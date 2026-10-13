Trocha respektu by byla fajn, vzkazuje Vega své domovině. Bývalý kapitán Švýcarska chce sesadit šéfa FIFA Infantina

Dne 7. října 2026 oznámil Ramon Vega, že se bude ucházet o post prezidenta FIFA. Bývalý stoper Tottenhamu a Celticu tak potřetí vyzývá muže, který světový fotbal řídí od roku 2016. Nejostřejší věta z rozhovoru, který poskytl serveru Tribal Football, ale nemířila na Infantina. Mířila domů. „Co se týče Švýcarska, byl jsem jejich kapitán, nosil jsem ten dres a hrál jsem za ně. Trocha respektu by byla fajn,“ řekl Vega. Švýcarská fotbalová asociace totiž před dvěma týdny udělala věc, která by ještě nedávno byla nemyslitelná: odvolala podporu Infantinovi, rodákovi z Brigu. Vegovi ale ruku zatím nepodala. A právě v této mezeře se rozhoduje, jestli z Vegy bude kandidát, nebo jen další hlasitý kritik.
Kapitán, kterého doma nikdo nevolá
Vegovi je 55 let. Za švýcarskou reprezentaci odehrál mezi lety 1993 a 2001 celkem 23 zápasů a podle dostupných zdrojů ji vedl i jako kapitán. Kariéru začínal v Grasshoppers, pak hrál za Cagliari, Tottenham, Celtic, Watford a francouzský Créteil. Po skončení kariéry odešel do finančního sektoru. Fotbalovým funkcionářem nikdy nebyl.
To je důležité pro pochopení jeho věty o respektu. Vega nežádá od Švýcarů jen sympatie. Potřebuje od nich politický signál. Domácí federace kandidáta je v mezinárodní diplomacii první vizitkou a její mlčení ostatní asociace čtou stejně pozorně jako podporu.
Stanovisko Švýcarské fotbalové asociace z 25. září 2026 přitom zní tvrdě. Federace ještě v červnu Infantinovu další kandidaturu podpořila, po „komplexním přehodnocení“ posledních měsíců ale couvla. Uvádí otevřené otázky kolem vedení, správy organizace, transparentnosti a rozhodovacích procesů ve FIFA. Konkrétně jmenuje případ Balogun, u něhož postrádá jasná pravidla a integritu soutěže, a projekt FIFA Forward Enterprise, u kterého zpochybňuje institucionální odpovědnost.
O Vegovi ve stanovisku není ani slovo. Švýcaři tedy řekli, koho nechtějí. Koho chtějí, zatím ne.
Pět podpisů, které rozhodují
Prezidentská volba ve FIFA nezačíná hlasováním, ale nominací. Kandidát potřebuje podporu nejméně pěti z 211 členských asociací a musí projít kontrolou způsobilosti. Klíčovým datem je 18. listopad 2026, kdy se uzavírá okno pro kandidatury. Samotná volba proběhne až na kongresu v roce 2027.
Pět asociací zní jako nízký práh. Pro Vegu je to ale zeď, o kterou už dvakrát narazil. V roce 2015 o kandidatuře uvažoval, v roce 2019 chtěl Infantina vyzvat, jenže pět podpisů podle BBC nesehnal. Tribal Football zmiňuje ještě zvažovaný pokus v roce 2022. Na hlasovacím lístku se Vega neobjevil nikdy.
Tentokrát tvrdí, že je to jinak. S federacemi prý mluvil, některé podle něj projevily „silný zájem a podporu“. Jména ale zveřejnit nechce. Nezávisle jsme je ověřit nedokázali.
Podle nás je právě tohle nejslabší místo celé výzvy. Vega téma má, a to silnější než kdy dřív. Nemá ale veřejně doloženou koalici. Dokud nepadnou jména, zůstává jeho kandidatura deklarací, ne faktem. A pět týdnů do uzávěrky není mnoho času na to, aby se z tichých sympatií staly podpisy.
Krize, která přerostla jednoho vyzyvatele
Kdyby šlo jen o Vegu, nebylo by o čem psát. Jenže kolem Infantina se letos nahromadilo víc kritiky než kdykoli od jeho nástupu. Jádrem sporu je FIFA Forward Enterprise, tedy plán zpeněžit komerční hodnotu soutěží FIFA za účasti investorů, včetně části mistrovství světa. UEFA ho označila za nepřijatelný zásah do vlastnictví a řízení fotbalu.
V srpnu evropští funkcionáři ve stanovisku UEFA otevřeně mluvili o ztrátě důvěry v současné vedení FIFA. Hrozbu, že evropské týmy nebudou hrát v soutěžích FIFA, tehdy jen dočasně odložili. Dne 8. října, den po Vegově oznámení, přijala UEFA reformní program a výzvu k novému vedení. Pro hlasovala celá Evropa s výjimkou Ázerbájdžánu.
Program UEFA je přitom konkrétnější než Vegův. Chce oddělit pravomoci kongresu, rady, předsednictva, prezidenta a generálního sekretáře. Prezident má podle Evropanů vést, ne řídit administrativu. Změny mezinárodního kalendáře a soutěží by vyžadovaly jednomyslnost předsednictva a členské asociace by mohly vkládat body na program Rady FIFA.
Vega mluví obecněji. Kritizuje „příliš autokratický model“, nedostatek transparentnosti a integrity a tvrdí, že FIFA mluví hlavně o penězích, ne o fotbale. Slibuje hlubokou reformu řízení, odpovědnost prezidenta i generálního sekretáře a během prvních sta dnů jednání s hráči, ligami a dalšími aktéry.
Infantino na to odpoví čísly. FIFA v květnu, kdy oznámil obhajobu, připomněla, že přes program FIFA Forward investovala za deset let do rozvoje zhruba 110 miliard korun. Pro cyklus 2027 až 2031 plánuje přibližně 60 miliard, podle FIFA osmkrát víc než před rokem 2016. Pro malé federace v Africe, Asii nebo Oceánii je to argument, který reformní rétorika snadno nepřebije. Evropa má 55 hlasů z 211. Sama volbu nevyhraje.
Český fotbal mluví dvěma hlasy
Fotbalová asociace České republiky se k Vegově kandidatuře veřejně nevyjádřila. K Infantinovu spornému plánu ale český rozměr existuje a není lichotivý pro jednotu domácího fotbalu.
Dne 29. července napsala britská stanice Sky News, že předseda FAČR David Trunda plán FIFA Forward Enterprise podpořil a mluvil o jeho pragmatických přínosech pro český fotbal. Reakce přišla ještě týž den. Stanovisko LFA mluvilo o „nejasném veřejném vyjádření“ předsedy a Ligová fotbalová asociace se „jasně a bezvýhradně“ postavila za UEFA a Aleksandera Čeferina.
Profesionální kluby se tak od šéfa svazu distancovaly během několika hodin. Pro Vegu z toho plyne poučení: nespokojenost s Infantinem v národních federacích existuje, ale ne vždy prochází jejich vedením. A podpisy na nominaci dávají právě vedení.
V českém prostředí by se přitom případné změny projevily hlavně v kalendáři. FIFA pro období 2025 až 2030 schválila reprezentační okna v březnu, červnu, září a říjnu a také v listopadu. Hráčská unie FIFPRO dlouhodobě varuje, že elitní fotbal je mezi profesionálními sporty výjimkou, protože hráčům negarantuje minimální ochranu. Experti doporučují 28 dní volna po sezoně a 28 dní přípravy. Série zápasů hraných dvakrát týdně s regenerací kratší než pět dní podle FIFPRO zvyšuje riziko zranění. FIFA namítá, že pracovní skupinu pro ochranu hráčů zřídila už v roce 2023. Pro české kluby by každé další zahuštění termínů znamenalo víc unavených reprezentantů a složitější skládání kádru pro ligu i evropské poháry.
Co by jiný prezident skutečně změnil
Mistrovství světa 2026 se 48 týmy se už odehrálo podle schváleného formátu: dvanáct skupin po čtyřech, do šestnáctifinále postupovali dva nejlepší z každé skupiny a osm nejlepších týmů ze třetích míst. Ani nový prezident by takový formát nemohl snadno zvrátit.
Vega zatím nenavrhuje konkrétní škrty v počtu zápasů. Nabízí proces: posadit hráče, ligy a pořadatele k jednomu stolu a hledat rovnováhu mezi komerčními zájmy a zdravím hráčů. Pro diváka to podle jeho logiky má znamenat méně vyčerpaných hvězd a kvalitnější zápasy. Jde ale o slib směru, ne o hotový plán.
Jeho skutečná role může být jiná, než sám deklaruje. Vega je zkouškou, jestli dokáže nespokojenost federací vyprodukovat konkrétního vyzyvatele, nebo jestli zůstane u tlaku zvenčí, prohlášení a hrozeb bojkotem. Pokud do 18. listopadu nepředloží pět podpisů, Infantinovi tím nepomůže on, ale jeho kritici, kteří nedokázali najít společné jméno.
Vega říká, že by do souboje nešel, kdyby nevěřil ve výhru. Zatím ale stojí u dveří vlastní federace a čeká, až mu otevře. Švýcaři mezitím zavřeli dveře Infantinovi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner