažil zůstat v kabině pozitivní a farmu v Grand Rapids bral jako lepší variantu než sezení na tribuně.
Jágr až na Floridě
S Jaromírem Jágrem se Kindl v Detroitu nepotkal. Společnou kabinu sdíleli až na Floridě, kam Red Wings obránce vyměnili 27. února 2016. Za Panthers odehrál ve zbytku sezony 19 zápasů základní části a jeden v play off.
Pro Kindla to byl splněný dětský sen. Na Jágra jako kluk koukal v televizi a najednou s ním chodil na trénink. Říká, že od něj spoustu věcí odkoukal, hlavně tréninkové metody. Hokej, který na Floridě hrála Jágrova formace s Barkovem a Huberdeauem, popisoval v roce 2016 jako podívanou, na kterou byla radost se dívat. Na zápasy tehdy podle něj chodili i čeští fanoušci, kteří přijeli hlavně kvůli Jágrovi.
Florida mu dala hlavně šanci znovu hrát pravidelně. Šanci od generálního manažera Dalea Tallona si tehdy velmi vážil a říkal, že „hokejově ožil“. Detroit ho naučil pracovat, Florida mu vrátila radost ze hry.
Rodina s kufry
Po zámořské etapě přišla dlouhá evropská pouť, kterou by jen málokterý hráč NHL absolvoval s takovou chutí:
- Plzeň a Pardubice: v extralize celkem 127 zápasů a bilance 7+28
- Kölner Haie: německá DEL
- Storhamar: norský titul 2024
- JoKP: Finsko
- Bordeaux: francouzský titul 2026
Plzeň měla v Kindlově srdci zvláštní místo. Oblíbil si město, fanoušky i klub a byla pro něj první volbou, protože nechtěl pořád budovat jméno jinde od nuly. Norsko si zase pamatuje přes drobnost, která mu utkvěla jako symbol bezpečí: sluchátka, která zapomněl v kavárně, tam na něj několik dní počkala.
V posledních letech se s ním stěhovala celá rodina včetně malého syna. Kindl o tom mluví jako o náročném, ale cenném období. Z Norska, Finska, Německa, Česka i Francie si odvážejí vzpomínky. Každá země byla jiná, každá stála za to.
K reprezentaci, která mu v kariéře dala méně, než by se u hráče NHL čekalo, se vrací s klidem. Na mistrovství světa 2014 odehrál deset zápasů s bilancí 1+2, celkem má v seniorském národním týmu 24 utkání. Jako mladší měl podle svých slov možná větší ego a říkal si: „Hraju v NHL, tak proč mě neberou?“ Dnes chápe, že po dlouhé sezoně si hráč často raději odpočine. Nemrzí ho to.
Detroit volá, manželka láká do Evropy
Základnou rodiny zůstává Michigan. Tam se Kindl s manželkou seznámili a tam se vraceli po každé evropské sezoně. Detroit si podle vlastních slov zamiloval, s organizací je spojený od osmnácti let a má tu silné komunitní vazby. Z pohledu hokeje i života je to pro něj „bomba“.
Proměnu města zažil na vlastní kůži. Při prvním kempu hráčům doporučovali raději nevycházet z hotelu. Dnes podle něj centrum žije, je plné restaurací, obchodů a lidí. A klub, kde ho prý znali „od vrátných po vedení“, se k němu i k rodině chová loajálně. Red Wings ho začínají zapojovat do klubových aktivit a on se podle svých slov „postupně stává jejich součástí“. Jakou funkci by v organizaci měl zastávat, zatím zveřejněno nebylo. Stejně tak zůstává blíže nepopsaný nový projekt, který Kindl rozjíždí a který se podle něj „opět týká hokeje“.
Druhou možnost představuje manželka. Ta na něj tlačí, aby rodina vyrazila ještě na jednu sezonu hrát někam do Evropy. Kindl to s nadsázkou komentuje americkým rčením, podle kterého spokojená manželka znamená spokojený život. Nezní to jako spor, spíš jako rodinné rozhodování, ve kterém mají obě varianty své kouzlo. Databáze EliteProspects u něj od poloviny července vede po odchodu z Bordeaux status „neznámý klub“, jde ale jen o evidenční údaj, ne o jeho vlastní slovo.
Podle nás dává jeho situace smysl i bez okamžitého verdiktu. Hráč, který odcházel z Detroitu jako obránce, o kterého se nebojovalo, se do něj vrací jako šampion dvou evropských lig a člověk, kterého klub chce mít u sebe. A pokud by ještě jednou zabalil kufry, odjel by do Evropy s jistotou, že ho v Michiganu někdo čeká.
Kindl kdysi v Detroitu sledoval, kdy si Lidström sedne na rotoped, a šel za ním. Teď ho Red Wings pouštějí zpátky do svého zákulisí, tentokrát bez čísla na zádech. Jestli ještě jednou vyjede na led, rozhodne se doma u stolu, ne v kabině.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka