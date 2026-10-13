TV tipy: Český Cukrkandl, kultovní sci-fi a oblíbená francouzská komedie

Ani tento týden samozřejmě nebude televize chudá na filmové hity a osvědčené kousky, které divákovi vždy udělají radost. Nova k osvědčeným stálicím navíc přidává premiéru české rodinné komedie Cukrkandl, která vás bude chtít přesladit svou pozitivní atmosférou.
Velká filmová premiéra se objeví na Nově v pátek večer. Rodinná pohodovka pojednává o mladé zubařce Aničce, která si chce v tajemném domě zděděném po strýci otevřít ordinaci. Lidé tvrdí, že v jejím domě straší, díky zázračné masti ale nakonec nemá o zákazníky nouzi. Konkurenční zubař a výrobce tamního cukrkandlu ovšem její úspěch nevidí rádi. V hlavních rolích filmu, jenž kombinuje pohádkové motivy s poetikou klukovských filmů typu Páni kluci, se představí Tereza Ramba, Jiří Dvořák či Marek Adamczyk.
Na Nova Cinema si můžete v neděli večer připomenout oblíbenou francouzskou komedii Co jsme komu udělali?, která se nebojí rýpat do xenofobie a náboženských témat. Komediální hvězda Christian Clavier zde září coby hlava věřící a konzervativní rodiny. Jeho dcery se ale úplně nepotatily a už zažil tři multikulturní svatby. Poslední naděje se svou manželkou vkládá do své jediné neprovdané dcery, u níž doufá ve svatbu s poctivým katolíkem. O to větší šok ho čeká, když ženicha konečně pozná.
Hned poté si můžete na Nova Cinema pustit komiksovou pecku Constantine s Keanu Reevesem. Hollywoodská hvězda se zde promění v ikonického lovce démonů, který holduje chlastu a cigaretám. Cynický hrdina zjistí, že kvůli nemoci na Zemi zřejmě nepobude už moc dlouho a pomalu se vyplňuje jeho pozvánka do pekla. Ještě předtím chce však s policistkou Angelou vyřešit případ smrti jejího dvojčete a zaplete se kvůli tomu do nadpřirozených záležitostí mezi nebem a peklem.
Historický spektákl a nejdražší film své doby dorazí na obrazovky ČT2 v sobotu večer. Elizabeth Taylor se ve vizuálně a výpravně opojném dramatu představuje jako okouzlující vládkyně Egypta, která se dostává do vášnivého i třeskutého vztahu s Marcem Antoniem v podání Richarda Burtona. Jejich vztah se pak podepíše na osudu dvou velkých tehdejších impérií.
Kultovní sci-fi s hororovými prvky od Dannyho Boylea nabízí audiovizuálně vtahující kosmickou cestu do žáru Slunce. Slunce vyhasíná, lidstvu hrozí vyhynutí a Země se začíná rapidně ochlazovat. V rámci pokusu hvězdu znovu zažehnout pomocí obrovské bomby byla do vesmíru vyslána kosmická loď Icarus I, která ale záhadně zmizela. Nyní se proto v jejích stopách vydává osmičlenná posádka na palubě plavidla Icarus II. A ani její cesta za záchranou Země nepůjde v úterý na Prima MAX podle plánu.
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Zdroj: Kinobox