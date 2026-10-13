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Barokní socha sv. Mikuláše má zpět hlavu i ruce. Restaurování sochy vyšlo na 177 tisíc

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Netradiční pátrací akci spustilo vedení druhého plzeňského obvodu. V rámci obnovy barokní sochy sv. Mikuláše totiž vyhlásilo pátrání, které by mohlo pomoci odhalit jeho původní podobu. Během let totiž světec přišel o hlavu, ruce i další části. Jediná fotografie, kde byl v celku, pochází z roku 1947.
Barokní socha sv. Mikuláše má zpět hlavu i ruce. Restaurování sochy vyšlo na 177 tisíc

Barokní socha sv. Mikuláše má zpět hlavu i ruce. Restaurování sochy vyšlo na 177 tisíc

Zdroj: MO Plzeň 2
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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