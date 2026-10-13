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Kančí řízky po domácku spojují výraznou chuť zvěřiny s klasickým křupavým trojobalem

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Kančí maso naložené do česneku a pepře přes noc a druhý den osmažené na sádle. To je řízek, který má charakter. Recept s bramborovým salátem z brambor a batátů.
Fotografie ke kančím řízkům

Fotografie ke kančím řízkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Podzim na talíři: Kančí řízky s křupavou strouhankou a vůní lesa, která zůstane v kuchyni celý večer
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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