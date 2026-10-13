Kančí řízky po domácku spojují výraznou chuť zvěřiny s klasickým křupavým trojobalem

Kančí řízky jsem měla dlouho za jídlo z mysliveckých . Z těch, kde se člověk neptá na přesný postup a nikdo mu ho stejně neřekne na gramy, prostě se jí. Pak mi ale švagr přivezl kus večeří kančí kýty a bylo po odkládání. Na lince ležel skoro kilogram pěkného tmavého masa a chtělo to rozhodnout se rychle. Nakonec jsem zůstala u obyčejné úpravy: přes noc česnek, pepř a sůl, druhý den trojobal a pánev se sádlem. zmizely takovým tempem, že na přidávání skoro nebyl čas. Řízky
Kančí se nedá brát jako obyčejné
, jen trochu tmavší. Maso je vepřové hutnější, pevnější a chuť má výraznější, takže mu rychlé zacházení většinou moc nepomůže. Když ale dostane noc v česneku, hrubě mletém pepři a soli, udělá to s ním hodně. Zkřehne, natáhne vůni koření a hotový řízek pak působí plněji než běžná vepřová kotleta. K tomu s batátem, který mu přidá jemnou sladkost, a je z toho večeře klidně i na sváteční stůl. bramborový salát
Můj tip zní: Kančí plátky po okrajích nařízněte, i když se vám do toho nechce. Jakmile se to vynechá, maso se na pánvi umí stočit do mističky a pak se propeče nerovnoměrně. A sádlo bych tady za olej neměnila. Řízky na něm lépe zezlátnou a obal drží pohromadě. Recept na kančí řízky naložené v česneku se salátem z brambor a batátů
Celková délka přípravy: asi 1 hodina aktivní práce, nejlépe rozdělená do dvou dnů Ingredience pro přípravu
Kančí řízky: 1 kg kančí kýty, nakrájené na plátky 4 stroužky česneku, prolisované hrubý černý pepř, sůl hladká mouka na obalení 2 vejce trochu mléka strouhanka sádlo na smažení
Salát z brambor a batátů: 400 g brambor, uvařených ve slupce 300 g batátu, uvařeného 1 menší cibule 2 lžíce majonézy 2 lžíce hořčice sůl, pepř, trocha octa pažitka nebo petržel Postup přípravy kančích řízků naložených v česneku s bramborovým salátem
1. Kančí kýtu nakrájejte na plátky silné zhruba jeden centimetr. Každý plátek po obvodu několikrát mělkým řezem nařízněte, aby se při smažení nestahoval. Pak maso lehce naklepejte, není potřeba z něj udělat tenkou placku.
2. Plátky ze všech stran osolte, opepřete hrubým černým pepřem a důkladně potřete prolisovaným
česnekem. Uložte je do uzavíratelné nádoby a dejte do lednice. Nejlepší je nechat maso odpočívat 12 až 24 hodin. Foto: Cooky.cz, Podzim na talíři: Kančí řízky s křupavou strouhankou a vůní lesa, která zůstane v kuchyni celý večer
3. Druhý den si připravte trojobal: hladkou mouku, rozšlehané
vejce se stříknutím mléka a strouhanku. Řízky obalte nejdřív v mouce, potom ve vejcích a nakonec ve strouhance. Tu jen zlehka přitlačte dlaní, aby při smažení zbytečně neopadávala.
4. Na pánvi rozehřejte
sádlo. Vrstva tuku by měla mít alespoň půl centimetru, jinak se řízky spíš dusí, než smaží. Sádlo musí být opravdu horké; ve vlažném tuku obal rychle nasákne a ztěžkne. Smažte 4 až 6 minut z každé strany, až budou řízky zlatavé.
5. Hotové řízky přendejte na papírovou utěrku a nechte je krátce okapat. Na talíř by měly jít co nejdřív, dokud je obal křupavý.
Bramborový salát
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1. Uvařené
brambory a batát oloupejte a nakrájejte na kostky. Batát salát lehce osladí, což se k výraznějšímu kančímu masu hodí víc, než by se na první pohled zdálo.
2. V misce rozmíchejte majonézu, hořčici, trochu octa, sůl a pepř. Zálivku spojte s bramborami, batátem a najemno nakrájenou cibulí. Nakonec vmíchejte pažitku. Salát nechte odležet alespoň hodinu, přes noc je ještě lepší.
Tipy redakce: Naložení přes noc: Kančí maso je pevnější a krátké naložení mu většinou nestačí. Když zůstane v česneku a soli jen pár hodin, poznáte to. Přes noc se chuť dostane hlouběji a řízky jsou pak výraznější. Podle Wikipedie je kančí maso velmi šťavnaté a aromatické. Záměna sádla: Pokud sádlo doma nemáte, použijte přepuštěné máslo. Slunečnicový olej také poslouží, ale obal nebude mít stejnou chuť ani tak hezkou zlatou barvu. Batát v salátu: Batát měkne rychleji než klasické brambory, obvykle mu stačí 15 až 20 minut. Vařte ho jen do chvíle, kdy jde propíchnout vidličkou, ale ještě drží tvar. Jakmile se rozvaří, v salátu se snadno rozpadne. Tloušťka plátků: Příliš tenké maso se při naklepávání trhá, moc silné se zase nestihne dobře propéct dřív, než je obal hotový. Jeden centimetr je pro tenhle recept jistější volba.
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