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Karlovarský kraj chce propojit zdravotnictví s Bavorskem. Pacientům má usnadnit péči

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Karlovarský kraj společně s bavorskými okresy Wunsiedel im Fichtelgebirge a Tirschenreuth připravuje projekt přeshraniční zdravotní péče. Jeho cílem je odstranit právní, organizační a finanční překážky, které lidem komplikují využívání zdravotnických služeb na druhé straně hranice.
Karlovarský kraj chce propojit zdravotnictví s Bavorskem. Pacientům má usnadnit péči

Karlovarský kraj chce propojit zdravotnictví s Bavorskem. Pacientům má usnadnit péči

Zdroj: Karlovarský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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