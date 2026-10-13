Akční sci-fi 6. den zachránila studiová recepční. Schwarzenegger si za dvojroli vysloužil tři nominace na Zlatou malinu

6. den, FOTO: Columbia TriStar / distr. AMC 6. den, FOTO: Columbia TriStar / distr. AMC 6. den, FOTO: Columbia TriStar / distr. AMC 6. den, FOTO: Columbia TriStar / distr. AMC 6. den, FOTO: Columbia TriStar / distr. AMC
Když produkce akčního sci-fi 6. den z roku 2000 nedokázala včas sehnat herečku pro postavu holografické dívky, tvůrci k mikrofonu jednoduše posadili studiovou recepční. Snímek si vyžádal také další neobvyklá řešení, ať už šlo o stavbu umělého schodiště pro automobilovou honičku, nebo čištění zničeného vozu horkou párou kvůli ochraně pitné vody. Arnold Schwarzenegger si navíc za ztvárnění hlavní postavy a jejího klonu vysloužil zcela kuriózní nominaci na Zlatou malinu pro nejhorší filmový pár. Dvojník obsadil dům i rodinu
Pilot bojové helikoptéry Adam Gibson, kterého ztvárnil
, se vrátí domů po práci a zjistí, že jeho místo u rodiny zaujal dokonalý klon. Než se stihne zorientovat, zaútočí na něj skupina najatých zabijáků. Bývalý voják musí před útočníky utéct a najít Michaela Druckera, šéfa genetické laboratoře, který za nelegálním naklonováním stojí. Arnold Schwarzenegger
Ústřední dvojroli si vzal na starost Arnold Schwarzenegger, jenž za ni získal tři nominace na anticenu Zlatou malinu. Porota ho navrhla na nejhoršího herce v hlavní roli za původního Adama, na nejhoršího herce ve vedlejší roli za Adamův klon a navrch přihodila nominaci za nejhorší filmový pár. Sám Schwarzenegger před premiérou odmítl pózovat pro propagační materiály se zbraní v ruce, jelikož takovou formu reklamy považoval za nezodpovědnou.
Režisér dal košem Bondovi, herec zase odmítl doktora
Film původně připravoval režisér Joe Dante. Nakonec ho nahradil Roger Spottiswoode, který kvůli tomuto natáčení odmítl režii bondovky Jeden svět nestačí. Během příprav se pak musel vypořádat s odmítnutím od několika hollywoodských hvězd.
Hlavní roli nechtěl hrát
, protože se mu termíny kryly s jiným natáčením. Gene Hackman zase nechtěl hrát doktora Weira, jelikož scénář považoval za špatný. Tvůrci uvažovali také o Jacku Nicholsonovi do role hlavního padoucha Druckera, jehož jméno v němčině znamená tiskárna, ale herec byl pro produkci příliš drahý. Své první filmové role se zde naopak dočkal Terry Crews. Tento bývalý sportovec slaví se Schwarzeneggerem narozeniny ve stejný den, konkrétně 30. července, a oba herci jsou také naprosto stejně vysocí. Kevin Costner Úpravy reálných budov a hlas z recepce
Sídlo genetické společnosti tvůrci umístili do budovy veřejné knihovny v kanadském Vancouveru. Reálná čtyřpatrová stavba dostala v postprodukci digitálně upravenou střechu a dvě patra navíc. Pro scénu konečného výbuchu pak filmaři postavili zmenšený model, který následně odpálili. Z původně plánovaných dvou set trikových záběrů se během práce na filmu stalo téměř sedm set.
Úpravám se nevyhnul ani zvuk. Hlas holografické dívky nakonec nepatří původní herečce. Produkce ji během dokončovacích prací nedokázala včas sehnat, a tak postavu přemluvila Victoria DeFrancesco Soto, která v daném studiu pracovala jako recepční. K úpravám došlo také u názvu celého snímku. Původní anglické jméno The Sixth Day se změnilo na číslici, aby si ho diváci nepletli s thrillerem Šestý smysl z roku 1999.
Schody s retardéry a vyčištěné auto
Během automobilové honičky sjíždí Adamův cadillac ze strmých schodů. Schwarzenegger scénu za volantem točil sám, schody ale nahradila speciální rampa se zabudovanými hrboly, aby vůz poskakoval jako na skutečných stupních. Nájezd na schodiště naopak obstarali kaskadéři. Auto po tvrdém dopadu málem přepadlo přes přední kapotu a následně narazilo do vozu za ním.
Tým kaskadérů také jako první v historii získal povolení natáčet pád auta na dno rokle u vancouverské přehrady Cleveland Dam. Přehrada slouží jako zdroj pitné vody, takže filmaři použili odstavený vůz bez motoru a palivových nádrží. Karoserii navíc nechali vyčistit párou, aby vodu neznečistily ani zbytky oleje. Záběry z natáčení nebezpečných scén zastupoval Schwarzeneggerův dvojník Billy D. Lucas. Jeho předchozí kaskadér Peter Kent dostal ve filmu malou roli člena ochranky u bezpečnostních kamer.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).