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Podraz, rituály a psychická válka. Mistr světa Choupenitch odhalil, co se odehrává v hlavě šermíře před soubojem

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Ve finále mistrovství světa nedovolil Italovi ani bod až do stavu 13:0. Alexander Choupenitch říká, že v šermu rozhoduje hlava a platí v něm: co není zakázáno, je povoleno.
Podraz, rituály a psychická válka. Mistr světa Choupenitch odhalil, co se odehrává v hlavě šermíře před soubojem

Podraz, rituály a psychická válka. Mistr světa Choupenitch odhalil, co se odehrává v hlavě šermíře před soubojem

Zdroj: Marie-Lan Nguyen/ Creative Commons Attribution 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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