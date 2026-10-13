Český fotbalový svaz má v hledáčku útočníka z Argentiny. Jeho pradědeček emigroval z Česka, jméno Nedvěd tají

Když se 12. října v podcastu Přímák řeč stočila k Ryanu Naderimu, Pavel Nedvěd naznačil, že útočník z Drážďan nemusí zůstat jedinou posilou zvenčí. Svaz má podle něj vytipovaného dalšího hráče s českými kořeny, tentokrát z Jižní Ameriky. Jméno neprozradil, zmínil jen českého pradědečka. Když jsme jeho popis porovnali s veřejně dostupnými daty, nejsilnější stopa vede k Allanu Stevenu Wlkovi Durému. Je to třiadvacetiletý Paraguayec, který od léta hraje na hrotu útoku argentinského klubu Club Atlético Lanús. Svaz ani Nedvěd jeho jméno nepotvrdili. Indicie do sebe ale zapadají až nápadně dobře.
Co Nedvěd skutečně řekl
V Přímáku na Sport.cz zaznělo několik konkrétních vět, nic víc. Hráč je z Jižní Ameriky a má českého pradědečka. Nedvěd dodal, že takových fotbalistů s českými předky je k jeho překvapení „víc než dost“. Číslo neuvedl.
Prozradil také, kdy se o téma svaz začal zajímat. Podle něj „příchod zahraničních trenérů zapnul lampičku v hlavě“. Zahraniční realizační tým se zřejmě dívá na hráčskou základnu šířeji, než bylo v českém fotbale zvykem. Konkrétní interní postup ale Nedvěd nepopsal.
Proč jméno tají, nevysvětlil. Případ Naderiho napovídá, že u takových hráčů se nejdřív ověřuje sportovní kvalita, pak zájem samotného fotbalisty a nakonec úřední papíry. Zveřejnit jméno před vyřešením kteréhokoli z těchto kroků by bylo riskantní.
Na Wlka jako první veřejně ukázal Livesport, který napsal, že by „mohlo jít o Allana Wlka“. Ani tato formulace není potvrzení. Je to dedukce ze stejných indicií, ke kterým jsme došli i my.
Kdo je Allan Wlk
Lanús oznámil jeho příchod 16. července 2026. Podle klubu nejde o hostování, ale o přestup. Smlouva platí do prosince 2030, což u třiadvacetiletého hráče znamená, že s ním klub počítá dlouhodobě.
|Parametr
|Údaj
|Celé jméno
|Allan Steven Wlk Duré
|Narozen
|1. března 2003, Asunción (Paraguay)
|Výška
|186 cm
|Pozice
|hrotový útočník
|Klub
|Club Atlético Lanús (Argentina)
|Předchozí klub
|Recoleta FC (Paraguay)
|Smlouva
|do prosince 2030
|Bilance za Lanús
|13 zápasů, 3 góly (k 13. 10. 2026)
|Reprezentace
|Paraguay do 20 let, za seniory zatím bez pozvánky
Údaje vycházejí z oficiálního oznámení Lanúsu a klubové statistické databáze, která se během sezony průběžně aktualizuje.
Česká stopa vede do roku 2022. Tehdy Wlk zářil v paraguayské dvacítce a v rozhovoru pro rádio Universo 970, ze kterého citoval web Versus, mluvil o svém původu. Řekl, že jeho pradědeček přišel z České republiky „po válce“ a usadil se v Colonia Independencia, zemědělské oblasti v paraguayském vnitrozemí, kam v minulém století mířila řada evropských přistěhovalců. Víc toho veřejně známo není. Přesné místo v Česku ani rok emigrace zdroje neuvádějí. Příjmení Wlk ostatně zní jako přepis starého českého „Vlk“.
Jeden jazykový detail stojí za pozornost. Ve španělském citátu zaznělo slovo „bisabuelo“, tedy pradědeček. Některé texty o tomto případu mluví o prapradědečkovi, my se držíme slova, které použil sám hráč i Nedvěd. Vzhledem k příbuzenskému stupni nejde o nepodstatný rozdíl.
Český pradědeček automaticky nestačí
Pro fanouška to může znít jednoduše: český předek, český pas, český dres. Tak hladce to ale nejde.
Ministerstvo vnitra u zjednodušeného nabytí občanství prohlášením pracuje s osobou, jejíž alespoň jeden rodič nebo prarodič je či byl českým nebo československým občanem. Pradědeček je o generaci dál. Podle veřejně popsaných pravidel tedy taková vazba sama o sobě nemusí stačit. Hodně by záleželo na tom, jak přesně vypadá rodinná linie a jaký občanský status měli Wlkovi předkové. Bez dokumentů, které nejsou veřejné, nelze nic tvrdit s jistotou.
Druhou překážkou je FIFA. Podle zprávy jejího fotbalového tribunálu (Football Tribunal) je základem způsobilosti trvalé státní občanství a ověřit ji musí příslušná asociace. Hráč, který už nastoupil v oficiální soutěži za jednu zemi, obecně nemůže hrát za jinou. Pravidla ale připouštějí vymezené výjimky a o změně asociace se rozhoduje ve stanoveném řízení. Wlk podle dostupných zdrojů hrál za Paraguay do 20 let, za seniorský tým nikdy. To je pro něj výhoda, ale samo o sobě nic nezaručuje.
Že nejde o okrajový jev, ukazují čísla. Za sezonu 2024/25 FIFA eviduje 119 žádostí o posouzení způsobilosti a 135 žádostí o změnu asociace. Z Evropy jsou známé dva výrazné příklady:
- Matty Cash získal v říjnu 2021 polské občanství. Úřad tehdy výslovně zmínil jeho polský původ i to, že může posílit národní tým.
- Aymeric Laporte prošel francouzskými mládežnickými výběry, v roce 2021 získal španělské občanství a za Španělsko odehrál už 50 zápasů.
Jak dlouho může vyřizování trvat i v příznivé situaci, ukázal Naderi. Ještě 18. září řešila nominační tisková konference, že nemá české občanství. Jedenáct dní nato už byl s týmem. Rodák z Drážďan měl ovšem českou matku, která navíc sama aktivně pomáhala. U Wlka by šlo o mnohem vzdálenější vazbu.
Proč svaz hledá zrovna útočníky
Načasování podle nás není náhoda. Nedvěd v Přímáku mluvil o hráči z Jižní Ameriky ve stejném rozhovoru, ve kterém rozebíral situaci Patrika Schicka. Přímou souvislost nevyslovil. Souběh je ale zřejmý.
Schick má v Bayeru Leverkusen formu, jakou si trenér národního týmu může jen přát. Podle oficiálních statistik bundesligy vede tabulku střelců sezony 2026/27 s pěti góly v pěti zápasech. Na zářijové tiskové konferenci ale zaznělo, že momentálně reprezentovat nechce a tým to respektuje. Nedvěd v Přímáku připustil, že hráč jeho úrovně by se mohl vrátit na kvalifikaci. Sám si ale nemyslí, že bude u nejbližšího srazu.
Bez Schicka vypadá útok v nominaci na Ligu národů takto: Hložek, Šulc, Sejk, Vašulín a Naderi. Je to skupina mladší, proměněná a bez jasného střelce. V takové situaci dává hledání za oceánem smysl i jinak než jako kuriozita.
Wlka by ale bylo nefér stavět vedle Schicka. Tři góly ve třinácti zápasech za Lanús ukazují nadějného hráče, ne hotového kanonýra. Podle nás je to spíš kandidát na širší kádr: vysoký čistý hrotový útočník, kterých česká reprezentace nemá nazbyt. Okamžitá náhrada za nejlepšího střelce bundesligy to není a takovou roli by mu nikdo rozumný nepřisuzoval.
Pak je tu otázka, na kterou zatím nikdo neodpověděl. Chce Wlk vůbec hrát za Česko? Jeho veřejné vyjádření k českému dresu jsme nedohledali. O svých kořenech mluvil v době, kdy reprezentoval Paraguay mezi mládeží. Za seniorskou Paraguay zatím pozvánku nedostal, takže reprezentační budoucnost má otevřenou. Kterým směrem se vydá, nevíme.
Kdy by mohl přijít první sraz
Nejbližší reprezentační akce je listopadový dvojzápas Ligy národů. Česko hraje 12. listopadu doma se Španělskem a o tři dny později v Chorvatsku. Kdyby šlo o Wlka, musel by se do té doby vyřešit jeho zájem, občanství i papíry pro FIFA. Zbývají zhruba čtyři týdny, takže listopad je spíš teoretická možnost než realistický termín.
Nedvěd navíc v Přímáku sám řekl, kdy mají přijít výsledky: až s kvalifikací na Euro, která začíná v březnu. Liga národů proti silným soupeřům má podle něj sloužit i k testování nového stylu hry. Pokud svaz s jihoamerickým útočníkem počítá vážně, je tohle časové okno mnohem pravděpodobnější.
Než se jméno potvrdí, zůstává jen nejasný příběh rodiny z Colonia Independencia. Pradědeček kdysi odešel z Česka za oceán a jeho pravnuk dnes hraje fotbal na předměstí Buenos Aires. Zda se jeho cesta jednou stočí zpátky do Česka, nerozhodnou góly v Lanúsu, ale úřední razítka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle