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TV tipy: Český Cukrkandl, kultovní sci-fi a oblíbená francouzská komedie

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Ani tento týden samozřejmě nebude televize chudá na filmové hity a osvědčené kousky, které divákovi vždy udělají radost. Nova k osvědčeným stálicím navíc přidává premiéru české rodinné komedie Cukrkandl, která vás bude chtít přesladit svou pozitivní atmosférou.
TV tipy: Český Cukrkandl, kultovní sci-fi a oblíbená francouzská komedie

TV tipy: Český Cukrkandl, kultovní sci-fi a oblíbená francouzská komedie

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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