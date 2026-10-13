Barokní socha sv. Mikuláše má zpět hlavu i ruce. Restaurování sochy vyšlo na 177 tisíc

Barokní socha sv. Mikuláše má zpět hlavu i ruce. Restaurování sochy vyšlo na 177 tisícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Barokní socha sv. Mikuláše má zpět hlavu i ruce. Restaurování sochy vyšlo na 177 tisícZdroj: MO Plzeň 2
Článek byl publikován 13.10.2026 16:01
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