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Konec spekulací. Pospíšil s Kometou zůstane další tři roky

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Modrobílý dres brněnské Komety bude další tři roky oblékat třicetiletý útočník Kristián Pospíšil. Kolem jeho dalšího působení se přitom šířily různé spekulace a fámy. Jak hokejista, tak majitel klubu tyto domněnky vyvrátili.
Konec spekulací. Pospíšil s Kometou zůstane další tři roky

Konec spekulací. Pospíšil s Kometou zůstane další tři roky

Zdroj: HC Kometa Brno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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