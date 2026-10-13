Ve středu ve 20:00 zůstaňte doma. Nova Cinema nasazuje nejulítlejší českou komedii všech dob

Neúprosný trenér vládne svému vesnickému klubu neochvějnou silou. Jeho slovo je pro všechny hráče i funkcionáře nedotknutelný zákon. Pod povrchem tvrdé vizáže však skrývá temné tajemství – slábnoucí srdce a vlastní smrtelnost.
Zatímco se uvnitř týmu postupně vzdouvá vlna odporu a členové kádru spřádají plán na převzetí moci, legendární kouč svádí osudový souboj. Na jedné straně stojí drsná lékařská diagnóza, na druhé fanatická věrnost trávníku. Bude ochoten obětovat vlastní život pro jediné vítězství?
Kultovní příběh s ikonickým obsazením
Tento úspěšný celovečerní hraný film z roku 2012 s názvem Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka natočil režisér Jan Prušinovský, který se podílel i na scénáři společně s Petrem Kolečkem. V hlavních rolích září Miroslav Krobot jako neústupný trenér Pepik Hnátek, Ondřej Vetchý v úloze kapitána Jirky Luňáka, David Novotný jako Jarda Kužel, Luděk Sobota coby Václav Orel, Jaroslav Plesl, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk a Jaroslava Pokorná jako Antonie Hnátková.
Mezi veřejností se dodnes masivně šíří mýtus, že jde o klasické pokračování oblíbeného seriálu. Ve skutečnosti se jedná o filmový prequel. Postava Pepika Hnátka v původním seriálu totiž existovala výhradně jako popel rozprášený na trávník. Tento film o stopáži 102 minut zachycuje události těsně před jeho úmrtím.
Absurdní rivalita až na operační stůl
Když se trenér Hnátek po těžkém srdečním selhání konečně dostane na transplantační sál, zjišťuje šokující skutečnost. Zesnulý dárce orgánu byl skalním fanouškem rivalské Slávia Praha. Jako zarytý sparťan z operace na poslední chvíli uteče, což dokonale ilustruje až tragikomický rozměr jeho neuvěřitelné oddanosti klubové barvě.
Triumf přes vážné zranění a zákulisní triky
Natáčení provázela řada neobvyklých výzev. Ondřej Vetchý měl během natáčení fotbalových scén těžce poškozené kolenní vazy a nemohl kopat do míče ani běhat. Scénář musel být uzpůsoben tak, aby jeho postava po hřišti pouze chodila a udílela pokyny. Tento handicap paradoxně umocnil jeho autoritativní komediální projev a Vetchý za svůj výkon získal prestižní ocenění Český lev.
Při celodenním natáčení zápasů museli všichni herci a komparzisté sledovat fiktivní míč. Aby se všichni dívali ve stejný okamžik do jednoho bodu, jezdil po hřišti člen štábu na jízdním kole a simuloval pohyb fotbalového míče. Miroslav Krobot navíc trávil režijní pauzy tím, že si sám kopal na prázdnou branku, aby nevypadl z role tvrdého trenéra.
Divácký ohlas
Snímek si na databázi ČSFD drží vynikající hodnocení 76 %. Slova jednoho z věrných diváků vystihují podstatu filmu:
Geniální prequel, který dokázal nemožné – z pomyslné mýtické postavy z vyprávění udělal plnokrevného, tragikomického hrdinu. Miroslav Krobot hraje Hnátka s takovou vnitřní silou a přirozeností, že mu věříte každý řev i tichou bolest.
říká nadšený fanoušek.
Kompletní televizní servis
Nenechte si ujít tento skvělý sportovní a komediální zážitek. Film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka vysílá stanice Nova Cinema ve středu 14. října 2026 od 20:00 do 22:15. Pokud premiéru nestihnete, sledovat můžete reprízy ve čtvrtek 15. října 2026 v 15:50 nebo v sobotu 17. října 2026 v 11:30. Jste také fanoušci, kteří by pro svůj klub udělali cokoliv?
Zdroje článku: tv.nova.cz, kinobox.cz, kinotip2.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá