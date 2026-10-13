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Ve středu ve 20:00 zůstaňte doma. Nova Cinema nasazuje nejulítlejší českou komedii všech dob

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Vesnické hřiště, syrová atmosféra a nekompromisní trenér se železnou rukou, jehož autorita je absolutní. Už tuto středu ve 20:00 odstartuje na stanici Nova Cinema strhující podívaná plná osobitého humoru i lidské tragédie.
Ve středu ve 20:00 zůstaňte doma. Nova Cinema nasazuje nejulítlejší českou komedii všech dob

Ve středu ve 20:00 zůstaňte doma. Nova Cinema nasazuje nejulítlejší českou komedii všech dob

Zdroj: archiv TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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