Tohle Ramba neuslyší ráda. Mádl po letech popřel, že by s ní někdy chodil

Dlouho se o nich mluvilo jako o bývalém páru. Jiří Mádl ale přišel s jasným vysvětlením. S kolegyní Terezou Rambou prý nikdy nechodil. Jeho slova přitom působí zvláštně vedle toho, jak o jejich někdejší blízkosti mluvila sama herečka.
Herecká dvojice
Tereza Ramba (37) a Jiří Mádl (39) spolu natočili několik filmů a na plátně jim to vždycky slušelo. A léta se psalo a říkalo, že spolu tihle dva kdysi tvořili pár. Dokonce to bylo tak trochu kontroverzní, protože v době natáčení filmu Rafťáci byla Ramba partnerkou Vojtěcha Kotka (38), který s Mádlem dřív tvořil nerozlučnou dvojici. Dokonce Tereza neměla být jedinou, která potvrzuje jejich stejný vkus na ženy. Mádl totiž tvořil také pár se stylistkou Andrijanou Trpkovič (47), se kterou randil dříve Kotek. Zdá se však, že u Terezy to bylo přeci jen trochu jinak. Po letech se totiž Mádl nechal slyšet, že romantickou dvojici nikdy netvořili.
„Já jsem s Terezkou nikdy nechodil,“ prohlásil v červenci 2024 na premiéře filmu Zápisník alkoholičky. Herec přiznal, že vůbec nechápe, jak se povídačky o jejich vztahu rozšířily. Zároveň si posteskl, že žijeme ve světě mediálních chyb. Jenže k tomu, že se tohle léta „traduje“, přispěl tak trochu sám. Vztahem se netajili
Když spolu v roce 2021 propagovali komedii
Deníček moderního fotra, zavzpomínala herečka na dobu, kdy se poznali při natáčení pohádky . Právě ta se stala v jejich příběhu osudovým momentem. S Mádlem se podle Terezy na natáčení hodně popíjelo, tančilo a povídalo, pak spolu vařili a jedli. S nadsázkou tomu říkala jejich „milenecký vztah“, který se později proměnil v přátelství. Peklo s princeznou „Terezka byla báječná a peklo jsem s ní prožíval hrozně moc rád. Byla to láska na první pohled,“ rozplýval se tehdy Mádl. Později také vzpomínal, jak se těšil na další společné natáčení a že jsou si blízcí už řadu let.
Kolovaly dokonce historky, že se Mádl chtěl před Rambu vytáhnout a zvládl kvůli ní i náročnou scénu, ze které měl jinak obavy. Tehdejší zprávy ale stojí hlavně na vyprávění lidí z okolí natáčení a na tom, jak si dvojice rozuměla.
Tereza Ramba a Jiří Mádl na premiéře filmu 6 gramů (foto: Nextfoto / placená licence)
A to je pravda dodnes. O Tereze mluví jako o své „nejbližší duši na světě“ a pravidelně chválí role, ve kterých ukazuje své herecké umění. Jejich rodiny spolu dokonce jezdí na dovolenou.
Jejich cesty se protnuly později také ve filmech
Padesátka nebo Deníček moderního fotra. Ramba Mádla označila za svého „skoro bratra“ a popisovala, že ho vídá i doma, kde si hraje s jejím synem. Jejich souhra na place ani blízkost mimo něj tak nikdy nebyly velkým tajemstvím. Ačkoliv se asi nikdy nedozvíme, co se mezi dvojicí odehrálo. Jisté je, že z toho vzniklo jedno pevné přátelství, které trvá do teď.
Zdroj: redakce, iDNES.cz, extra.cz, blesk.cz, dále dle textu