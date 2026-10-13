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Chirurg: Kolagen na artrózu? Pomoci může, ale zdaleka ne tak, jak si většina pacientů představuje

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Každé ráno si tisíce lidí míchají kolagenový nápoj v naději, že jim znovu naroste chrupavka. Mnichovský lékař ale upozorňuje: tělo tak nepracuje.
Chirurg: Kolagen na artrózu? Pomoci může, ale zdaleka ne tak, jak si většina pacientů představuje

Chirurg: Kolagen na artrózu? Pomoci může, ale zdaleka ne tak, jak si většina pacientů představuje

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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