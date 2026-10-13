Karlovarský kraj chce propojit zdravotnictví s Bavorskem. Pacientům má usnadnit péči

Karlovarský kraj chce propojit zdravotnictví s Bavorskem. Pacientům má usnadnit péčiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karlovarský kraj chce propojit zdravotnictví s Bavorskem. Pacientům má usnadnit péčiZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 13.10.2026 16:30
Dotace města Sokolova pomohla Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje pořídit nový velitelský...
Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Zástupci stran dnes podepsali memorandum o spolupráci....
Most přes potok Černá voda na silnici III/2194 mezi Novými Hamry a Jelením v Krušných horách je znovu...
Hokejisté Karlových Varů zdolali v 10. kole extraligy doma Kladno 3:1 a připsali si páté vítězství z...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →