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Němcová Babišovi spočítala volební výprask. Premiér může obvinit maminku, Fialu, Brusel i nevděčné důchodce

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Miroslava Němcová se s politickou kariérou loučí způsobem, který Andreji Babišovi zřejmě radost neudělal.
Končící senátorka za ODS Miroslava Němcová, FOTO: ODS/ se svolením

Končící senátorka za ODS Miroslava Němcová, FOTO: ODS/ se svolením

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:07

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