Brněnský ranec připravil poštu o 1,66 milionu korun. Peníze se nikdy nenašly, pachatele prozradily šrouby

V roce 1976 se v brněnských Žabovřeskách odehrála loupež, která do dějin české kriminalistiky vstoupila jako kauza Brněnský ranec. Pětičlenná skupina tehdy přepadla poštovní vůz a odnesla si přes jeden a půl milionu korun. Peníze se nikdy nenašly a k usvědčení pachatelů nakonec pomohly speciální stříbrné šrouby i svědectví manželky jednoho z nich.
Zabezpečení pouze visacím zámkem
Na dnešním Burianově náměstí v brněnských Žabovřeskách nakládal závozník po sedmé hodině večer pytel s penězi na korbu nákladního vozu Avia. Zadní dveře zajistil pouze visacím zámkem. Posádka se chystala k odjezdu na hlavní poštu v centru Brna, aniž by tušila, že ji z nedalekého zaparkovaného vozu sleduje pětice mužů.
K loupeži došlo v prvním čtvrtletí roku 1976. Většina zdrojů uvádí konkrétně pátek 19. března, na svatého Josefa. A pátek znamenal, že vedoucí prodejen odváděli na pobočky vyšší tržby než v jiné dny. Lidé nakupovali před víkendem a případně se připravovali na sváteční oslavy.
Střelba v Kim-Ir-Senově ulici
Po několika desítkách metrů jízdy poštovní vůz odbočil do tehdejší Kim-Ir-Senovy ulice, dnešní Zborovské. V tu chvíli začala řidiči u volantu blikat kontrolka, která signalizovala narušení dveří nákladového prostoru.
Šofér vůz zastavil a vystoupil, aby situaci zkontroloval. Okamžitě k němu přistoupili dva muži s kuklami na hlavách. Začali střílet z pistole a posádku donutili, aby jim vydala převážené finance. Celková částka podle vyšetřovatelů činila 1 664 700 korun.
Lupiči naložili pytle s penězi do červeného automobilu značky Škoda, ve kterém předtím čekali u pošty, a z místa činu odjeli.
Stříbrné šrouby jako hlavní stopa
Policisté měli na začátku vyšetřování k dispozici pouze svědectví o červené škodovce a vystřelené nábojnice z místa činu. Podezření nejprve padlo na člena posádky avie, který u pošty pracoval jako brigádník a jezdil převážně v pátek. Kriminalisté prověřovali možnost, že komplicům předal tip a znal detaily převozu.
O několik dní později objevila policie hledaný červený vůz na parkovišti na brněnském sídlišti Lesná. Automobil byl pečlivě umytý a nezůstaly v něm žádné běžné stopy. Vyšetřovatelé zjistili, že škodovka i její poznávací značky pocházely z krádeže. K připevnění značek však pachatelé použili nové šrouby, které k autu nepatřily.
Následná expertiza ukázala, že tyto šrouby obsahují vysoké procento stříbra a slouží k upevňování speciálních elektronických přístrojů. Jejich výdej podléhal přísnému režimu. Stopa dovedla policii do brněnského podniku Ferona, kde pracoval zmíněný brigádník z pošty. Měl k tomuto spojovacímu materiálu přístup a policisté při prohlídce jeho bytu nalezli diář s nákresem připomínajícím místo přepadení.
Přiznání po svědectví manželky
Přes nalezený plánek chyběly vyšetřovatelům další přímé důkazy. Peníze ani zbraně se u podezřelého nenašly. Zásadní zlom nastal po téměř měsíčním vyšetřování, kdy promluvila manželka jednoho z mužů. Do protokolu uvedla, že skupinu viděla při rozdělování lupu.
Na základě tohoto svědectví se čtyři z pěti obviněných k účasti na loupeži doznali. Kauza, kterou sami kriminalisté označovali jako Brněnský ranec, se dostala před soud přibližně dva roky po činu.
Soud uložil pětici pachatelů tresty odnětí svobody v rozmezí od deseti do patnácti let a nařídil jim uhradit způsobenou škodu. Podle informací zveřejněných s odstupem desítek let však odsouzení muži peníze nikdy nesplatili.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (novinky, brnensky.denik, e15).