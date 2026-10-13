Chirurg: Kolagen na artrózu? Pomoci může, ale zdaleka ne tak, jak si většina pacientů představuje

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Představa je lákavá: ráno si rozmícháte lžičku prášku ve vodě a vaše opotřebované klouby začnou fungovat jako nové. Přesně tohle slibují desítky produktů s kolagenem, které zaplnily lékárny i e-shopy. Jenže realita v ordinacích vypadá jinak. Německý ortoped a traumatolog Daniel P. Berthold, lékařský ředitel mnichovského centra OrthoCenter, se rozhodl rozpor mezi marketingem a medicínou pojmenovat nahlas.
Kolem kolagenu vyrostl obrovský byznys postavený na přehnaných očekáváních. Není to bezcenný podvod, ale rozhodně ani zázračný lék schopný vrátit čas. Pravda leží někde uprostřed – a právě tam míří rozsáhlá vědecká analýza z ledna 2026, která zpracovala data ze 113 randomizovaných studií s téměř osmi tisíci pacienty.
Co studie skutečně ukázaly
Výsledky jsou střízlivé, ale ne bezvýznamné. Kolagen dokáže měřitelně pomoci lidem s lehkou až středně závažnou artrózou kolene – u nich přípravky mírně zmírňují bolest a ztuhlost kloubů. V praxi to znamená snazší vstávání ze židle nebo menší potíže při chůzi do schodů. U hlezenního kloubu a Achillovy šlachy se objevují první slibné náznaky, u ramenních kloubů však chybí dostatek spolehlivých důkazů.
Tady ovšem výčet jednoznačně doložených benefitů končí. Přenášet stejný efekt na celé tělo je medicínsky neobhajitelné. A hlavně: žádná studie neprokázala, že by kolagen dokázal obnovit zničenou chrupavku nebo zvrátit artrózu.
Největší omyl pacientů spočívá v představě, že spolykaný kolagen doputuje rovnou do kloubu a poslouží jako stavební hmota pro novou chrupavku. Lidské tělo takto nefunguje. Každá bílkovina projde trávicím traktem, kde se rozloží na menší části. Pokud je chrupavka opotřebovaná a na rentgenu se kosti dřou o sebe, žádný nápoj ji znovu nevytvoří.
Jak kolagen vlastně působí
Přesto kolagen metabolicky nepůsobí jen jako prázdné placebo. Určité kolagenové peptidy stimulují biochemické procesy v pojivových tkáních a chrupavce, což tlumí zánětlivé projevy a mírní vnímání bolesti. Jde o podporu funkce, nikoli o anatomickou opravu.
Na trhu existuje nepřeberné množství variant – od hydrolyzátů po nedenaturovaný kolagen typu II. Hydrolyzovaný kolagen dodává peptidy stimulující buňky, zatímco nedenaturovaný kolagen typu II působí primárně přes imunitní systém, konkrétně mechanismem orální tolerance. Přestože fungují na odlišných principech, medicína zatím neprokázala, že by jeden typ zásadně převyšoval druhý.
Pokud se člověk rozhodne doplňky vyzkoušet, záleží na správném protokolu. Studie pracují nejčastěji s denní dávkou pět až deset gramů hydrolyzovaných kolagenových peptidů. Zásadním faktorem je čas – zkoušet přípravek dva týdny nemá význam. Organismus potřebuje pravidelné užívání po dobu osmi až dvanácti týdnů, v klinických studiích se osvědčil horizont tří až šesti měsíců.
Vhodným doplňkem protokolu je vitamin C, který je zásadním kofaktorem pro syntézu a vstřebávání kolagenu v lidském těle. Jestliže se ani po třech měsících stav nezlepší, další investice postrádají smysl a je lepší kúru ukončit.
Při výběru je klíčové sledovat spíše transparentní složení, přesné množství účinné látky v jedné dávce a nezávislé testování kvality než líbivé slogany. Zlaté pravidlo zní: jakýkoli výrobce, který slibuje dorůstání chrupavky nebo vyléčení artrózy, se pohybuje daleko za hranicí vědecky ověřených faktů.
Co opravdu pomáhá kloubům
Nejdůležitější pravda o kloubech navíc vůbec neleží v krabičkách s doplňky stravy. Základem konzervativní léčby artrózy zůstává pravidelný pohyb a cílený silový trénink. Svaly fungují jako přirozený tlumič nárazů a aktivní opora celého pohybového aparátu.
Kolagen může být užitečným podpůrným doplňkem, který v kombinaci se cvičením přinese o něco lepší výsledky, ale nikdy nenahradí rehabilitaci a správnou zátěž. Pohybové návyky představují základ, doplňky stravy jsou nanejvýš volitelnou nadstavbou. A to je přesně ta střízlivá pravda, kterou by měl slyšet každý, kdo si ráno míchá kolagenový prášek ve sklenici vody.
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, academic.oup.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, fr.de, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková